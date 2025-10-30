Ironizați de Becali Patronul FCSB nu s-a abținut după ce fanii Craiovei s-au luat de Rădoi și jucători: „Ce vor ăia până la urmă?”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, i-a ironizat pe fanii echipei Universitatea Craiova.

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre șansele oltenilor la titlu.

În etapa #14 din Liga 1, echipa din Bănie a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0, motiv pentru care fanii oltenilor i-au tras la răspundere pe jucători și pe antrenorul Mirel Rădoi.

Gigi Becali îi ironizează pe fanii Universității Craiova: „Titlul îl vor, dar pofta-n cui!”

Gigi Becali susține că înțelege dorința fanilor de a câștiga titlul Ligii 1, însă nu și criticile acestora la adresa favoriților, având în vedere rezultatele bune înregistrate în acest sezon.

„Finul era împăciuitor. Dar ce vor ăia până la urmă? Că niciodată n-au fost în situație de cupele europene și la un punct de loc întâi…

Ce vor ei? Nu înțeleg ce vor ei. Joacă, nu joacă, sunt în cupele europene. Titlul îl vor, dar pofta-n cui! ”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

După 14 etape disputate în Liga 1, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în clasament, la 3 puncte în spatele primelor clasate, FC Botoșani și Rapid București.

7 etape a stat Universitatea Craiova pe prima poziție a clasamentului, între rundele #5 și #11

Mirel Rădoi cere răbdare: „Nimeni nu știe cine va câștiga campionatul”

La finalul partidei de la Clinceni, Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a cerut răbdare din partea fanilor, întrucât au mai rămas multe meciuri de disputat din campionat:

„Nu cred că după o discuție cu suporterii și un 0-0 aruncăm tot ce s-a construit până acum sau că suntem în mare criză dacă nu câștigăm partida cu Rapid.

Ăsta e fotbalul, face parte dintr-un proces, nimeni nu știe cine va câștiga campionatul. Nu putem spune că rezultatul meciului cu Rapid va decide acest lucru.

E un drum lung, sunt sigur că vor mai fi răsturnări și meciuri de genul ăsta, unde Metaloglobus va câștiga punct și puncte, nu cred că în seara asta s-a schimbat ceva”

Universitatea Craiova va primi vizita ocupantei locului secund din Liga 1, Rapid, duminică, pe „Ion Oblemenco”, de la ora 20:30, în etapa #15 din campionat.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 14 31 2 Rapid 14 31 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 14 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 14 10 16 Metaloglobus 14 7

