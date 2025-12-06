„Viitorul meu este aici” Mihai Popescu, mesaj pentru conducerea FCSB-ului: „Sper să nu mai ajung niciodată în situația asta”

Mihai Popescu (32 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre perioada de recuperare și despre viitorul său în cadrul echipei roș-albastre, înainte de partida cu rivala Dinamo.

Derby de România se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La aproape două luni după accidentare, Popescu afirmă că va reveni mai puternic, atât fizic, cât și mental, chiar dacă perioada de refacere nu a fost deloc ușoară.

Mihai Popescu, mesaj pentru conducerea FCSB-ului : „Viitorul meu până în vară este aici”

„Sunt foarte bine și mental, și fizic. Este o perioadă mai grea, dar muncim zi de zi și voi reveni mai bine decât înainte de accidentare.

Este puțin ciudat, nu am mai fost în situația de a urmări atât de multe meciuri de acasă sau de pe stadion.

O să fiu pe stadion alături de băieți [diseară], va fi un meci frumos, cum au fost și precedentele. Sper să mă bucur la sfârșit, împreună cu colegii mei”, a spus Popescu.

Gigi Becali, patronul echipei, a anunțat că ia în calcul să nu-i mai prelungească contractul lui Popescu, scadent pe 30 iunie 2026.

Întrebat dacă va continua la FCSB sau își va căuta alt angajament, fotbalistul a răspuns:

„Eu sper că da. Viitorul meu până în vară încă este aici, după care voi vedea ce va urma. Sper să mă fac bine și să nu mai ajung niciodată în situația asta“”, a mai zis fundașul”.

În momentul de față, toate meciurile sunt derby-uri pentru noi, finale. Avem de luat puncte, cu atât mai mult la un meci cu Dinamo. Cu siguranță vom aborda partida la victorie. Mihai Popescu

Dinamo se află pe locul 3, cu 34 de puncte și are un avantaj de 10 puncte față de FCSB, campioana en-titre, care ocupă locul 9, cu 24 de puncte.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3).

FOTO: Dinamo - FCSB 4-3

Mihai Popescu a bifat 18 apariții pentru FCSB în acest sezon, atât în Liga 1, cât și în cupele europene.

Totuși, fundașul campioanei s-a accidentat în meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0 pentru „tricolori”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Popescu a efectuat un RMN, iar diagnosticul a fost unul crunt: ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng.

