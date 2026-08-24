Negocieri cu Dinamo Planul Craiovei după accidentarea suferită de Adrian Rus

Universitatea Craiova și-ar dori să aducă întăriri în centrul defensivei, după accidentarea suferită de Adrian Rus (30 de ani) în meciul cu FC Voluntari, 3-1, în etapa #6 din Liga 1.

Oltenii au avut pe listă și un stoper de la rivala Dinamo.

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Campioana României s-a impus cu ușurință în fața ilfovenilor, dar succesul a fost umbrit de accidentarea lui Adrian Rus.

Stoperul oltenilor este suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate și ar putea rata întreg sezonul!

U Craiova vrea să transfere doi fundași după accidentarea lui Adrian Rus

Adrian Rus urmează să efectueze un RMN pentru a se afla cât de gravă este accidentarea suferită duminică. U Craiova speră totuși că va primi vești bune după investigațiile medicale la care va fi supus fundașul naționalei României.

Cu toate acestea, conducerea oltenilor ar fi început deja negocierile pentru transferul unui fundaș central din străinătate, anunță gsp.ro.

Craiova oricum își dorea să mai aducă un stoper în Bănie, dar situația lui Rus a forțat conducerea clubului să acționeze mult mai repede decât era prevăzut.

FOTO. Accidentarea lui Adrian Rus din meciul cu FC Voluntari

Negocierile cu Dinamo s-au închis

La începutul acestei luni, campioana României și-a manifestat interesul pentru fundașul dinamovist Nikita Stoinov, care are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro.

Cu toate acestea, echipa antrenată de Filipe Coelho a transmis că discuțiile pentru mutarea stoperului israelian nu au avansat deloc din cauza prețului mult prea ridicat cerut de „câini”.

În acest sens, Craiova ar dori să transfere încă doi fundași centrali din străinătate, indiferent de gravitatea accidentării lui Adrian Rus.

Transferat în luna septembrie a anului trecut de la Pisa, Adrian Rus s-a impus rapid în centrul defensivei oltenilor. A jucat 34 de meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie de 4 ori.

A cucerit trei trofee în primul an în tricoul formației din Bănie: campionatul, Cupa și Supercupa. În actuala stagiune, Rus a jucat 11 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt

Pentru Craiova urmează returul cu Ararat-Armenia, de joi, de la ora 19:00, din play-off-ul Europa League. Scorul în tur a fost 1-1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

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