Cu cine joacă U Craiova Liderul din Liga 1 a anunțat ce adversare va avea în cantonamentul din Turcia

Publicat: 26.12.2025, ora 15:41
  • Universitatea Craiova va efectua cantonamentul de iarnă în Turcia, la începutul anului 2026.
  • Echipa pregătită de Filipe Coelho (45 de ani) va juca două amicale: cu Konyaspor, formație din prima ligă a Turciei, și cu echipa secundă a unui club din Bundesliga.

Universitatea Craiova are un parcurs foarte bun în acest sezon. Oltenii se află pe locul 1 în Liga 1, cu 40 de puncte acumulate după 20 de etape.

Universitatea Craiova, amicale cu Konyaspor și Stuttgart 2

Primul meci amical pe care Universitatea Craiova îl va disputa în cantonamentul din iarnă, din Turcia, este cel cu Konyaspor. Partida va avea loc pe 7 ianuarie.

Konyaspor se află pe locul #13 în campionatul Turciei, la două puncte distanță de pozițiile retrogradabile.

Are un lot cotat de Transfermarkt la 25,85 milioane de euro, cei mai valoroși fotbaliști fiind portarul Deniz Ertaș (3,5 milioane de euro), a cărui mamă este din Republica Moldova, și mijlocașul ofensiv Enis Bardhi (3 milioane de euro), macedonean care era cotat la 20 de milioane de euro pe vremea când juca la Levante.

28,6 milioane de euro
valorează lotul echipei Universitatea Craiova. Vedeta e Ștefan Baiaram, cotat la 4,5 milioane de euro

Al doilea amical antamat de Universitatea Craiova este cel cu echipa secundă a clubului VfB Stuttgart. Partida se va disputa pe 10 ianuarie, cu doar două zile înainte ca gruparea din Bănie să revină în țară.

Stuttgart 2 evoluează în cel de-al treilea eșalon al Germaniei, unde ocupă locul 10, cu 29 de puncte după 19 etape.

În afară de U Craiova, alte 10 echipe din România merg în Turcia pentru cantonamentul de iarnă: FCSB, Dinamo, Rapid, U Cluj, Petrolul, FC Argeș, FC Botoșani, Hermannstadt, Csikszereda și Metaloglobus.

În prima etapă din 2026, Universitatea Craiova va juca pe terenul echipei Petrolul Ploiești, pe 19 ianuarie, de la ora 20:00.

