Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul

- Pafos - AEL Limassol 1-0. Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul român al gazdelor, a marcat golul victoriei.
- Românul l-a învins pe Guillermo Ochoa (40 de ani) și a ajuns la patru meciuri consecutive cu gol în prima ligă a Ciprului.
În debutul partidei dintre Pafos și AEL Limassol, Vlad Dragomir a primit o centrare în apropierea punctului cu var.
Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri de campionat
Mijlocașul român a trimis o lovitură de cap în colțul drept al porții și l-a învins pe Guillermo Ochoa. Reușita sa a fost decisivă pentru cele 3 puncte.
„Tricolorul” traversează o formă foarte bună, reușind să marcheze patru goluri în ultimele patru partide disputate în prima ligă a Ciprului:
- AEK Larnaca - Pafos 2-4 » Un gol marcat de Vlad Dragomir
- Pafos - Achnas 4-0, » Un gol marcat de Vlad Dragomir
- Omonia - Pafos 2-1 » Un gol marcat de Vlad Dragomir
- Pafos - AEL Limassol 1-0 » Un gol marcat de Vlad Dragomir
Vlad Dragomir a intrat în istoria clubului Pafos
Meciul contra celor de la AEL Limassol a consemnat un record pentru Vlad Dragomir.
Mijlocașul român a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții în tricoul celor de la Pafos.
168 de meciuri
a jucat Vlad Dragomir pentru cea mai tânără echipă care evoluează în această ediție a Ligii Campionilor
Pentru Pafos, „tricolorul” a marcat 21 de goluri și a oferit 16 pase decisive pentru echipa cipriotă.
Vlad Dragomir se află pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile României din noiembrie
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);
ATACANȚI
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).