Dumbrăvița - Rapid 0-4 Victorie clară a giuleștenilor la debutul în Cupa României
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

Dumbrăvița - Rapid 0-4 Victorie clară a giuleștenilor la debutul în Cupa României

alt-text George Neagu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 23:10
  • Dumbrăvița - Rapid 0-3. Elevii lui Gâlcă au obținut primele trei puncte din faza grupelor Cupei.
  • Jambor, Kramer și Dobre cu o „dublă” au semnat golurile giuleștenilor.

Într-o partidă pe care trebuia s-o joace în deplasare, Rapid nu a avut nicio emoție pe Giulești cu divizionara secundă CSC Dumbrăvița.

Elevii lui Costel Gâlcă au dominat partida de la un capăt la celălalt, iar deschiderea de scor nu a întârziat foarte mult.

Jambor a marcat în minutul 22, cu o lovitură de cap din 7 metri, după o centrare perfectă a lui Pop de pe partea dreaptă.

Cu trei minute înainte de pauză, Kramer ducea scorul la 2-0, tot cu o lovitură de cap, peste portarul gazdelor care a ieșit eronat la lovitura liberă executată de Grameni.

Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați”
Citește și
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați”
Citește mai mult
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați”

Partea secundă a fost dominată în aceeași manieră de giuleșteni, Dobre, intrat pe parcurs, reușind „dubla” în minutele 70 și 79, din penalty, iar apoi din fața porții la o centrare ideală a lui Baroan.

Scorul final a rămas 4-0 în favoarea celor de la Rapid, care și-au securizat primele puncte din faza grupelor.

CSC Dumbrăvița - Rapid 0-4

  • Au marcat: Jambor (22), Kramer (42), Dobre (70, pen., 79)

Final de meci.

Min. 83 - Iese Braun, intră Christensen.

Min. 79 - Gol Rapid! Alex Dobre reușește „dubla”, din fața porții, după o centrare din alunecare a lui Baroan.

Min. 70 - Gol Rapid! Alex Dobre transformă penalty-ul, cu un șut pe jos, în plasa laterală.

Min. 69 - Penalty pentru Rapid. Iulian Călin a luat decizia după un henț în careu al unui adversar.

Min. 60 - Ies Kramer și Gojkovic, intră Ciobotariu și Dobre.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Giulești.

Min. 42 - Gol Rapid! Kramer trimite cu capul în poartă, peste portarul gazdelor care a ieșit eronat la lovitura liberă executată de Grameni.

Min. 22 - Gol Rapid! Jambor deschide scorul, cu o lovitură de cap din 7 metri, după o centrare perfectă a lui Pop de pe partea dreaptă.

Min. 13 - Rapid pune presiune pe echipa adversă, cu multe acțiuni în preajma careului, însă fără ocazii mari de poartă.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • Dumbrăvița: Brașoveanu - Butnărașu, Morariu, Gladun, Popovici - Panainte, Vasile, Curescu, Cibi - Pădurariu, Cristea
  • Rezerve: Berințan, Sofran, Olariu, Condiu, Ciurel, Buțu, Calotă, Misarăș, Ailenei
  • Antrenor: Florin Fabian
  • Rapid: Stolz - Braun, Bolgado, Kramer, Micovschi - Grameni, Hromada - Pop, Gojkovic, Jambor - Baroan
  • Rezerve: Aioani, Bădescu, Ciobotariu, Onea, Keita, Christensen, Petrila, Dobre, Koljic
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Bîrdeş Romică, Ionescu Mihai Marian
  • Stadion: Superbet Arena - Giulești

Meciul dintre cele două echipe de astăzi va fi ultimul din grupa A. În acest moment, CFR Cluj este lider după victoria categorică obținută în fața celor de la CSM Slatina, 4-0.

Și FC Argeș a reușit să câștige în prima etapă, 3-2 cu Metaloglobus.

Florin Fabian: „Nu e un meci special”

Antrenorul celor de la CSC Dumbrăvița, Florin Fabian, consideră că duelul cu Rapid din Cupa României este unul obișnuit, acesta considerând că echipa sa nu are nevoie de o motivație în plus pentru meci.

„Nu știu dacă e nevoie de motivație în plus. Eu sunt preocupat să gestionez foarte bine săptămâna, având în vedere că duminică avem și meciul de campionat cu Steaua.

Într-adevăr, sunt două meciuri pe două stadioane frumoase ale țării. Primul, în compania Rapidului, care conduce Superliga, alături de cei de la Botoșani, și e un prilej bun pentru băieții noștri de afirmare, dar și o experiență din care trebuie să învățăm. Nu e un meci special, dar e o experiență și pentru mine.

Bineînțeles, va trebui să organizez foarte bine echipa, să ne pregătim, în primul rând din punct de vedere mental, pentru că valoarea echipei Rapid este indiscutabil mai mare. Deci va trebui să fim organizați și să oferim o replică cât mai bună celor de la Rapid”, a declarat Florin Fabian, conform liga2.prosport.ro.

Citește și

Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix
Box
12:20
Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix
Citește mai mult
Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați”
Campionate
12:04
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați”
Citește mai mult
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
rapid bucuresti Cupa Romaniei rapid csc dumbravita
Știrile zilei din sport
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
09:28
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Campionate
12:30
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Tenis
11:12
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Citește mai mult
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:08
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
13:38
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Atletism
10:48
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale
Citește mai mult
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Cupa Romaniei
11:36
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Citește mai mult
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Campionate
12:10
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Citește mai mult
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 31 rapid 15 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share