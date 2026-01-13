„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu”

Mario Iorgulescu (30 de ani) a vorbit despre accidentul pe care l-a provocat în 2019 și în urma căruia un bărbat de 24 de ani a murit.

Iorgulescu jr. a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare, însă pedeapsa nu poate fi pusă în aplicare, pentru că acesta a fost scos din țară și internat într-o clinică de boli psihice, din Italia.

Mario Iorgulescu rememorează noaptea accidentului pe care l-a provocat

„Lumea crede că eu n-am avut nimic cu incidentul sau că n-am sentimente. Eu am avut o perioadă de trei luni de zile în care am plâns zilnic ore întregi. Asta până am început să iau medicamente, să mă opresc. Că nu puteam să mă abțin din cauza răului pe care mi l-am provocat eu mie și, normal, familiei respective.

Ei spun că noi nu ne-am cerut scuze. Eu am transmis prin părinții mei toate condoleanțele mele și niște… N-am avut cuvinte să-mi exprim durerea pe care o simt eu față de ei și față de familia pe care am afectat-o pentru că aici nu vreau să mă imaginez prin ce trec ei, dar nici nu-i normal ce fac.

Eu am avut un pact cu tata să nu mai iau droguri, ca să-mi ia mașina pe care o voiam. Nu mai luasem droguri. Noi am întrebat și la INML. Nu avea cum să dea rezultatul analizelor mele după 30 de minute și la ziare direct. Nu poate nimeni să dea un rezultat INML, după 30 de minute”, și-a început Iorgulescu jr povestea pentru cancan.ro.

Mario Iorgulescu: „Am băut 3-4 pahare de vin”

Mario Iorgulescu a rememorat orele dinaintea accidentului în urma căruia a ucis un bărbat de 24 de ani.

„M-am trezit în ziua aia și m-a sunat un prieten. Dom'le, e ziua lui tata, vino la mine, suntem la Gulia. Și l-am sunat pe bodyguardul meu și i-am spus: vezi că trebuie să ajung la Gulia, mergi cu mine? Și a zis da, merg cu tine.

Eu când beau nu conduc, de obicei. Am mereu un bodyguard după mine sau pe cineva care conduce, un șofer. Și a zis da, merg. Și după o oră l-am sunat din nou și i-am zis: «Bă, nu mai veni, că dorm acolo». I-am spus că rămân la prietenii ăștia ai mei. Și nu avea rost să mai vină cu mine.

Am ajuns acolo, ne-am apucat să jucăm poker, am băut câteva pahare de vin. Eu am băut vreo trei, cred că patru maxim, în total. Nu am consumat substanțe, nimic, zero! Nu mai consumasem de când am stabilit cu tata.

Am martori de la nunta lui Țociu, m-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei și am refuzat. Cinci persoane m-au întrebat, nu pot să spun cine. Dacă e nevoie să-i chem să depună mărturie pentru mine, pot”.

Mario Iorgulescu: „Am trecut două semafoare pe roșu”

Apoi m-a sunat Alex Pițurcă. Eu m-am împăcat cu o fostă de-ale mele și am rămas acolo. Și am rămas gata, ne împăcăm, vorbisem de căsătorie, eram hotărât full. Doar că eu sunt genul de bărbat mai posesiv, înțelegi? Și eu de fata asta mă despărțisem cu o zi în urmă. Și când m-a sunat Alex să-mi zică că e la club, am luat-o ca pe o trădare și m-a afectat foarte tare.

Și decât să pun bodyguarzii după ea, am zis că mă duc eu după ea, să o iau de acolo, să vorbesc cu ea, să-i spun să nu mai facă d-astea, când nu sunt eu, măcar să mă anunțe înainte, sau să știu să trimit pe cineva după ea, să nu stea singură, că nu-mi place ideea. Gelozie.

Eu când am ajuns acolo, la prietenul ăsta al meu, taică-miu le-a zis: «Bă, nu-i dați cheia de la mașină lui Mario orice s-ar întâmpla». Eu, când am aflat că asta e acolo (în club), le-am zis prietenilor că trebuie să mut mașina, că vrea cineva să iasă. Ei mi-au dat cheia și am plecat de tot.

Eu eram la 40 de km de București, până ajungea bodyguardul, până plecam, poate nu mai era acolo. Eu vreau să o prind acolo, să-i fac scandal, să fac ce aveam eu în cap.

Vorbisem cu asta să mă duc la ea acasă să dorm. Aș fi făcut așa și dacă n-aș fi băut, așa sunt eu, sunt gelos.

Am trecut două semafoare pe roșu, nu era absolut nimeni pe stradă, două benzi dus, două întors, nu era nimeni pe stradă.

Înainte, am oprit la semafor, acum am văzut că nu vine nimeni, am trecut la următorul, n-am mai oprit, și al treilea semafor, de pe o străduță, a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și când se mă întorc pe banda mea, pe partea mea, erau scuaruri nesemnalizate. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens.

A doua zi au dispărut filmările și s-a semnalizat scuarul. Pentru că eu am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat. Și am fost anunțat de cineva foarte important din România. Are foarte multă putere. Acum a ieșit la pensie, nu pot să dau nume. Era general la SIE sau SRI.

El a vrut să-mi facă rău pentru că ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu, nici nu mi s-a spus.

Am fost întrebat și eu la rândul meu care din ele, ori cu fata, ori cu soția și nu știu să răspund. Cu câte fete am fost eu… habar n-am. Mi s-a spus că ăsta e motivul pentru care i s-a pus pata pe mine.

Îmi cer scuze, eu am plătit 6 ani de zile cu clinici în fiecare zi după ce s-a întâmplat. Am plătit cu plânsete, cu nervi, cu urlete, cu stat în clinici, cu tot felul de depresii, cu tentative de suicid.

Am un videoclip când am luat un pumn de antipsihotice. Stau numai în clinică, normal că intri în depresie, normal că o iei razna. Și lucrurile pe care le-am spus când am dat de telefon atunci, când am declarat ce am declarat, prostiile alea, nimeni nu e invincibil. Cum să n-ajungi la pușcărie? Ajungi, logic. (n.r. în urmă cu 2 ani, Iorgulescu jr. a spus: „Vă garantez că nu o să fac nicio zi de pușcărie!”).

Mario Iorgulescu: „ L-am sunat pe tata și i-am zis că am făcut-o groasă de data asta”

Întrebat dacă mai știe cum îl cheamă pe bărbatul pe care l-a ucis în urma accidentului, Iorgulescu jr a spus:

„Dani Vicol. Normal. O să-l țin minte toată viața mea. E cea mai mare durere pe care mi-am provocat-o singur. Înțeleg și familia victimei.

Când m-am trezit, am întrebat, primul lucru, dacă a murit cineva. Pentru că îmi aduc aminte că eu, când am coborât după accident, m-am dat singur jos din mașină. Și am cerut telefonul la un martor care era pe acolo, și l-am sunat pe tata și i-am zis că am făcut-o groasă de data asta, îmi pare rău, te rog să mă ierți, nu știu ce se va întâmpla. Poate să ia oricine înregistrarea.

M-am dat jos din mașină, mi-am dat jos centura pentru că ieșea foc din mașină, mi-era că ia foc. Am auzit oamenii: «E viu, nu e viu». Au zis de vreo 3-4 ori. «Și-a revenit, a murit». După aia, mi s-a rupt și mie filmul. Din ambulanță nu-mi mai aduc aminte nimic, abia peste o lună am amintiri. Când am aflat că a murit cineva am început să plâng, să mă crizez, m-au sedat, mi-au dat morfină.

Și apoi, țin minte durerea pe care am avut-o în mine, am avut șapte coaste rupte. Știți ce înseamnă șapte coaste rupte? Splină ruptă, plămânii perforați. Am stat în comă o lună”.

Iorgulescu jr spune că nu e fugar și invocă probleme de sănătate

„Eu nu am evadat din România, cum spun oamenii. Eu intram în comă, ieșeam din comă, după lună. Doctorii le-au spus părinților: «Dacă nu-l luați de aici o să moară!».

După aia au luat decizia grea, s-a implicat și unchiul meu, au făcut rost de un avion privat. Au vrut să mă ducă la avion, iar am intrat în comă. M-au dus înapoi la spital. Mi-am revenit. Iar au vrut să mă ducă.

În celălalt dosar, mi-au dat achitare în prima instanță, nu eram oprit de la a părăsi țara. NU sunt fugar. Mie nici nu mi se ia în considerare actul medical că am un certificat de handicap recunoscut internațional”.

Mario Iorgulescu: „În clinici e mai greu decât la pârnaie”

„Eu am un certificat de handicap și normal dacă s-ar respectat legea, lumea tot iese în stradă. Zice că nu s-a respectat legea, că mi-a făcut mie un avantaj și că tata mă ține fugar în Italia. Eu stau în Italia pentru tratament, în primul rând, și în al doilea rând, dacă s-a respectat legea… ce s-a întâmplat s-a întâmplat.

Șase ani de zile m-am chinuit, am plătit pedeapsa, 6 ani e mult prin ce am trecut eu în clinici, e mai greu decât la pârnaie, crede-mă, nu înțelegi nimic din ce se întâmplă cu tine.

Au trecut ăștia 6 ani, măcar acum să se facă dreptate. Să se ia în calcul actul medical. Că am o leziune pe lobul frontal al creierului și e 100% ireversibilă. Legea spune că dacă eu am actul ăsta medical, procesul trebuie să se suspende pentru că ai drept la viață. Să se suspende până mă fac bine.

De ce Italia și nu România? Noi am descoperit că boala pe care o am eu e din copilărie. Eu de-aia aveam ieșiri și violente. Când mă mai îmbătam și cum mă provoca cineva, eu eram violent.

D-aia, din cauza leziunilor pe creier, pentru că eu făceam foarte multe sporturi extreme, și de la căzăturile în cap pe care le-am avut s-au acumulat și mi s-a creat o leziune. De la accident, s-a mărit și mai rău”.

Mario Iorgulescu: „Ai mei mi-au spus că o să fie totul bine”

Întrebat ce i-au spus părinții după accident, Iorgulescu jr. a detaliat:

„Ai mei m-au întrebat dacă sunt bine, cum mă simt, și m-au zis să stau liniștit, că o să fie totul bine. M-am bufnit plânsul imediat, când mi-au spus asta. Nu mă așteptam ca niște părinți, prin câte au trecut cu mine, că eu nu sunt un copil ușor de avut, sau de suportat, sau de îngrijit, sau de educat, chiar dacă sunt o persoană foarte generoasă. Așa m-am învățat de la tata, sunt foarte amabil cu toată lumea, dar nu sunt ușor de suportat, mai ales de un părinte.

Prin cât au trecut cu mine, nici nu are rost să intru în detalii. Și după toate astea, au fost alături de mine când m-am trezit din comă și mi-au zis că totul să fie bine.

Eu știu mulți părinți care mi-au spus: «Băi, dacă erai al meu, te lăsam de mult”.

Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru omor din culpă

Iorgulescu jr a fost fost condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a omorât un tânăr de 24 de ani într-un accident rutier, fiind sub influența drogurilor, în 2019. Fiul șefului LPF a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului cu 162 km/h.

Ulterior, Curtea de Apel București a decis reducerea pedepsei lui Mario Iorgulescu cu 8 luni. Decizia Curții de Apel București este definitivă, astfel că Mario Iorgulescu rămâne cu 8 ani de executat: 7 ani pentru ucidere din culpă, plus un spor de un an pentru un dosar mai vechi de lipsire de libertate.

Gino Iorgulescu s-a opus realizării interviului: „Mario a părăsit necontrolat clinica”

Gino Iorgulescu a trimis către instituțiile de presă un comunicat, după interviul dat de fiul său publicației Cancan:

„În calitate de tată și tutore legal al fiului meu, Mario Iorgulescu, îmi exprim public profunda dezamăgire și indignare față de decizia de a difuza un interviu cu acesta, în pofida faptului că, în prealabil, prin intermediul avocatului meu, am încunoștințat oficial atât trustul de presă, cât și jurnalistul care a realizat interviul, cu privire la situația medicală și juridică reală a fiului meu.

Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente.

Cu toate acestea, aceste informații esențiale, comunicate cu bună-credință și în scopul prevenirii unui prejudiciu grav, au fost ignorate, iar materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nocive.

Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide.

Subliniez cu toată responsabilitatea că fiul meu nu este un subiect de presă, nu este un „personaj public” în sensul exploatării senzaționaliste, ci este o persoană cu handicap, cu certificat de dizabilitate recunoscut atât în Italia, cât și în România, care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării.

De-a lungul timpului, mass-media a profitat în mod repetat de starea de vulnerabilitate a fiului meu, existând inclusiv plângeri penale formulate împotriva unor jurnaliști, însă, în mod regretabil, autoritățile statului nu au adoptat până în prezent nicio măsură concretă de protecție a unei persoane cu dizabilitate psihică gravă.

Constatând cu dezamăgire lipsa unor măsuri reale și efective de protecție la nivel național, vom sesiza fără ezitare autoritățile internaționale competente, în vederea sancționării tuturor acestor abuzuri și a încălcărilor sistematice ale drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Pe această cale, adresez o rugăminte fermă tuturor entităților mass-media ca, pe viitor, să se abțină de la orice referire la persoana lui Mario Iorgulescu, la starea sa de sănătate sau la aspecte ce țin de viața sa privată, înțelegând că orice astfel de demers nu poate avea decât un caracter abuziv și discriminatoriu.

Totodată, lansez un apel public către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, solicitând o implicare mai activă și mai vizibilă în protejarea persoanelor care suferă de afecțiuni psihice grave, persoane care, asemenea fiului meu, nu se pot apăra singure împotriva expunerii, stigmatizării și abuzului mediatic. O societate se judecă nu după cum își tratează oamenii puternici, ci după cum își protejează cei mai vulnerabili membri”, a transmis „Gino Iorgulescu, Tată și tutore legal al lui Mario Iorgulescu”.

