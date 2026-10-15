„Echipă arțăgoasă” Cosmin Contra, avertisment înainte de Craiova - Getafe: „Sunt de bătut!”

Cosmin Contra (50 de ani) a analizat-o pe Getafe înaintea duelului cu U Craiova, din prima etapă a fazei principale a Conference League.

U Craiova - Getafe se joacă de la ora 19:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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În prezent antrenor la Al-Arabi, Contra a evoluat pentru Getafe în perioada 2005-2010. A fost unul dintre oamenii importanți în cel mai bun parcurs european al spanilor.

Se întâmpla în sezonul 2007-2008, când formația de pe Coliseum Alfonso Perez a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei UEFA, unde a fost eliminată dramatic de Bayern Munchen. Scorul general a fost 4-4, însă bavarezii s-au calificat grație golurilor marcate în deplasare.

Cosmin Contra, înainte de U Craiova - Getafe: „Echipă foarte arțăgoasă”

Fostul fundaș dreapta, care a fost și antrenor la Getafe între martie 2014-5 ianuarie 2015, a explicat la ce trebuie să fie atenți oltenii.

„Nu prea am urmărit așa mult Getafe, dar, cunoscându-l pe antrenor și știind maniera lui de lucru, pot spune că Getafe e o echipă foarte arțăgoasă.

Nu practică un fotbal extraordinar, dar e o echipă agresivă în multe momente, bine poziționată în teren. Se bazează mult pe mingea a doua. Nu e o echipă care să-ți ia ochii ca fotbal, dar e o echipă practică. Îi place să fie dominată, să nu aibă mingea.

E o echipă cu posesie mică pe parcursul meciului. Da, e echipă de LaLiga, dar e o echipă de bătut. Nu pot să zic prea multe nici despre Craiova, n-am prea văzut-o nici pe ea la lucru în ultimul timp.

Nu știu ce formă are, dar e echipa campioană, singura din România care joacă în cupele europene și sperăm să facă un rezultat bun.

Dacă cei de la Craiova așa sunt obișnuiți, să domine sau să aibă posesie, garantat la fel va fi și cu Getafe. Ei trebuie să-și facă jocul lor, nu să se dea după adversar.

Eu cred că un antrenor care a făcut Craiova campioană și a câștigat și Cupa, așa cum este Filipe Coelho, știe să pregătească meciul ăsta.

Sunt sigur că a vizionat Getafe și că va alege cea mai bună tactică pentru ca echipa lui să câștige. Nu am niciun dubiu în sensul acesta” , a declarat Cosmin Contra, citat de fanatik.ro.

Cosmin Contra: „Dacă face Getafe 1-0 , va fi foarte greu!”

Întrebat cât de greu îi va fi campioanei României să întoarcă rezultatul în cazul în care va fi condusă, Contra a replicat:

„Foarte greu, chiar foarte. E o echipă care nu marchează multe goluri, nici nu prea primește. De multe ori câștigă cu 1-0, iar dacă nu reușește să înscrie multe meciuri se încheie 0-0.

Bordalas e un antrenor care pune accentul foarte tare pe faza de apărare în primul rând. Dacă vor ajunge printr-o fază fixă cu mingea la jucătorul din față, care, până la urmă, are calitate, da, e ok. Dacă face Getafe 1-0, va fi foarte greu pentru Craiova să mai obțină ceva din acel meci”.

Fostul selecționer al României crede că și un punct ar fi bun pentru Craiova în duelul cu formația spaniolă.

„Pentru mine, să încep cu un egal într-o grupă destul de grea, împotriva unei favorite, nu ar fi rău deloc.

Tot ce înseamnă să nu pierzi, pentru mine este un rezultat pozitiv. Eu văd și un rezultat de egalitate ca fiind un lucru pozitiv pentru Universitatea Craiova” , a concluzionat Contra.

113 meciuri a jucat Contra pentru Getafe: a marcat 6 goluri și a reușit 9 pase de gol

Programul Universității Craiova în Conference League:

15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF

U Craiova - Getafe CF 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

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