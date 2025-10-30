Dumbrăvița - Rapid 0-4 Victorie clară a giuleștenilor la debutul în Cupa României

Dumbrăvița - Rapid 0-3. Elevii lui Gâlcă au obținut primele trei puncte din faza grupelor Cupei.

Jambor, Kramer și Dobre cu o „dublă” au semnat golurile giuleștenilor.

Într-o partidă pe care trebuia s-o joace în deplasare, Rapid nu a avut nicio emoție pe Giulești cu divizionara secundă CSC Dumbrăvița.

Elevii lui Costel Gâlcă au dominat partida de la un capăt la celălalt, iar deschiderea de scor nu a întârziat foarte mult.

Jambor a marcat în minutul 22, cu o lovitură de cap din 7 metri, după o centrare perfectă a lui Pop de pe partea dreaptă.

Cu trei minute înainte de pauză, Kramer ducea scorul la 2-0, tot cu o lovitură de cap, peste portarul gazdelor care a ieșit eronat la lovitura liberă executată de Grameni.

Partea secundă a fost dominată în aceeași manieră de giuleșteni, Dobre, intrat pe parcurs, reușind „dubla” în minutele 70 și 79, din penalty, iar apoi din fața porții la o centrare ideală a lui Baroan.

Scorul final a rămas 4-0 în favoarea celor de la Rapid, care și-au securizat primele puncte din faza grupelor.

CSC Dumbrăvița - Rapid 0-4

Au marcat: Jambor (22), Kramer (42), Dobre (70, pen., 79)

Final de meci.

Min. 83 - Iese Braun, intră Christensen.

Min. 79 - Gol Rapid! Alex Dobre reușește „dubla”, din fața porții, după o centrare din alunecare a lui Baroan.

Min. 70 - Gol Rapid! Alex Dobre transformă penalty-ul, cu un șut pe jos, în plasa laterală.

Min. 69 - Penalty pentru Rapid. Iulian Călin a luat decizia după un henț în careu al unui adversar.

Min. 60 - Ies Kramer și Gojkovic, intră Ciobotariu și Dobre.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Giulești.

Min. 42 - Gol Rapid! Kramer trimite cu capul în poartă, peste portarul gazdelor care a ieșit eronat la lovitura liberă executată de Grameni.

Min. 22 - Gol Rapid! Jambor deschide scorul, cu o lovitură de cap din 7 metri, după o centrare perfectă a lui Pop de pe partea dreaptă.

Min. 13 - Rapid pune presiune pe echipa adversă, cu multe acțiuni în preajma careului, însă fără ocazii mari de poartă.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Dumbrăvița: Brașoveanu - Butnărașu, Morariu, Gladun, Popovici - Panainte, Vasile, Curescu, Cibi - Pădurariu, Cristea

Brașoveanu - Butnărașu, Morariu, Gladun, Popovici - Panainte, Vasile, Curescu, Cibi - Pădurariu, Cristea Rezerve: Berințan, Sofran, Olariu, Condiu, Ciurel, Buțu, Calotă, Misarăș, Ailenei

Berințan, Sofran, Olariu, Condiu, Ciurel, Buțu, Calotă, Misarăș, Ailenei Antrenor: Florin Fabian

Florin Fabian Rapid: Stolz - Braun, Bolgado, Kramer, Micovschi - Grameni, Hromada - Pop, Gojkovic, Jambor - Baroan

Stolz - Braun, Bolgado, Kramer, Micovschi - Grameni, Hromada - Pop, Gojkovic, Jambor - Baroan Rezerve: Aioani, Bădescu, Ciobotariu, Onea, Keita, Christensen, Petrila, Dobre, Koljic

Aioani, Bădescu, Ciobotariu, Onea, Keita, Christensen, Petrila, Dobre, Koljic Antrenor: Costel Gâlcă

Costel Gâlcă Arbitru : Călin Iulian, Asistenți : Bîrdeş Romică, Ionescu Mihai Marian

: Călin Iulian, : Bîrdeş Romică, Ionescu Mihai Marian Stadion: Superbet Arena - Giulești

Meciul dintre cele două echipe de astăzi va fi ultimul din grupa A. În acest moment, CFR Cluj este lider după victoria categorică obținută în fața celor de la CSM Slatina, 4-0.

Și FC Argeș a reușit să câștige în prima etapă, 3-2 cu Metaloglobus.

Florin Fabian: „Nu e un meci special”

Antrenorul celor de la CSC Dumbrăvița, Florin Fabian, consideră că duelul cu Rapid din Cupa României este unul obișnuit, acesta considerând că echipa sa nu are nevoie de o motivație în plus pentru meci.

„Nu știu dacă e nevoie de motivație în plus. Eu sunt preocupat să gestionez foarte bine săptămâna, având în vedere că duminică avem și meciul de campionat cu Steaua.

Într-adevăr, sunt două meciuri pe două stadioane frumoase ale țării. Primul, în compania Rapidului, care conduce Superliga, alături de cei de la Botoșani, și e un prilej bun pentru băieții noștri de afirmare, dar și o experiență din care trebuie să învățăm. Nu e un meci special, dar e o experiență și pentru mine.

Bineînțeles, va trebui să organizez foarte bine echipa, să ne pregătim, în primul rând din punct de vedere mental, pentru că valoarea echipei Rapid este indiscutabil mai mare. Deci va trebui să fim organizați și să oferim o replică cât mai bună celor de la Rapid”, a declarat Florin Fabian, conform liga2.prosport.ro.

