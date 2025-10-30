Ironizați de Becali Patronul FCSB nu s-a abținut după ce fanii Craiovei s-au luat de Rădoi și jucători: „Ce vor ăia până la urmă?”
Universitatea Craiova FOTO: IMAGO
Superliga

Ironizați de Becali Patronul FCSB nu s-a abținut după ce fanii Craiovei s-au luat de Rădoi și jucători: „Ce vor ăia până la urmă?”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 21:34
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 21:34
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, i-a ironizat pe fanii echipei Universitatea Craiova.
  • Finanțatorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre șansele oltenilor la titlu.

În etapa #14 din Liga 1, echipa din Bănie a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0, motiv pentru care fanii oltenilor i-au tras la răspundere pe jucători și pe antrenorul Mirel Rădoi.

„O ținem așa tot timpul?” Sorin Cârțu a răspuns tranșant despre demisia lui Rădoi: „Nu există!”
Citește și
„O ținem așa tot timpul?” Sorin Cârțu a răspuns tranșant despre demisia lui Rădoi: „Nu există!”
Citește mai mult
„O ținem așa tot timpul?” Sorin Cârțu a răspuns tranșant despre demisia lui Rădoi: „Nu există!”

Gigi Becali îi ironizează pe fanii Universității Craiova: „Titlul îl vor, dar pofta-n cui!”

Gigi Becali susține că înțelege dorința fanilor de a câștiga titlul Ligii 1, însă nu și criticile acestora la adresa favoriților, având în vedere rezultatele bune înregistrate în acest sezon.

„Finul era împăciuitor. Dar ce vor ăia până la urmă? Că niciodată n-au fost în situație de cupele europene și la un punct de loc întâi…

Ce vor ei? Nu înțeleg ce vor ei. Joacă, nu joacă, sunt în cupele europene. Titlul îl vor, dar pofta-n cui!”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

După 14 etape disputate în Liga 1, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în clasament, la 3 puncte în spatele primelor clasate, FC Botoșani și Rapid București.

7 etape
a stat Universitatea Craiova pe prima poziție a clasamentului, între rundele #5 și #11

Mirel Rădoi cere răbdare: „Nimeni nu știe cine va câștiga campionatul”

La finalul partidei de la Clinceni, Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a cerut răbdare din partea fanilor, întrucât au mai rămas multe meciuri de disputat din campionat:

Nu cred că după o discuție cu suporterii și un 0-0 aruncăm tot ce s-a construit până acum sau că suntem în mare criză dacă nu câștigăm partida cu Rapid.

Ăsta e fotbalul, face parte dintr-un proces, nimeni nu știe cine va câștiga campionatul. Nu putem spune că rezultatul meciului cu Rapid va decide acest lucru.

E un drum lung, sunt sigur că vor mai fi răsturnări și meciuri de genul ăsta, unde Metaloglobus va câștiga punct și puncte, nu cred că în seara asta s-a schimbat ceva”

Universitatea Craiova va primi vizita ocupantei locului secund din Liga 1, Rapid, duminică, pe „Ion Oblemenco”, de la ora 20:30, în etapa #15 din campionat.

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1431
2Rapid1431
3U Craiova1428
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Farul1419
8Unirea Slobozia1418
9Universitatea Cluj1417
10FCSB1416
11UTA Arad1416
12Petrolul1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1410
16Metaloglobus 147

Citește și

Mandorlini, reacție acidă A ieșit la atac după ce a fost demis de CFR: „O mare greșeală, regret că m-am întors!” » Nu i-a menajat pe Varga și Mureșan
Superliga
19:44
Mandorlini, reacție acidă A ieșit la atac după ce a fost demis de CFR: „O mare greșeală, regret că m-am întors!” » Nu i-a menajat pe Varga și Mureșan
Citește mai mult
Mandorlini, reacție acidă A ieșit la atac după ce a fost demis de CFR: „O mare greșeală, regret că m-am întors!” » Nu i-a menajat pe Varga și Mureșan
„Nu acceptăm asta la Dinamo!” Nicolescu, supărat pe jucători + Înțepături pentru rivale: „Găsești o portiță  ca să trișezi?”
Superliga
19:13
„Nu acceptăm asta la Dinamo!” Nicolescu, supărat pe jucători + Înțepături pentru rivale: „Găsești o portiță ca să trișezi?”
Citește mai mult
„Nu acceptăm asta la Dinamo!” Nicolescu, supărat pe jucători + Înțepături pentru rivale: „Găsești o portiță  ca să trișezi?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
Universitatea Craiova gigi becali TITLU superliga
Știrile zilei din sport
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
09:28
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Campionate
12:30
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Tenis
11:12
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Citește mai mult
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:08
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
13:38
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Atletism
10:48
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale
Citește mai mult
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Cupa Romaniei
11:36
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Citește mai mult
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Campionate
12:10
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Citește mai mult
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 31 rapid 15 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share