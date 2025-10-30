De Minaur, la Turneul Campionilor! Australianul și-a asigurat prezența la competiția de la Torino » Cine se luptă pentru ultimul loc disponibil

Alex De Minaur (26 de ani, 6 ATP) s-a calificat la Turneul Campionilor 2025.

Australianul a obținut penultimul bilet pentru turneul final, după calificarea în sferturi la turneul ATP Masters de la Paris.

De Minaur s-a impus joi categoric în optimile de finală ale competiției din Franța, scor 6-2, 6-2, în fața lui Karen Khachanov (29 de ani, 14 ATP).

Cu ultimul succes obținut la Paris, jucătorul australian și-a asigurat biletul pentru Turneul Campionilor de la Torino.

De Minaur este cel de-al șaptelea jucător calificat pentru competiția de luna viitoare, iar acum a mai rămas un singur loc disponibil.

Ceilalți șase jucători care sunt siguri de prezența la Torino sunt Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton și Taylor Fritz.

15,5 milioane de dolari este valoarea totală a premiilor care vor fi acordate la Turneul Campionilor. În cazul în care va exista un campion neînvins, acesta va pleca de la Torino cu 5,07 milioane de dolari

Lorenzo Musetti este în prezent pe locul 8 în clasamentul ATP Live Race To Turin, cu Felix Auger-Aliassime la 290 de puncte în spate său, scrie atptour.com.

Italianul a pierdut în primul tur al Mastersului de la Paris, în timp ce canadianul s-a calificat în sferturi, unde îl va întâlni pe monegascul Valentin Vacherot, unul dintre cei mai în formă jucători din circuitul ATP.

Turneul Campionilor se va desfășura în perioada 9 noiembrie - 16 noiembrie 2025. Campionul en-titre este Jannik Sinner, după o finală câștigată în fața lui Taylor Fritz.

