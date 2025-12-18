A venit „Luka Claus” la Lakers FOTO: Luka Doncic le-a oferit colegilor și staff-ului câte un cadou special. Cât a costat + Reacția jucătorilor: „O nebunie”

Luka Doncic (26 de ani), jucătorul sloven al lui Lakers, le-a făcut cadou coechipierilor și staff-ului echipei câte o bicicletă electrică înainte de Crăciun.

În timpul antrenamentului de marți al celor de la Lakers, starul echipei, Luka Doncic, și-a surprins colegii.

Luka Doncic, cadouri pentru colegii de la Lakers

Luka Doncic a cumpărat peste 100 de biciclete în valoare de aproximativ 2.500 de euro fiecare pentru coechipierii și staff-ul lui Lakers, scrie nypost.com.

În cadrul antrenamentului de marți, antrenorul lui Lakers, JJ Redick, a anunțat că Luka Doncic vrea să le ofere tuturor câte un cadou de Crăciun.

Vestea i-a entuziasmat pe sportivii clubului american, care l-au întrebat pe sloven, în glumă, dacă vor primi o mașină Bugatti.

Doncic s-a amuzat pe seama acestora și le-a spus că trebuie să iasă pentru a-și primi cadoul. Acolo se aflau bicicletele electrice.

Colegii lui Doncic au fost încântați de cadou, unii dintre ei chiar făcând mai multe ture prin curtea de lângă sala de antrenament.

Deandre Ayton, colegul lui Doncic, a catalogat cadoul primit drept o „nebunie” și a spus: „Mă bucur că am primit această bicicletă”.

„Este extraordinar. Dacă aș fi avut această bicicletă când eram copil, aș fi fost un copil fericit”, a spus și Marcus Smart.

Colegii de la Lakers chiar l-au numit, în glumă, pe jucătorul sloven „Luka Claus”, pentru că le-a oferit câte un cadou de Crăciun.

Luka Doncic, de neoprit în acest sezon de NBA

Luka Doncic a fost transferat de Lakers în luna februarie a acestui an de la Dallas Mavericks.

La începutul lunii decembrie, starul sloven a ajuns la 6 meciuri consecutive în care a înscris minimum 30 de puncte.

În partida în care reușise această performanță, Lakers - New Orleans Pelicans 133-121, Doncic a reușit 34 de puncte, a dat 12 pase decisive și a avut 7 recuperări.

Doncic este doar al cincilea jucător din istoria francizei lui Los Angeles Lakers care reușește această performanță, scrie marca.com.

Doar LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jerry West și Elgin Baylor au mai realizat acest lucru.

În acest moment, Lakers se află pe locul 3 în Conferința de Vest și are un bilanț de 18 victorii și 7 înfrângeri.

