Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni  decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia

Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar putea juca din nou în Italia, la Juventus, după ce Marco Ottolini (45 de ani) a revenit la clubul din Torino.

Demis de Dan Șucu de la Genoa, Ottolini a revenit la Juventus, în funcția de director sportiv, după trei ani petrecuți în conducerea „grifonilor”.

Radu Drăgușin ar putea reveni la Juventus

Revenit după accidentare, dar cu șanse mici de a evolua constant la Tottenham, Drăgușin ar putea părăsi formația britanică în perioada de mercato din ianuarie. Sub formă de împrumut sau ca urmare a unui transfer definitiv.

Ottolini a insistat pentru transferul lui Drăgușin la Juventus când acesta avea doar 16 ani. Ulterior, a fost implicat și în mutarea fundașului la Genoa, în iulie 2023, dar și în vânzarea acestuia la Tottenham.

25 de milioane de euro a primit Genoa de la Tottenham în schimbul lui Radu Drăgușin, în ianuarie 2024

După revenirea lui Ottolini la „Bătrâna Doamnă”, gruparea din Torino s-a transformat într-o posibilă destinație pentru stoperul naționalei României.

Gazzetta.it scrie că Drăgușin ar fi printre primele variante luate în calcul de oficial, în cazul în care Juve se va despărți în iarnă de un apărător.

Fundașul naționalei este dorit de mai multe cluburi din Serie A, printre care și Fiorentina sau AS Roma.

