Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni  decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia
Radu Drăgușin FOTO: IMAGO
Stranieri

Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 16:28
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 16:29
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar putea juca din nou în Italia, la Juventus, după ce Marco Ottolini (45 de ani) a revenit la clubul din Torino.

Demis de Dan Șucu de la Genoa, Ottolini a revenit la Juventus, în funcția de director sportiv, după trei ani petrecuți în conducerea „grifonilor”.

„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!”
Citește și
„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!”
Citește mai mult
„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!”

Radu Drăgușin ar putea reveni la Juventus

Revenit după accidentare, dar cu șanse mici de a evolua constant la Tottenham, Drăgușin ar putea părăsi formația britanică în perioada de mercato din ianuarie. Sub formă de împrumut sau ca urmare a unui transfer definitiv.

Ottolini a insistat pentru transferul lui Drăgușin la Juventus când acesta avea doar 16 ani. Ulterior, a fost implicat și în mutarea fundașului la Genoa, în iulie 2023, dar și în vânzarea acestuia la Tottenham.

25 de milioane de euro
a primit Genoa de la Tottenham în schimbul lui Radu Drăgușin, în ianuarie 2024

După revenirea lui Ottolini la „Bătrâna Doamnă”, gruparea din Torino s-a transformat într-o posibilă destinație pentru stoperul naționalei României.

Gazzetta.it scrie că Drăgușin ar fi printre primele variante luate în calcul de oficial, în cazul în care Juve se va despărți în iarnă de un apărător.

Fundașul naționalei este dorit de mai multe cluburi din Serie A, printre care și Fiorentina sau AS Roma.

Citește și

Transferuri de marcă  Medaliata de la CM 2025  a semnat cu o echipă din România + A venit și „una dintre cele mai promițătoare jucătoare”
Handbal
14:29
Transferuri de marcă Medaliata de la CM 2025 a semnat cu o echipă din România + A venit și „una dintre cele mai promițătoare jucătoare”
Citește mai mult
Transferuri de marcă  Medaliata de la CM 2025  a semnat cu o echipă din România + A venit și „una dintre cele mai promițătoare jucătoare”
Adio Boxing Day  Tradiția din Premier League nu a mai fost respectată și în acest an. Care este motivul 
Campionate
13:40
Adio Boxing Day Tradiția din Premier League nu a mai fost respectată și în acest an. Care este motivul
Citește mai mult
Adio Boxing Day  Tradiția din Premier League nu a mai fost respectată și în acest an. Care este motivul 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
serie a JUVENTUS tottenham radu dragusin
Știrile zilei din sport
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
11:12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Stranieri
12:44
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Citește mai mult
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Diverse
11:00
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Citește mai mult
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
15:49
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
13:51
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
13:07
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Superliga
11:42
„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Citește mai mult
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Superliga
10:12
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Citește mai mult
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Campionate
26.12
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Citește mai mult
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Diverse
26.12
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Citește mai mult
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 24 rapid 35 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share