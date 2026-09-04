CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro

CFR Cluj are trei litigii la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL), după ce Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara au solicitat plata unor datorii.

Mara reclamă o restanță de aproximativ 220.000 de euro, pentru care CFR a garantat plata inclusiv cu banii încasați din transferul lui Korenica la FCSB.

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Bogdan Mara (48 de ani) a reclamat CFR Cluj la CNSL din cadrul FRF pentru o datorie de 1.116.277,10 lei, aproximativ 220.000 de euro.

CFR Cluj trebuie să-i plătească 220.000 de euro lui Bogdan Mara

Cu puțin timp înaintea încetării colaborării cu Bogdan Mara, CFR Cluj și MB World Football SRL, firma administrată de fostul director sportiv, au semnat un contract de cesiune prin care clubul a recunoscut o datorie de 1.116.277,10 lei, aproximativ 220.000 de euro.

Documentul a fost înregistrat la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) pe 10 aprilie 2026.

CFR Cluj a garantat plata datoriei cu 5 transferuri

Înțelegerea prevedea ca datoria să fie achitată din eventualele sume obținute de CFR Cluj din transferurile a cinci jucători:

Meriton Korenica;

Andrei Cordea;

Matei Ilie;

Lorenzo Biliboc;

Alibek Aliev.

Părțile au convenit ca orice sumă încasată de CFR Cluj din transferul definitiv sau temporar al acestor jucători să fie direcționată către firma lui Bogdan Mara, până la acoperirea datoriei.

În document, CFR Cluj admite că întreaga sumă este aferentă activității deja prestate de MB World Football SRL în beneficiul clubului până la data de 31 decembrie 2025.

Bogdan Mara a plecat de la CFR Cluj la începutul lunii mai 2026, nemulțumit de revenirea lui Marian Copilu în conducerea clubului.

CFR Cluj a încasat 1,2 milioane de euro din transferurile lui Matei Ilie și Korenica

Între timp, CFR Cluj a încasat 1,2 milioane de euro din transferurile a doi dintre fotbaliștii menționați: 500.000 de euro pentru Matei Ilie, plecat la Kasimpașa, și 700.000 de euro pentru Korenica, transferat la FCSB.

În cazul lui Alibek Aliev, situația este diferită. Atacantul a părăsit CFR Cluj liber de contract, astfel că feroviarii nu au încasat o sumă de transfer pentru el.

Daniel Pancu revendică trei salarii restante de la CFR Cluj

CFR Cluj se confruntă cu mai multe reclamații la CNSL pentru restanțe financiare.

Pe lângă Bogdan Mara, au apelat la comisiile FRF și Daniel Pancu (49 de ani), fostul antrenor al echipei, precum și Marius Bilașco (45 de ani), celălalt ex-director sportiv al clubului din Gruia.

Pancu a condus CFR Cluj timp de 28 de partide, în perioada noiembrie 2025 - mai 2026. El a demisionat a finalul sezonului trecut și a plecat la Rapid, nemulțumit de situația financiară a clubului și de faptul că salariile nu erau plătite.

Ulterior, fostul antrenor a dezvăluit că are și el bani de recuperat de la CFR Cluj. Este vorba despre echivalentul a trei salarii, aproximativ 45.000 de euro.

Marius Bilașco a plecat de la CFR Cluj pe 3 aprilie 2026, după o colaborare începută în anul 2017. În prezent, fostul atacant face parte din staff-ul Rapidului.

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