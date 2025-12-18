Probleme pentru Olăroiu FOTO: Finala mică de la FIFA Arab Cup, dintre EAU și Arabia Saudită,  anulată » Care e motivul +10 foto
Cosmin Olăroiu
Probleme pentru Olăroiu FOTO: Finala mică de la FIFA Arab Cup, dintre EAU și Arabia Saudită, anulată » Care e motivul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 16:52
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 16:59
  • Finala mică de la FIFA Arab Cup dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, națională antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost anulată din cauza ploii torențiale.
  • Arbitrul Cristian Garay a fost nevoit să oprească partida chiar înainte de începerea reprizei secunde.

În semifinalele competiției, naționala pregătită de Olăroiu a pierdut cu scorul de 3-0 duelul cu Maroc, în timp ce Arabia Saudită a fost învinsă de Iordania cu 1-0.

FOTO. Meciul Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, anulată din cauza ploii torențiale

FIFA a decis ca finala mică de la FIFA Arab Cup dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite să fie anulată din cauza ploii torențiale.

Prima repriză a dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Înainte de începerea reprizei secunde, arbitrul Cristian Garay a hotărât să întrerupă meciul. Din cauza ploii torențiale și a bălților care s-au format pe teren, mingea nu mai sărea.

Galerie foto (10 imagini)

Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24 Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24 Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24 Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24 Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24
+10 Foto
Partida a început la ora 13:00 (ora României), pe Khalifa International Stadium, din Doha, capitala Qatarului.

Conform regulamentului, „centralul” este nevoit să aștepte o oră pentru a vedea dacă vremea permite reluarea jocului, lucru care s-a și întâmplat.

După acest timp, oficialii FIFA au ieșit pe teren pentru a lua o decizie cu privire la reluarea jocului.

Cu toate acestea, din cauza condițiilor nefavorabile, selecționerii celor două naționale, printre care și Cosmin Olăroiu, au refuzat să reia meciul. Oficialii FIFA vor avea o întâlnire în care vor stabili soarta meciului, conform aljazeera.net.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite se luptă pentru locul 3 la FIFA Arab Cup.

Finala dintre Maroc și Iordania, în pericol din cauza ploii

Finala de la FIFA Arab Cup dintre Maroc și Iordania se va juca tot astăzi, de la ora 18:00. Cu toate acestea, și ultimul act al competiției ar putea fi influențat de ploaia torențială.

Duelul va avea loc pe Lusail Iconic Stadium, tot din Qatar. Fanilor care se aflau în preajma arenei le-au fost oferite umbrele și pelerine pentru a se putea feri de ploaia abundentă.

Locul 3 primește aproape 3 milioane de dolari

Ediția din 2025 a FIFA Arab Cupa a înregistrat o creștere fără precedent a premiilor în bani, valoarea totală a acestora ajungând la 36,5 milioane de dolari, o creștere de 11 milioane de dolari față de ediția precedentă.

Așadar, câștigătoarea va primi 7.155.000 de dolari, echipa clasată pe locul doi 4.293.000 de dolari, echipa de pe locul trei 2.862.000 de dolari, iar echipa de pe locul patru 2.146.000 de dolari, scrie ina.iq.

Echipele care au evoluat în sferturi au câștigat deja câte 1.073.000 de dolari.

Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu Arabia Saudita fifa arab cup
