„Rapid nu e de top 3” Costel Gâlcă, replică după declarația lui Daniel Pancu: „Au schimbat, dar mai au nevoie” +54 foto
Costel Gâlcă FOTO: SportPictures
Superliga

„Rapid nu e de top 3” Costel Gâlcă, replică după declarația lui Daniel Pancu: „Au schimbat, dar mai au nevoie”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 14:50
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 14:51
  • Costel Gâlcă (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a vorbit despre situația formației din Giulești în acest start de sezon al Superligii.
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După 7 etape, Rapid ocupă locul 2 în Superliga, cu 12 puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo.

Cu toate acestea, Gâlcă susține că Rapid nu arată ca o echipă de podium în România. Declarația vine după ce actualul tehnician al giuleștenilor, Daniel Pancu, a spus că „Rapid e top”.

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Costel Gâlcă, replică după declarația lui Daniel Pancu: „Rapid nu e de top 3”

Gâlcă spune însă că Rapid poate ajunge acolo, mai ales după schimbările făcute în lot, dar avertizează că noii jucători au nevoie de timp pentru a se integra.

„Eu la Rapid am încercat, mi-am propus să fiu foarte sus. Toți colegii mei din staff am vrut, nu s-a putut. Am văzut că au schimbat acuma, au adus jucători, e bine, dar mai au nevoie.

E important ca ei să se bată acolo sus, deocamdată nu sunt de top 3, dar pot deveni. Durează până se integrează cei nou veniți. Nu e simplu deloc.

Asta e viața. Ce să faci? Am vrut multe la Rapid, n-am putut”, a declarat Costel Gâlcă, conform prosport.ro.

Rapid - Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid - Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

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Gâlcă a preluat Rapidul în vara lui 2025 și a strâns 43 de meciuri oficiale pe banca giuleștenilor: 18 victorii, 12 remize și 13 înfrângeri, cu un golaveraj de 61-47.

Rapid a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în play-off și a ratat calificarea în cupele europene.

De-a lungul carierei, Gâlcă le-a mai pregătit, printre altele, pe FCSB, Espanyol, Universitatea Craiova, Vejle și Al-Taawoun.

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