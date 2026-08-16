„Trăim să arătăm cine e mai șmecher”  VIDEO. Costin Lazăr, analiză dură a fotbalului românesc: „Trăim într-o batjocură” +7 foto
Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Trăim să arătăm cine e mai șmecher” VIDEO. Costin Lazăr, analiză dură a fotbalului românesc: „Trăim într-o batjocură”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 07:30
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 07:30
  • Costin Lazăr (45 de ani), fostul jucător al Rapidului în perioada 2006-2011, a comentat situația fotbalului românesc.
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Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, acolo unde va da peste Ararat-Armenia. Chiar dacă va pierde această „dublă”, campioana României are asigurată prezența în faza ligii din Conference League.

În ciuda acestei performanțe, Costin Lazăr a precizat că nu mai are nicio așteptare de la fotbalul românesc.

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VIDEO. Costin Lazăr: „Mi se pare că trăim numai să arătăm cine e mai șmecher”

„În momentul de față nu mă mai aștept la nimic, sincer, de la campionatul românesc. Mi se pare că trăim numai să arătăm cine e mai șmecher, cine e mai prost. Cam așa e în Liga 1.

Mă uit la abordările meciurilor, la unii președinți. Mi se pare că trăim așa, într-o batjocură.

Cred că ar trebui să se rezume mai mult ca și investitor decât să se implice în părțile tehnice și tactice, pentru că cei care fac bani știu să facă bani, dar nu fotbal”, a declarat Costin Lazăr.

Fostul mijlocaș al giuleștenilor a criticat și deciziile luate de VAR în Liga 1, în special după faza controversată din meciul dintre UTA și Rapid, scor 0-0, când elevii lui Daniel Pancu au solicitat penalty.

În ultimele secunde ale întâlnirii de la Arad, noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic, a căzut în careu după un contact cu Pospelov și a cerut vehement lovitură de la 11 metri.

Arbitrul George Roman i-a acordat cartonașul galben vârfului giuleștenilor, pentru simulare.

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (7).jpg
UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (1).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (2).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (3).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (4).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
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„Nici nu știu ce să zic, cu VAR-ul ăsta… Dacă nici la VAR nu putem să interpretăm bine fazele, atunci ce putem să mai spunem?

Și VAR-ul trebuie folosit atunci când sunt faze importante, indiferent dacă sunt de gol sau o fază de cartonaș roșu. Trebuie analizată faza atunci când este o situație neclară. Ar trebui analizat puțin regulamentul.

Și arbitrii sunt oameni, dar e frustrant să știi că ai o echipă bună și un arbitru poate să facă diferența în orice moment al jocului. Da, e frustrant pentru un antrenor care își pune scaunul la bătaie la fiecare meci”, a mai adăugat Lazăr.

149 de meciuri
a jucat Costin Lazăr pentru Rapid. A marcat 11 goluri și a oferit 6 pase decisive

În prezent, Costin Lazăr este antrenorul echipei Progresul Fundulea, din Liga 3. Acesta a fost întrebat ce simt tinerii tehnicieni români atunci când văd că numeroși străini antrenează echipele din Superliga.

E frustrant pentru antrenorii din România sau viitorii antrenorii ai României. E clar că nu ești dorit niciodată sau nu ești văzut niciodată la valoarea ta maximă în țara ta.

Și din punctul meu de vedere, vă zic acum în premieră, cred că am fost mult mai apreciat în Grecia la PAOK decât am fost mai apreciat în România”.

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