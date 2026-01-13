Hotelul-fantomă La stadionul „Ion Oblemenco” sunt 38 de camere: zero venituri și ani de pierderi pentru bugetul Craiovei

Hotelul de 38 de camere din incinta „Ion Oblemenco” este nefolosit de la data inaugurării arenei și până în prezent.

Lipsa de interes ridică totuși semne de întrebare vizavi de cerințele din caietul de sarcini.

Răspunsul primit de GOLAZO.ro de la Primăria Craiova a fost unul vag, fără prea multe detalii, cu promisiunea că în 2026 se vor organiza noi licitații.

Hotelul cu 38 de camere din incinta Complexului Sportiv „Ion Oblemenco”, inaugurat odată cu noul stadion în 2017, nu a produs niciun leu pentru bugetul local în aproape opt ani de la finalizare.

În tot acest interval, spațiul a rămas neutilizat comercial, generând exclusiv cheltuieli și un prejudiciu constant pentru municipalitate .

Confirmarea vine chiar de la Primăria Municipiului Craiova, într-un răspuns oficial transmis în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Zero venituri, zero activitate

Potrivit documentului oficial, hotelul nu a înregistrat nici venituri și nici cheltuieli de operare, pentru un motiv simplu: nu a funcționat niciodată.

De la inaugurarea stadionului și până în prezent, spațiul nu a fost pus la dispoziția publicului și nu a fost operat sub nicio formă nici prin administrare proprie, nici prin concesiune sau parteneriat privat.

Șase licitații publice eșuate

Primăria Craiova susține că, pentru închirierea sau concesionarea hotelului, au fost organizate șase proceduri de licitație publică, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ (OUG 57/2019). Rezultatul? Niciuna nu a atras vreo ofertă.

Lipsa totală de interes din partea operatorilor economici ridică totuși semne serioase de întrebare privind condițiile impuse în caietele de sarcini, strategia de valorificare a spațiului sau fezabilitatea economică a proiectului.

În lipsa oricărui contract, hotelul a rămas închis, iar orașul nu a obținut niciun beneficiu dintr-o investiție realizată din bani publici.

Fără cereri, fără răspunsuri

În mod previzibil, dacă nu a existat niciun ofertant la licitații, nu au fost înregistrate cereri de închiriere, concesionare sau asociere în participațiune.

Ca urmare, nu există nici răspunsuri administrative aferente unor astfel de solicitări. Practic hotelul nu doar că nu funcționează, dar nici nu a fost obiectul unei competiții reale pe piață.

Un activ public ținut sub cheie

Deși situația trenează din 2017, Primăria Craiova anunță că abia în cursul anului 2026 intenționează să organizeze o nouă procedură de licitație publică pentru închirierea sau concesionarea hotelului.

Deși GOLAZO.ro a cerut mai multe detalii, răspunsul primit de la Primăria Craiova a fost destul de vag.

Documentul nu conține o analiză a eșecurilor anterioare, o evaluare a pierderilor suferite sau un calendar clar sau o strategie revizuită care să garanteze succesul viitoarei proceduri.

Răspunsul oficial nu include informații despre starea tehnică actuală a hotelului, costurile de întreținere, utilități sau conservare suportate din bugetul local, existența unui raport tehnic privind degradarea spațiului, imagini actualizate din interiorul hotelului, deși GOLAZO.ro a făcut această solicitare în e-mailul trimis către primărie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport