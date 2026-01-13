Hotelul-fantomă La stadionul „Ion Oblemenco” sunt 38 de camere: zero venituri și ani de pierderi pentru bugetul Craiovei +6 foto
foto: Imago
Superliga

Hotelul-fantomă La stadionul „Ion Oblemenco” sunt 38 de camere: zero venituri și ani de pierderi pentru bugetul Craiovei

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 23:45
  • Hotelul de 38 de camere din incinta „Ion Oblemenco” este nefolosit de la data inaugurării arenei și până în prezent.
  • Lipsa de interes ridică totuși semne de întrebare vizavi de cerințele din caietul de sarcini.
  • Răspunsul primit de GOLAZO.ro de la Primăria Craiova a fost unul vag, fără prea multe detalii, cu promisiunea că în 2026 se vor organiza noi licitații.

Hotelul cu 38 de camere din incinta Complexului Sportiv „Ion Oblemenco”, inaugurat odată cu noul stadion în 2017, nu a produs niciun leu pentru bugetul local în aproape opt ani de la finalizare.

În tot acest interval, spațiul a rămas neutilizat comercial, generând exclusiv cheltuieli și un prejudiciu constant pentru municipalitate.

Confirmarea vine chiar de la Primăria Municipiului Craiova, într-un răspuns oficial transmis în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi”
Citește și
„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi”
Citește mai mult
„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi”

Zero venituri, zero activitate

Potrivit documentului oficial, hotelul nu a înregistrat nici venituri și nici cheltuieli de operare, pentru un motiv simplu: nu a funcționat niciodată.

De la inaugurarea stadionului și până în prezent, spațiul nu a fost pus la dispoziția publicului și nu a fost operat sub nicio formă nici prin administrare proprie, nici prin concesiune sau parteneriat privat.

Șase licitații publice eșuate

Primăria Craiova susține că, pentru închirierea sau concesionarea hotelului, au fost organizate șase proceduri de licitație publică, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ (OUG 57/2019). Rezultatul? Niciuna nu a atras vreo ofertă.

Lipsa totală de interes din partea operatorilor economici ridică totuși semne serioase de întrebare privind condițiile impuse în caietele de sarcini, strategia de valorificare a spațiului sau fezabilitatea economică a proiectului.

În lipsa oricărui contract, hotelul a rămas închis, iar orașul nu a obținut niciun beneficiu dintr-o investiție realizată din bani publici.

Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago
Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago

Galerie foto (6 imagini)

Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago
+6 Foto
labels.photo-gallery

Fără cereri, fără răspunsuri

În mod previzibil, dacă nu a existat niciun ofertant la licitații, nu au fost înregistrate cereri de închiriere, concesionare sau asociere în participațiune.

Ca urmare, nu există nici răspunsuri administrative aferente unor astfel de solicitări. Practic hotelul nu doar că nu funcționează, dar nici nu a fost obiectul unei competiții reale pe piață.

Un activ public ținut sub cheie

Deși situația trenează din 2017, Primăria Craiova anunță că abia în cursul anului 2026 intenționează să organizeze o nouă procedură de licitație publică pentru închirierea sau concesionarea hotelului.

Deși GOLAZO.ro a cerut mai multe detalii, răspunsul primit de la Primăria Craiova a fost destul de vag.

Documentul nu conține o analiză a eșecurilor anterioare, o evaluare a pierderilor suferite sau un calendar clar sau o strategie revizuită care să garanteze succesul viitoarei proceduri.

Răspunsul oficial nu include informații despre starea tehnică actuală a hotelului, costurile de întreținere, utilități sau conservare suportate din bugetul local, existența unui raport tehnic privind degradarea spațiului, imagini actualizate din interiorul hotelului, deși GOLAZO.ro a făcut această solicitare în e-mailul trimis către primărie.

Citește și

„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu”
Special
15:31
„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu”
Citește mai mult
„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu”
Planul lui Dinamo pentru Blănuță  „Câinii” au trimis oferta în Ucraina + De ce nu s-a prezentat atacantul la viza medicală a celor de la Dinamo Kiev
Superliga
11:41
Planul lui Dinamo pentru Blănuță „Câinii” au trimis oferta în Ucraina + De ce nu s-a prezentat atacantul la viza medicală a celor de la Dinamo Kiev
Citește mai mult
Planul lui Dinamo pentru Blănuță  „Câinii” au trimis oferta în Ucraina + De ce nu s-a prezentat atacantul la viza medicală a celor de la Dinamo Kiev

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Universitatea Craiova stadionul ion oblemenco HOTEL craiova
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
16:54
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share