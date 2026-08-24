Negocieri cu Dinamo Planul Craiovei după accidentarea suferită de Adrian Rus +27 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Negocieri cu Dinamo Planul Craiovei după accidentarea suferită de Adrian Rus

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 18:45
  • Universitatea Craiova și-ar dori să aducă întăriri în centrul defensivei, după accidentarea suferită de Adrian Rus (30 de ani) în meciul cu FC Voluntari, 3-1, în etapa #6 din Liga 1.
  • Oltenii au avut pe listă și un stoper de la rivala Dinamo.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campioana României s-a impus cu ușurință în fața ilfovenilor, dar succesul a fost umbrit de accidentarea lui Adrian Rus.

Stoperul oltenilor este suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate și ar putea rata întreg sezonul!

„Bate câmpii!”  MM Stoica i-a răspuns lui Șumudică, după tensiunile de la CFR - FCSB: „Ce să fac?”
Citește și
„Bate câmpii!” MM Stoica i-a răspuns lui Șumudică, după tensiunile de la CFR - FCSB: „Ce să fac?”
Citește mai mult
„Bate câmpii!”  MM Stoica i-a răspuns lui Șumudică, după tensiunile de la CFR - FCSB: „Ce să fac?”

U Craiova vrea să transfere doi fundași după accidentarea lui Adrian Rus

Adrian Rus urmează să efectueze un RMN pentru a se afla cât de gravă este accidentarea suferită duminică. U Craiova speră totuși că va primi vești bune după investigațiile medicale la care va fi supus fundașul naționalei României.

Cu toate acestea, conducerea oltenilor ar fi început deja negocierile pentru transferul unui fundaș central din străinătate, anunță gsp.ro.

Craiova oricum își dorea să mai aducă un stoper în Bănie, dar situația lui Rus a forțat conducerea clubului să acționeze mult mai repede decât era prevăzut.

FOTO. Accidentarea lui Adrian Rus din meciul cu FC Voluntari

Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (6).jpg
Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Negocierile cu Dinamo s-au închis

La începutul acestei luni, campioana României și-a manifestat interesul pentru fundașul dinamovist Nikita Stoinov, care are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro.

Cu toate acestea, echipa antrenată de Filipe Coelho a transmis că discuțiile pentru mutarea stoperului israelian nu au avansat deloc din cauza prețului mult prea ridicat cerut de „câini”.

În acest sens, Craiova ar dori să transfere încă doi fundași centrali din străinătate, indiferent de gravitatea accidentării lui Adrian Rus.

Transferat în luna septembrie a anului trecut de la Pisa, Adrian Rus s-a impus rapid în centrul defensivei oltenilor. A jucat 34 de meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie de 4 ori.

A cucerit trei trofee în primul an în tricoul formației din Bănie: campionatul, Cupa și Supercupa. În actuala stagiune, Rus a jucat 11 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt

Pentru Craiova urmează returul cu Ararat-Armenia, de joi, de la ora 19:00, din play-off-ul Europa League. Scorul în tur a fost 1-1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

Citește și

„E pur și simplu ipocrit” Ce spunea legendarul Andy Roddick despre Nick Kyrgios cu un an înainte de testul pozitiv la cocaină
Tenis
20:05
„E pur și simplu ipocrit” Ce spunea legendarul Andy Roddick despre Nick Kyrgios cu un an înainte de testul pozitiv la cocaină
Citește mai mult
„E pur și simplu ipocrit” Ce spunea legendarul Andy Roddick despre Nick Kyrgios cu un an înainte de testul pozitiv la cocaină
Întăriri pentru Dinamo  „Câinii” ar fi bătut palma pentru un atacant  din Serie A  
Superliga
18:08
Întăriri pentru Dinamo „Câinii” ar fi bătut palma pentru un atacant din Serie A
Citește mai mult
Întăriri pentru Dinamo  „Câinii” ar fi bătut palma pentru un atacant  din Serie A  

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Universitatea Craiova transfer liga 1 adrian rus Nikita Stoinov
Știrile zilei din sport
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Liga Campionilor
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Citește mai mult
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Superliga
16:13
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Citește mai mult
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
Superliga
11:47
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor
Citește mai mult
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Superliga
10:38
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Citește mai mult
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
16:53
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
17:36
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Top stiri
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Tenis
13:35
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Superliga
14:27
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Citește mai mult
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Baschet
07:00
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Citește mai mult
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
B365
03:50
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
Citește mai mult
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 23 rapid 36 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share