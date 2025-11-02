U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, susține că formația din Bănie merita să câștige derby-ul etapei #15 din Liga 1.

Rapid conduce clasamentul temporar în Liga 1, cu 32 de puncte acumulate, după cele 15 meciuri jucate.

„După cum a arătat meciul în general, meritau să câștige. Am făcut o primă repriză sub orice critică. Ei au meritele lor, dar bineînțeles că noi... Unii n-au existat în joc.

A doua repriză ne-am așezat mult mai bine în teren. Am închis pasele în interior, am stat mult mai bine și a fost o repriză mult mai bună din partea noastră. Am avut 2-1, dar nu cred că meritam să câștigăm.

Multe greșeli personale, făcute sub presiune. În fotbal nu poți să prevezi fiecare mișcare, pentru că dinamica jocului te duce în alte poziționări și atunci e important să poți să închizi centrul terenului”, a declarat Gâlcă la Prima Sport.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 16 prin Christensen, însă oltenii au egalat în minutul 29, grație reușitei lui Adrian Rus.

Echipa lui Gâlcă a revenit în avantaj în minutul 74, dar în prelungiri, după intervenția VAR, arbitrul a dictat penalty pentru Universitatea Craiova, iar Nsimba a transformat, stabilind scorul final chiar în ultima fază a meciului.

Suntem bine ca puncte, dar trebuie să creștem, să creștem din toate punctele de vedere, pentru că dacă vrem să ne batem la primele locuri trebuie să dovedim că suntem mai buni decât cei de sus. Sunt mulțumit de atitudinea din a doua repriză, de organizare și de tot. Dacă eram și puțin mai inteligenți și jucam mai lung în spatele lor, cu siguranță nu pierdeam meciul. Costel Gâlcă

