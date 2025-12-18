„Rapid merită să fie pe primul loc” Adrian Șut și Mihai Lixandru, despre derby-ul FCSB - Rapid + Îndemn pentru fani

Adrian Șut (26 de ani) și Mihai Lixandru (24 de ani) au prefațat derby-ul care va avea loc duminică.

FCSB - Rapid va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Rapid ocupă primul loc în clasamentul din Superliga, cu 39 de puncte după 20 de etape disputate.

FCSB - Rapid. Adrian Șut: „Merită să fie pe primul loc”

Adrian Șut a bifat 211 apariții în tricoul FCSB, dintre care 12 în meciurile contra Rapidului, reușind în aceste dueluri să ofere trei pase decisive.

„Dacă cei de la Rapid sunt pe primul loc, merită să fie acolo, pentru că au avut un parcurs bun.

Noi trebuie să muncim să ajungem acolo, pentru că ne dorim cu toții să fim pe primul loc cât mai repede și să terminăm acolo”, a spus Șut pentru eAD.

2-2 s-a încheiat partida tur dintre cele două formații, pe 17 august

FCSB se află pe locul 10 în Liga 1, cu 28 de puncte.

FOTO. Rapid - FCSB 2-2

Mihai Lixandru: „Astea sunt meciurile pentru care te-ai apucat de fotbal”

Mihai Lixandru a subliniat că derby-ul cu Rapid este genul de meci care motivează orice jucător:

„E mult mai frumos când avem meciuri cu spectatori foarte mulți, cu presiune, acestea sunt cele mai frumoase meciuri, pentru care te-ai apucat de fotbal.

Eu, unul, dacă voi fi pe teren, mă voi bucura de meci și voi încerca să dau tot ce am mai bun, cu toată plăcerea de a juca fotbal”, a spus Lixandru.

Campioana României a pus biletele în vânzare acum o săptămână, iar cu doar trei zile înainte de meci, vânzările au ajuns la pragul anticipat de organizatori, respectiv 20.000 de tichete.

Lixandru a jucat 87 de meciuri în tricoul celor de la FCSB, în care a reușit să înscrie de patru ori.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport