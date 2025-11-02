Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3. Marius Măldărășanu (50 de ani), tehnicianul sibienilor, a vorbit despre cea de-a cincea înfrângere consecutivă din Liga 1.

Hermannstadt ocupă penultimul loc în Superliga, cu 10 puncte acumulate după cele 15 meciuri jucate.

Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3 . Măldărășanu: „Dacă plec, voi pleca la bine”

Elevii lui Măldărășanu au avut parte de un start dificil, după eliminarea lui Selimovic din minutul 13. Paradoxal, doar un minut mai târziu, Karo a reușit să deschidă scorul.

Dezechilibrul din teren și-a spus însă cuvântul până la urmă: Paulinho, Andrezinho și Conrado au marcat pentru Oțelul și au stabilit scorul final.

„E o situație dificilă. În primul rând, trebuie să ne acceptăm soarta, să acceptăm unde suntem, să acceptăm ce ni se întâmplă.

Facem niște greșeli… Când nu greșim fotbalistic, greșim disciplinar. Eliminarea a decis meciul.

Suferim la moral, chiar dacă ne gândim că acea victorie din Cupă ne va da un procent mic în plus. Trebuie să ne acceptăm soarta, să strângem rândurile.

Ca atitudine, nu am ce să le reproșez, au dat totul. E o nouă înfrângere, multe nu sunt de spus.

Probabil vom discuta despre ce se va întâmpla, pentru că nu depinde doar de mine.

Eu sunt încrezător în continuare, nu vom retrograda, nu avem cum să retrogradăm. Au apărut și probleme medicale care ne afectează”, a declarat Marius Măldărășanu la Prima Sport, conform orangesport.ro.

Nu o să spun niciodată la televizor dacă vreau să părăsesc corabia. Am zis că, dacă voi pleca, voi pleca la bine. Finalul sezonului trecut a fost bun, puteam să plec Marius Măldărășanu

Hermannstadt a obținut ultima victorie în meciul cu Rapid de pe 21 septembrie, încheiat 2-1.

De atunci, sibienii au pierdut cinci meciuri consecutive:

Hermannstadt - FC Argeș 0-1

CFR Cluj - Hermannstadt 2-1

Hermannstadt - Csikszereda 0-2

Botoșani - Hermannstadt 2-0

Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3

FOTO: Rapid - Hermannstadt 1-2

În următoarea partidă, Hermannstadt va juca împotriva celor de la FCSB, pe 9 noiembrie, de la 20:30.

