Cu gândul la Craiova Costel Gâlcă își va înfrunta fosta echipă: „N-am nimic de demonstrat, dar vreau să câștig”

Dumbrăvița - Rapid 0-4. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre victoria din prima etapă a grupelor Cupei României, dar și despre derby-ul cu U Craiova din campionat.

Duelul cu Dumbrăvița a fost prilejul perfect pentru ca Gâlcă să ofere minute jucătorilor care au evoluat mai puțin în acest sezon.

La sfârșitul partidei, Constantin Gâlcă și-a lăudat jucătorii pentru prestația din prima etapă a grupelor Cupei României.

„Sunt foarte mulțumit de atitudinea lor. Bineînțeles că au avut câteva minute în a doua repriză, unde mi s-a părut că au intrat cam relaxați. Unde și adversarul și-a creat câteva ocazii.

Dar, per total, foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea lor. Au fost foarte concentrați și au dorit să marcheze cât mai mult, dar nu a fost posibil”, a spus Gâlcă la Digi Sport.

Constantin Gâlcă: „Ne concentrăm pe meciul de la Craiova”

Tehnicianul a vorbit și despre derby-ul cu Universitatea Craiova, care va avea loc duminică, de la ora 20:30.

„Ne concentrăm, de mâine, pe meciul de la Craiova. Ne gândim la meci pentru că e important pentru noi.

O echipă care este de play-off, o echipă bună, cu un lot foarte bun. Și doresc, bineînțeles, să câștig.

Am spus că eu n-am ce să demonstrez nimănui. Eu trebuie să demonstrez doar clubului Rapid. Restul nu mă interesează. Au fost niște luni în care au fost momente foarte, foarte bune la Craiova. Dar s-a terminat”, a declarat Contsantin Gâlcă.

