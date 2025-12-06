Ironii după tragerea la sorți  FOTO Cele mai tari meme-uri de la stabilirea grupelor: „Mai aproape de atât nu ajunge Italia” + „Au americanizat Mondialul” +13 foto
Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Ironii după tragerea la sorți FOTO Cele mai tari meme-uri de la stabilirea grupelor: „Mai aproape de atât nu ajunge Italia” + „Au americanizat Mondialul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 15:59
  • Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc vineri, la Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii.
  • Ironiile nu au întârziat să apară, cu privire la evenimentul organizat de FIFA.

În cadrul evenimentului de la Kennedy Center, Donald Trump, președintele SUA, a primit Premiul FIFA pentru Pace, care i-a fost înmânat de Gianni Infantino, conducătorul forului internațional.

Citește și
Ironii la adresa tragerii la sorți

Începutul evenimentului organizat de FIFA a fost prezentat de modelul Heidi Klum și actorul Kevin Hart.

Înainte să înceapă tragerea la sorți propriu-zisă, cei doi le-au lăsat locul lui Rio Ferdinand și Samantha Johnson ca prezentatori.

Până la stabilirea grupelor, Donald Trump a fost premiat de Gianni Infantino cu Premiul FIFA pentru Pace.

Numele țărilor-gazdă au fost extrase chiar de Mark Carney, prim-ministrul Canadei, Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, respectiv Donald Trump, președintele Statelor Unite, însoțiți de Gianni Infantino.

Cu toate acestea, ironiile nu au întârziat să apară cu privire la evenimentul de la Kennedy Center. Pe rețelele de socializare, unii fani au scris:

  • „Discursul lui Infantino a fost cel mai prost lucru pe care l-am văzut de când a apărut Kevin Hart, chiar înaintea lui”
  • „Kevin Hart face o treabă groaznică drept prezentator al tragerii la sorți pentru Cupa Mondială”, potrivit thesun.co.uk

Din cauza că au existat și unele întreruperi în cadrul evenimentului organizat pentru tragerea la sorți, precum decernări de premii sau mici momente muzicale, fanii și-au exprimat nemulțumirea cu privire la acest lucru:

  • „La ce mă uit acum? Credeam că e vorba despre fotbal”

Tragerea la sorți a fost realizată de nume mari din sportul american: Wayne Gretzky (hochei), Tom Brady (fotbal american), Shaquille O’Neal (baschet) și Aaron Judge (baseball).

FOTO. Ironii și la adresa lui Donald Trump

Câștigarea Premiului pentru Pace de către Donald Trump a stârnit, și în acest caz, ironii din partea urmăritorilor.

Fanii s-a distrat pe seama președintelui SUA, au realizat mai multe meme-uri și au scris mai multe mesaje pe rețelele de socializare.

  • „Această lingușire este ridicolă”
  • „Ați observat că și-a pus singur (medalia)?”
  • „Nu există Premiul FIFA pentru Pace. Este fictiv”
  • „Trump îi mulțumește Melaniei (n.r. - soției sale) de parcă ar fi Nobelul, nebunie”
  • „Ce drăguț, Donald primește un premiu de participare”
  • „S-a întâmplat un miracol: Trump a primit Premiul pentru Pace, dar nu Premiul Nobel. Donald a devenit primul câștigător al Premiului FIFA pentru Pace. De dragul lui Trump, au inventat un nou premiu – ce nu poți face pentru a împiedica un copil să plângă?”
  • „S-au plătit o grămadă de bani pentru acest Premiu pentru Pace fals”, potrivit inquisitr.com.

Galerie foto (13 imagini)

„Donald Trump la Mondial: 0 jocuri, 0 goluri, un trofeu” „Andrea Bocelli cântă la tragerea la sorți. Mai aproape de atât nu a ajuns Italia de Mondial, din 2014 încoace” „Zici e o emisiune-concurs foarte proastă” Memes despre tragerea la sorti a CM 2026 „Donald trump primid medalia” / „Va merge direct lângă cea a lui Madueke de la CM al cluburilor”
+13 Foto
labels.photo-gallery

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
  • Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
  • Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
  • Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
  • Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
  • Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Campionatul Mondial FANI donald trump grupe ironii trageri la sorti
