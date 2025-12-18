Finala mică de la FIFA Arab Cup dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, națională antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost anulată din cauza ploii torențiale.

Arbitrul Cristian Garay a fost nevoit să oprească partida chiar înainte de începerea reprizei secunde.

În semifinalele competiției, naționala pregătită de Olăroiu a pierdut cu scorul de 3-0 duelul cu Maroc, în timp ce Arabia Saudită a fost învinsă de Iordania cu 1-0.

FOTO. Meciul Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, anulată din cauza ploii torențiale

FIFA a decis ca finala mică de la FIFA Arab Cup dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite să fie anulată din cauza ploii torențiale.

🚨🚨 BREAKING NEWS!



The FIFA official has confirmed the cancellation of the Saudi Arabia vs UAE match.



via [@AlkassTVSports]#AlAhli | #AhliCentral pic.twitter.com/1xgH71EcCQ — Ahli Central (@AhliCentral1) December 18, 2025

Prima repriză a dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Înainte de începerea reprizei secunde, arbitrul Cristian Garay a hotărât să întrerupă meciul. Din cauza ploii torențiale și a bălților care s-au format pe teren, mingea nu mai sărea.

Partida a început la ora 13:00 (ora României), pe Khalifa International Stadium, din Doha, capitala Qatarului.

Conform regulamentului, „centralul” este nevoit să aștepte o oră pentru a vedea dacă vremea permite reluarea jocului, lucru care s-a și întâmplat.

După acest timp, oficialii FIFA au ieșit pe teren pentru a lua o decizie cu privire la reluarea jocului.

مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم في استاد خليفة الدولي لمتابعة أرضية الملعب قبل قرار استئناف المباراة بين الإمارات والسعودية pic.twitter.com/BU8WPtCHNo — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 18, 2025

Cu toate acestea, din cauza condițiilor nefavorabile, selecționerii celor două naționale, printre care și Cosmin Olăroiu, au refuzat să reia meciul. Oficialii FIFA vor avea o întâlnire în care vor stabili soarta meciului, conform aljazeera.net.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite se luptă pentru locul 3 la FIFA Arab Cup.

Finala dintre Maroc și Iordania, în pericol din cauza ploii

Finala de la FIFA Arab Cup dintre Maroc și Iordania se va juca tot astăzi, de la ora 18:00. Cu toate acestea, și ultimul act al competiției ar putea fi influențat de ploaia torențială.

Duelul va avea loc pe Lusail Iconic Stadium, tot din Qatar. Fanilor care se aflau în preajma arenei le-au fost oferite umbrele și pelerine pentru a se putea feri de ploaia abundentă.

توزيع المظلات ومعطف المطر على المشجعين في المحيط الخارجي لاستاد لوسيل الذي سيحتضن قمة الأردن والمغرب في نهائي بطولة كأس العرب قطر2025 pic.twitter.com/WBnj4T7fXi — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 18, 2025

Locul 3 primește aproape 3 milioane de dolari

Ediția din 2025 a FIFA Arab Cupa a înregistrat o creștere fără precedent a premiilor în bani, valoarea totală a acestora ajungând la 36,5 milioane de dolari, o creștere de 11 milioane de dolari față de ediția precedentă.

Așadar, câștigătoarea va primi 7.155.000 de dolari, echipa clasată pe locul doi 4.293.000 de dolari, echipa de pe locul trei 2.862.000 de dolari, iar echipa de pe locul patru 2.146.000 de dolari, scrie ina.iq.

Echipele care au evoluat în sferturi au câștigat deja câte 1.073.000 de dolari.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport