„Penalități excesive” Lovitură dură pentru Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu în insolvența Unirii Slobozia. Cât au cerut și cât primesc
Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu (FOTO: Facebook @ Unirea Slobozia)
Liga 2

„Penalități excesive” Lovitură dură pentru Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu în insolvența Unirii Slobozia. Cât au cerut și cât primesc

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 07:45
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 07:45
  • Unirea Slobozia a intrat în insolvență, iar tabelul preliminar al creanțelor arată cât au de recuperat fotbaliștii, antrenorii și conducătorii care au trecut pe la club.
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Unirea Slobozia a publicat Tabelul preliminar al creanțelor, întocmit în cadrul procedurii de insolvență. Administratorul judiciar a admis creanțe în valoare totală de 6.790.400,66 de lei (1,35 milioane de euro), după ce creditorii au solicitat 7.245.610,81 de lei (1,45 milioane de euro).

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Unirea Slobozia a stabilit masa credală

Cea mai mare parte a sumei admise, 4.087.530,66 de lei, echivalentul a peste 800.000 de euro, reprezintă însă creanțe chirografare, categorie în care se regăsesc atât foștii antrenori, cât și fotbaliștii.

Sunt creditori fără garanții asupra bunurilor clubului, iar în cazul unei insolvențe, aceștia se află în partea inferioară a ordinii de plată, astfel că recuperarea banilor este incertă și, de multe ori, o mare parte din aceste sume nu mai este plătită.

Tabelul cuprinde 100 de creditori: 94 sunt chirografari!

Lista cuprinde 100 de creditori, dintre care 94 sunt înscriși în categoria creanțelor chirografare. Lor li se adaugă creditorii bugetari, salariali și garantați.

Printre cei care au bani de recuperat de la Unirea Slobozia se numără foști antrenori, fotbaliști, agenții de impresariat, furnizori și instituții publice.

GOLAZO.ro a analizat tabelul și prezintă principalele datorii ale clubului, inclusiv sumele solicitate de foștii antrenori Andrei Prepeliță, Ion Vlădoiu și Claudiu Niculescu și cele mai mari creanțe ale fotbaliștilor.

Prepeliță și Vlădoiu au cerut câte 33.000 de euro dar au primit câte 3.000. Explicația: „Penalități excesive”

Printre creditorii înscriși în tabel se află Andrei Prepeliță (40 de ani) și Ion Vlădoiu (56 de ani), doi dintre foștii antrenori ai Unirii Slobozia.

Cei doi au solicitat exact aceeași sumă: 164.511 lei fiecare, aproape 33.000 de euro. Administratorul judiciar a admis însă doar 15.000 de lei (3.000 de euro)pentru fiecare, motivul menționat în tabel fiind același: „Penalități excesive”.

Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță, demiși după 5 luni de la Unirea Slobozia

Instalați în septembrie 2025, Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță au fost demiși de Unirea Slobozia la începutul lunii februarie 2026. De atunci, cei doi tehnicieni au rămas fără angajamente.

Chiar dacă Andrei Prepeliță era antrenorul principal efectiv, în acte, la Unirea Slobozia, Jean Vlădoiu figura ca A1, cu licența PRO, iar Prepeliță era trecut ca antrenor secund, având licența A. Situația i-a făcut pe cei doi pasibili de sancțiuni din partea FRF.

Despărțirea de Slobozia a venit după o perioadă tensionată în vestiar, în care rezultatele slabe și nemulțumirile unor jucători experimentați au dus la pierderea încrederii în stafful tehnic.

Claudiu Niculescu are recunoscuți toți banii

În cazul lui Claudiu Niculescu (50 de ani), situația este diferită.

Fostul antrenor al Unirii Slobozia a solicitat 74.500 de lei, aproape 15.000 de euro, iar întreaga sumă a fost admisă.

Astfel, cei trei foști antrenori figurează în tabel cu o creanță admisă cumulată de 104.500 de lei, puțin peste 20.000 de euro.

Jayson Papeau, fotbalistul cu cea mai mare creanță: 33.000 de euro

Dintre fotbaliștii înscriși în tabel, Jayson Papeau are cea mai mare creanță admisă.

Fotbalistul francez figurează cu 163.326,80 de lei, circa 33.000 de euro, sumă solicitată și admisă integral de administratorul judiciar.

Papeau este urmat în clasamentul fotbaliștilor de Ionuț Coadă, cu 128.819,32 lei (circa 25.800 de euro), și Oleksander Safronov, cu 102.626,80 lei (20.500 de euro).

Alte creanțe importante ale fotbaliștilor sunt:

  • Ionuț Dinu - 94.369 de lei (18.874 de euro)
  • Said Ahmed - 91.666,67 lei (18.333 de euro)
  • Vlad Pop - 90.000 de lei (18.000 de euro)
  • Cristian Ponde - 86.250 de lei (17.250 de euro)
  • Andrei Dorobanțu - 84.200 de lei (16.840 de euro)
  • Paul Antoche – 84.000 de lei (16.800 de euro)
  • Carnat Nicolae - 75.000 de lei (15.000 de euro)
  • Cristian Bărbuț - 71.200 de lei (14.240 de euro)
  • Daniel Șerbănică - 69.966,99 de lei (13.993 de euo)
  • Denis Rusu – 67.700 de lei (13.540 de euro)
  • Teodor Lungu - 64.700 de lei (12.940 de euro)
  • Denis Yanakov - 62.826,80 de lei (12.565 de euro)
  • Andrei Dragu - 58.334 de lei (11.666 de euro)
  • Florian Ibrian - 51.200 de lei (10.240 de euro)
  • Constantin Toma - 50.450 de lei (10.090 de euro)
  • Laurențiu Vlăsceanu - 50.000 de lei (10.000 de euro)
  • Robert Popa - 45.400 de lei (9.080 de euro)

Toate aceste creanțe au fost admise integral. Atât foștii antrenori, cât și fotbaliștii Unirii Slobozia figurează în categoria creanțelor chirografare, care însumează 4.087.530,66 de lei, aproximativ 817.000 de euro.

Doar trei creditori la categoria salarii: șeful centrului de copii și juniori, președintele clubului și un fotbalist

La categoria creanțelor salariale apar doar trei creditori ai Unirii Slobozia: Ion Ionescu, șeful Centrului de Copii și Juniori, cu 18.000 de lei (3.600 de euro), Ilie Lemnaru, președintele clubului, cu 5.997 de lei (1.200 de euro), și Marc Fred Tsoungui, fotbalist, cu 40.000 de lei (8.000 de euro).

Toate cele trei creanțe au fost admise integral, astfel că totalul creanțelor salariale se ridică la 63.997 de lei (12.800 de euro).

ANAF are de recuperat peste 500.000 de euro

Cea mai mare parte a datoriei Unirii Slobozia este către stat. D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Ialomița figurează cu o creanță totală admisă de 2.636.655 de lei, peste 500.000 de euro.

Din această sumă, 54.000 de lei (10.800 de euro) reprezintă creanță garantată, în baza unui proces-verbal de sechestru asigurător, iar 2.582.655 de lei (516.500 de euro) au fost înscriși drept creanță bugetară.

La acestea se adaugă creanța Municipiului Slobozia, de 2.218 lei, admisă integral.

Cum arată masa credală a Unirii Slobozia

Structura masei credale preliminare, care însumează 6.790.400,66 de lei, este următoarea:

  • 2.584.873 de lei (517.000 de euro) - creanțe bugetare;
  • 4.087.530,66 de lei (817.000 de euro) - creanțe chirografare;
  • 63.997 de lei (12.800 de euro) - creanțe salariale;
  • 54.000 de lei (10.800 de euro) - creanțe garantate.

Prepeliță și Vlădoiu, cele mai mari tăieri din tabelul creanțelor

Față de suma solicitată inițial, au fost respinse sau diminuate creanțe în valoare de 455.210,15 lei.

Aproape 300.000 de lei din această diferență, mai exact 299.022 de lei, provin din creanțele lui Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu, cărora le-au fost admise doar câte 15.000 de lei din cele 164.511 de lei solicitate.

Astfel, cei doi reprezintă aproape două treimi (65,7%) din totalul sumelor respinse sau diminuate.

Unirea Slobozia a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului 2025-2026 și a intrat în insolvență.

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