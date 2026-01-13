Planul lui Dinamo pentru Blănuță „Câinii” au trimis oferta în Ucraina + De ce nu s-a prezentat atacantul la viza medicală a celor de la Dinamo Kiev

Dinamo a înaintat o ofertă scrisă pentru transferul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.

Vladislav Blănuță traversează o perioadă dificilă în Ucraina, iar Dinamo își dorește să-l aducă înapoi, în Liga 1.

Zilele trecută „câinii” au înaintat o ofertă scrisă pe adresa celor de la Dinamo Kiev, dar momentan nu au primit vreun răspuns.

Dinamo, dispusă să dea 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Vladislav Blănuță

Concret, Dinamo își dorește să-l împrumute gratis în primă fază pe atacantul născut în Republica Moldova până în vară.

Ulterior, roș-albii vizează un alt împrumut în schimbul sumei de 100.000 de euro pentru stagiunea 2026-2027, cu opțiunea de cumpărare definitivă în valoare de 1.5 milioane de euro, informează fanatik.ro.

Până să ajungă la un eventual acord, cele două cluburi așteaptă și răspunsul de la FIFA, întrucât atacantul a fost legitimat în acest sezon la FC U Craiova și Dinamo Kiev și nu ar mai putea juca la o a treia formație.

1.500.000 de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform transfermarkt.com

Blănuță se va alătura celor de la Dinamo Kiev în cantonamentul din Turcia

Elevii lui Igor Kostyuk au revenit, luni din vacanță, iar înainte de a începe pregătirea pentru a doua parte a sezonului au efectuat vizita medicală.

După ce presa din Ucraina a anunțat că fotbalistul român nu a fost prezent, în ciuda faptului că se afla pe lista pentru vizita medicală, sursele GOLAZO.ro au aflat că niciunul dintre stranierii formației din Ucraina nu s-a prezentat la Kiev. Aceștia se vor reuni cu echipa pe 15 ianuarie, în Antalya.

În ceea ce îl privește pe Blănuță, acesta se va reuni cu echipa în aceeași zi direct pe aeroportul din Chișinău, de unde Dinamo va zbura cu charterul spre Turcia.

Primul meci oficial din 2026 al echipei din Kiev este programat pe 21 ianuarie, împotriva celor de la Rukh Lviv, însă Blănuță nu are certitudinea că va prinde echipa pentru acea partidă.

Fostul atacant al celor de la FC U Craiova sau U Cluj nu a mai jucat un meci oficial din data de 9 noiembrie, fiind lăsat de patru ori consecutiv în afara lotului.

9 meciuri a bifat Vladislav Blănuță în tricoul celor de la Dinamo Kiev, perioadă în care a reușit să marcheze un singur gol

Blănuță, un gol și un autogol la Dinamo Kiev

Adus în vara anului trecut la Dinamo Kiev, jucătorul a intrat rapid în conflict cu fanii, după ce a distribuit mai multe postări pro-ruse pe conturile personale de socializare.

Pe lângă gafa din mediul virtual, Vladislav Blănuță nici nu s-a revanșat prin jocul său, reușind să marcheze un singur gol în 10 meciuri, contra celor de la Zrinjski Mostar, 6-0.

Atacantul român a dat un autogol, împotriva celor de la Oleksandriya, în Cupa Ucrainei, 1-2.

