„El m-a ajutat să ajung aici” Costel Gâlcă, moment emoționant la prezentarea la Rapid: „Cred că zâmbește acum, de-acolo de sus”

Costel Gâlcă (53 de ani) a oferit primul interviu în calitate de antrenor al Rapidului.

Tehnicianul a avut un parte de moment emoționant, în care a explicat legăturile familiei sale cu clubul din Giulești.

Costel Gâlcă vorbit despre rapidiștii din familia sa și a transmis că socrul său a fost un fan înfocat al giuleștenilor. Acesta i-a spus de mai multe ori că și-ar dori ca la un moment dat să ajungă antrenorul Rapidului.

Costel Gâlcă: „Cred că socrul meu a făcut niște lucruri acolo, sus, ca să mă ajute să ajung aici”

„Sunt foarte bucuros că am ajuns la acest club istoric din România. Așteptările mele sunt să duc Rapidul cât mai sus.

Bineînțeles, am fost puțin surprins când am fost căutat, dar am venit cu mare drag și cu mare bucurie în suflet, pentru că în familie am și rapidiști.

L-am avut pe socrul meu, am și un nepot. Socrul meu îmi povestea tot timpul de Rapid, de acel Rapid din 1967. Știa tot, chiar îmi spunea «Mi-aș dori ca într-o zi să ajungi la Rapid». Cred că zâmbește acum. El cred că a făcut lucruri acolo, sus, ca să mă ajute să ajung aici.

Sunt foarte bucuros și sper să-i aduc și lui o bucurie la finalul sezonului”, a spus Gâlcă, pentru paginile oficiale ale clubului Rapid.

Promisiunea făcută de Costel Gâlcă în prima zi la Rapid: „Pentru asta am venit aici”

„Rapid e un club cu o forță enormă, un club foarte bine organizat, o atmosferă impresionantă la meciuri. Și am și spus tot timpul că Rapid are niște suporteri extraordinari, care te fac să te simți ca la un spectacol, care, bineînțeles, sunt exigenți.

Atuul principal este clubul în sine și tot ce înseamnă Rapid ca istorie, suporteri, echipă”, a adăugat Costel Gâlcă.

Întrebat despre așteptările de la sezonul de debut, noul antrenor din Giulești a spus:

„Obiectivul este de a termina pe locuri europene, este important pentru club să atingă acest obiectiv. Dar v-am spus, trebuie să fim ambițioși, să ne gândim tot timpul și să dăm la fiecare meci maximum.

Este important pentru noi să ne apropiem jucătorii, să ne cunoaștem, să avem încredere unul în altul. Respectul este foarte important pentru noi. Nu va fi ușor, dar cu siguranță împreună vom reuși”, a mai spus Gâlcă, conform aceleiași surse.

Costel Gâlcă: „Vreau să implementez o idee ofensivă”

Întrebat de stilul de joc pe care îl va avea Rapid sub conducerea sa, Costel Gâlcă a spus:

„Bineînțeles că îmi place să implementez o idee ofensivă a echipei și îmi place să subordonez adversarul. Dar pentru asta trebuie să facem un efort unitar cu toți în teren, să fim conștienți că trebuie să dăm maximum.

Promit că am venit aici să duc Rapidul cât mai sus posibil. Cu siguranță că echipa va arăta un joc ofensiv foarte bun, cu intensitate în joc și îmi doresc ca ei să fie mândri de ceea ce văd acest an”.

