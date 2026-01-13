„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi”

Mario Iorgulescu (30 de ani) a povestit cum a ajuns să consume droguri și alcool.

Din Italia, unde se află internat într-o clinică pentru persoane care suferă de boli mintale, fiul lui Gino Iorgulescu, șeful LPF, a obținut permisiunea de a sta de vorbă cu presa, în ciuda faptului că tatăl său s-a opus, invocând problemele psihice grave de care ar suferi Mario.

Mario Iorgulescu a făcut dezvăluiri despre relația cu părinții săi și despre cum, alături de tatăl lui, Gino Iorgulescu, i-a ascuns multe ieșiri în decor mamei.

Mario Iorgulescu: „Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani”

„Eu am început să ies de la 13 ani cu taică-miu și stăteam câte trei zile la lăutari, cu șprițuri, petreceri. Poate aici a greșit și el.

El și-a dorit foarte mult un copil, un băiat mai ales. Și maică-mea a făcut tratament ca să mă aibă pe mine. Și s-a chinuit foarte mult să mă aibă.

Și după ce am mai crescut puțin, s-a bucurat că m-a avut pe mine și a vrut să-mi facă toate plăcerile, să nu-mi lipsească nimic.

Era mândru de mine că nu eram vreun prost la școală, jucam și fotbal. Făceam niște activități cu care să se mândrească un părinte. Doar că el, din extazul lui pentru cât a așteptat să mai cresc eu puțin și să aibă cu cine să stea... m-a luat prea devreme cu el. Și am început așa și așa am continuat.

Bine, eu de droguri nu m-am atins până la 21 de ani, de nimic”, a spus Iorgulescu jr într-un interviu pentru cancan.ro.

Mario Iorgulescu, despre droguri și alcool: „ M-au prins cu 1,97 alcoolemie în sânge”

Când m-am mutat în Elveția, totul s-a schimbat. Pentru că acolo era tot interzis. Am fost la un liceu, la TASIS, la Lugano, de unde m-au dat afară după două luni pentru băutură și femei, că m-am prezentat la niște fete în cameră beat de trei ori. Ei îți dau trei șanse și apoi te dau afară.

După aia, m-am mutat în St. Gallen, la alt liceu. Și acolo era mai chill. Am primit două ultimatumuri.

O dată m-au prins cu 1,97 alcoolemie în sânge și mi-au pus în diplomă că am făcut record la liceu de alcoolemie. Mi-au dat în ramă alcoolemia.

Sunt reguli așa de stricte, încât când scapi puțin, îți dorești să faci tot felul de căcaturi. Numai să te eliberezi puțin. Pentru că totul e foarte strict. Uniformă, orar, dimineață, trezit, culcat. Militărie.

În Elveția, la facultate, am început cu droguri și cu alte prostii. Pentru că era o fată, îmi plăcea mie foarte mult de ea. Și am stat vreo 7-8 luni după ea.

Și o aveam la mine, că dădeam (n.r. - droguri) la fete că era mai ieftin să le dai un gram, să te culci cu ele, decât să le dai 500-2.000 de euro. Și aveam, dar nu luam niciodată eu. Și în Geneva e foarte simplu să iei. E un cartier unde vând pe stradă ca țigările.

Așa, și am dat de fata asta care mi-a zis: dacă tragi cu mine cocaină poți să te culci cu mine.

Și eu, la cât am așteptat, șapte luni... mi se pusese pata pe ea. Era una de… am zis că dacă mă culc cu ea, o iau de nevastă. După ce am reușit să mă culc cu ea și am dat și de prostii cu ea din cauza ei, după aia au început nenorocirile. Din ce în ce mai rău.

Am stat cel mai mult treaz, fără somn, de luni până luni, fără să dorm o secundă. Tu-ți dai seama?”.

Mario Iorgulescu: „Ai mei au încercat să mă controleze, dacă mă ameninți, eu fac contrariul”

„Apoi, a venit o fată din România la mine și i-am arătat ce am... i-am dat și ei să încerce dacă vrea cu mine și aia le-a spus alor mei: «Vedeți că s-a apucat de nasoale».

După, ai mei au încercat să mă controleze, dar au încercat într-un mod foarte agresiv la început. Care pe mine m-a făcut... La mine a venit ca o contră foarte puternică și am făcut exact opusul.

În loc să mă liniștesc, au luat o abordare foarte agresivă față de mine și eu știind că trebuie să-mi continui școala și că n-au cum să mai ia de acolo, că trebuie să rămân acolo, am profitat de asta și am făcut și mai rău.

M-au luat cu amenințări, că-mi taie toți banii, că nu îmi mai dau mașini, că mă retrag de la facultate, că nu mă mai văd cu prietenii, cu amenințări de-astea foarte agresive, care pe mine… Eu sunt genul de om care dacă mă ameninți fac contrariul. Pe mine nu mă sperie nimeni cu amenințări.

Mi-era milă într-un fel și știam că e greșit ce fac, doar că abordarea lor față de mine, cum au procedat ca să mă amenințe, să mă sperii, că asta au vrut, de fapt. La mine reacția era diferită. Mi-am făcut singur mai mult rău.

Nu mai țin minte ce s-a întâmplat în majoritatea timpului, doar că am scris o carte cât eram în una dintre clinici, 300 de pagini în care am scris majoritatea chestiilor pe care le-am făcut de la 13 la 23 de ani. Aș vrea să o public, mă gândesc. Eu am scris-o cu porecle, nu cu numele public.

Între 13 și 23 de ani am fost cu peste 600 de femei [...]”.

Mario Iorgulescu: „Beam cu tata, mama nu dădea de noi câte 3-4 zile”

„ Maică-mea nu știa de mașină, a aflat când a văzut-o în fața porții. Am făcut totul pe la spatele ei. I-a zis lui tata că nu e sănătos la cap, că nu a făcut bine. Toată viața s-a simțit trădată de mine și de tata.

Eu cu tata am fost mereu o echipă, ieșeam la șprițuri împreună, beam împreună, plecam noaptea câte 3-4 zile de acasă, nu dădea de noi. Mama ne-a suportat și în ciuda a tot ce am făcut nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și nu suntem pe drumuri.

Pentru că dacă eram doar eu cu tata, nu se știe unde ajungeam fără ea. Și îi mulțumesc și le sunt recunoscători părinților mei pentru absolut tot ce au făcut pentru mine și nu există nimic ce pot să fac în viața asta să le redau înapoi tot ce mi-au oferit ei mie.

Acum sunt la facultate online pentru că sunt în clinică și nu pot să mă mișc de acolo. Și o fac online.

Am 85% în primul an media. Din 100%. Doamne, ajută! Măcar de aici înainte să fie bine”.

„[…] Când m-am întors în România din Elveția, știți și voi, că ați dat în ziar, am chemat 50 de bodyguarzi să-l bată pe tata. Bodyguarzii mei. Aveam și eu, avea și el.

Când au văzut pe cine vreau să bată mi-au zis că sunt nebun. Din 50 au rămas 10 cu mine, au intrat în club și m-au pus să fac pace cu tata. Și am făcut și a chemat lăutarii la BOA. I-a chemat pe Minune și pe Vijelie”.

Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru omor din culpă

El a fost fost condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a omorât un tânăr de 24 de ani într-un accident rutier, fiind sub influența drogurilor, în 2019. Fiul șefului LPF a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului cu 162 km/h.

Ulterior, Curtea de Apel București a decis reducerea pedepsei lui Mario Iorgulescu cu 8 luni. Decizia Curții de Apel București este definitivă, astfel că Mario Iorgulescu rămâne cu 8 ani de executat.

Gino Iorgulescu s-a opus realizării interviului: „Mario a părăsit necontrolat clinica”

Gino Iorgulescu a trimis către instituțiile de presă un comunicat, după interviul dat de fiul său publicației Cancan:

„În calitate de tată și tutore legal al fiului meu, Mario Iorgulescu, îmi exprim public profunda dezamăgire și indignare față de decizia de a difuza un interviu cu acesta, în pofida faptului că, în prealabil, prin intermediul avocatului meu, am încunoștințat oficial atât trustul de presă, cât și jurnalistul care a realizat interviul, cu privire la situația medicală și juridică reală a fiului meu.

Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente.

Cu toate acestea, aceste informații esențiale, comunicate cu bună-credință și în scopul prevenirii unui prejudiciu grav, au fost ignorate, iar materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nocive.

Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide.

Subliniez cu toată responsabilitatea că fiul meu nu este un subiect de presă, nu este un „personaj public” în sensul exploatării senzaționaliste, ci este o persoană cu handicap, cu certificat de dizabilitate recunoscut atât în Italia, cât și în România, care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării.

De-a lungul timpului, mass-media a profitat în mod repetat de starea de vulnerabilitate a fiului meu, existând inclusiv plângeri penale formulate împotriva unor jurnaliști, însă, în mod regretabil, autoritățile statului nu au adoptat până în prezent nicio măsură concretă de protecție a unei persoane cu dizabilitate psihică gravă.

Constatând cu dezamăgire lipsa unor măsuri reale și efective de protecție la nivel național, vom sesiza fără ezitare autoritățile internaționale competente, în vederea sancționării tuturor acestor abuzuri și a încălcărilor sistematice ale drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Pe această cale, adresez o rugăminte fermă tuturor entităților mass-media ca, pe viitor, să se abțină de la orice referire la persoana lui Mario Iorgulescu, la starea sa de sănătate sau la aspecte ce țin de viața sa privată, înțelegând că orice astfel de demers nu poate avea decât un caracter abuziv și discriminatoriu.

Totodată, lansez un apel public către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, solicitând o implicare mai activă și mai vizibilă în protejarea persoanelor care suferă de afecțiuni psihice grave, persoane care, asemenea fiului meu, nu se pot apăra singure împotriva expunerii, stigmatizării și abuzului mediatic. O societate se judecă nu după cum își tratează oamenii puternici, ci după cum își protejează cei mai vulnerabili membri”, a transmis ”Gino Iorgulescu, Tată și tutore legal al lui Mario Iorgulescu”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport