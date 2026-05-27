Cosmin Olăroiu. Foto: IMAGO + montaj GOLAZO.ro
„Ei sunt mai îndreptățiți să spere" Cine va juca în preliminariile Conference League? Dinamo și FCSB, analizate de Cosmin Olăroiu

alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 15:16
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 15:16
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani) a vorbit despre finala barajului pentru Conference League. Antrenorul spune că nu-l poate sfătui pe Gigi Becali.
  • Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Deși FCSB a traversat un sezon dificil, în care a ratat play-off-ul și a avut pe bancă trei antrenori diferiți, Olăroiu nu a vrut să ofere sfaturi, atâta timp cât nu cunoaște situația din Liga 1.

Cosmin Olăroiu: „Nu pot să-l ajut dacă nu știu despre ce vorbesc”

„Nu am cum să îl ajut! Cum pot să îl ajut dacă eu nu știu despre ce vorbesc. E greu, fiecare își poate da cu părerea, dar trebuie să fii în fenomen, trebuie să știi ce se întâmplă.

Eu îmi văd de treaba mea și atâta tot, nu am alte preocupări. Vreau să fiu politicos, dar nu urmăresc foarte atent meciurile.

Când am venit în România, am văzut meciul cu Botoșani, aproape o repriză. Nu am urmărit fenomenul de aproape, am avut alte treburi de făcut și atunci nu am cum să spun. ”, a transmis Cosmin Olăroiu, potrivit sport.ro.

Cât despre lupta pentru un loc în cupele europene, tehnicianul nu a dat un verdict clar, însă crede că investițiile mai mari făcute de FCSB îi pot oferi prima șansă.

„Nu cunosc potențialul echipei Dinamo, nu știu cât de buni sunt. Pe Steaua (n.r. - FCSB) am văzut-o destul de puțin în ultimul timp, m-am mai uitat un pic când a fost Mirel.

Nu pot să evaluez, să îmi dau seama care echipă e favorită, care e mai bună, care e mai puternică sau care ar avea mai multe șanse, însă cred că pentru experiența, valoarea lotului sau investițiile care s-au făcut la Steaua (n.r. - FCSB), sunt mai îndreptățiți să spere în calificarea asta în Conference League.

Am înțeles că Dinamo e o echipă care joacă destul de bine și are o coeziune destul de mare în cadrul echipei. Fiecare cu șansa ei”, a mai spus Olăroiu.

În prezent, Olăroiu este selecționerul Emiratelor Arabe Unite, iar de-a lungul carierei sale a cucerit 23 de trofee importante, atât în România, cât și în străinătate.

Trei dintre trofeele câștigate în cariera sa au fost obținute alături de FCSB: titlul de campion în sezonul 2005–2006, Supercupa României din 2006 și Cupa României în sezonul 2010–2011.

