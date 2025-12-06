10 ani de închisoare  Parchetul cere o pedeapsă drastică pentru campionul olimpic acuzat de viol

Antonino Pizzolato (29 de ani), campion olimpic la haltere, ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare după ce a fost acuzat de viol.

Plângerea împotriva halterofilului italian a fost depusă în 2022 de către o turistă finlandeză. Pizzolato a fost pus sub acuzare de Parchetul din Trapani, Sicilia, împreună cu alți trei prieteni.

Antonino Pizzolato ar putea primi până la 10 ani de închisoare

Parchetul din orașul Trapani a cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru Antonino Pizzolato. Campionul olimpic la haltere este acuzat de viol în grup, agravat , scrie gazzetta.it.

Concret, în 2022, Antonino Pizzolato se afla într-un club alături de trei prieteni: Davide Lupo, Claudio Tutino și Stefano Mongiovi.

Acolo, cei patru au întâlnit o turistă din Finlanda, care mai era însoțită de încă două persoane. După ce turista a plecat din club și a rămas singură, Pizzolato și cei trei prieteni ai lui au profitat de faptul că aceasta consumase alcool.

Conform sursei citate, cei patru au violat-o pe turista finlandeză, totul oprindu-se atunci când aceasta i-a rugat, cu lacrimi în ochi, să fie lăsată în pace pentru a pleca la hotel.

Turista a făcut o plângere împotriva lor în 2022, iar acum Parchetul din Trapani a cerut o pedeapsă de câte 10 ani pentru Pizzolato și prietenii lui.

Gazzetta dello Sport notează că procesul a fost amânat pentru luna ianuarie 2026 și va fi reluat cu pledoariile finale ale apărării.

Cine este Antonino Pizzolato

Antonino Pizzolato este medaliat cu bronz la haltere la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 și de la Paris din 2024.

De-a lungul carierei, italianul a câștigat aurul la Campionatele Europene 2019, 2021 (ambele la 81 de kg) și 2022 (la 89 de kg).

Pizzolato a mai câștigat și argintul la Campionatul European din 2024 la categoria 89 de kilograme.

La Jocurile Olimpice din 2024, Antonino Pizzolato a fost în centrul unui scandal cu halterofilul moldovean Marin Robu.

Sportivul din Republica Moldova s-a clasat pe locul 4 și îl acuzase pe Antonino Pizzolato, ocupantul locului 3, că a încălcat regulamentul atunci când a ridicat greutatea de 212 de kilograme , notează știri.md.

Atât sportivul, cât și Federația susțineau că italianul a flexat cotul când ținea greutatea deasupra capului, lucru nepermis de regulament.

În cele din urmă, Antonino Pizzolato și-a păstrat medalia, în ciuda contestării deciziei de a ocupa locul 3 la Jocurile Olimpice.

