„Am luat o țeapă mare!” Momente de coșmar pentru Cristi Balaj: „Am fost furat de români! M-am trezit cu apartamentul scos la vânzare”
Cristi Balaj
Superliga

„Am luat o țeapă mare!” Momente de coșmar pentru Cristi Balaj: „Am fost furat de români! M-am trezit cu apartamentul scos la vânzare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 18:52
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 18:54
  • Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre clipele grele prin care a trecut, din cauza afacerilor.
  • Fostul arbitru FIFA a dezvăluit și motivul pentru care a refuzat în mai multe rânduri să candideze la alegerile pentru primăria Baia Mare, orașul său natal.

Cristi Balaj a ales să părăsească funcția de președinte al celor de la CFR Cluj, după o pauză de 4 ani.

Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!”
Citește și
Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!”
Citește mai mult
Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!”

Fostul conducător din Gruia a ales să ia o pauză în ceea ce privește fotbalulul și să se ocupe mai mult de proiectele persoanale și de bussines.

Cristi Balaj: „Am luat o țeapă mare!”

Întrebat unde a reușit să câștige cei mai mulți bani, Balaj a spus că în funcția de președinte, însă a vorbit deschis și despre unul dintre cele mai dificile episoade din viața sa, o afacere care a ajuns în insolvență,

„Nu banii înseamnă totul. Când eram arbitru, făceam și alte business-uri.

Am și pătimit în acea perioadă pentru că reprezentam România pe plan internațional în timpul săptămânii și orașul Baia Mare în weekend, fiind asociat într-o firmă cu finul meu care era și administrator, m-am trezit că intrăm în insolvență din cauza incapacității de plată. Am luat o țeapă mare!

Am fost furat de români în perioada în care eu reprezentam România pe plan internațional.

A fost o decepție mare acea perioadă pentru că nu mai puteam să plătesc ratele la bancă, nu puteam să-mi înapoiez creditul”, a spus Cristi Balaj, conform gsp.ro.

Cristi Balaj: „M-am trezit că mi se scoate la vânzare apartamentul în care locuiam cu familia

Din nefericire pentru Balaj, asta nu a fost totul:

„M-am trezit că mi se scoate la vânzare apartamentul în care locuiam cu familia și am fost decepționat pentru că statul român nu a protejat un cetățean care reprezenta România pe plan internațional. S-a întâmplat într-o perioadă în care alți români m-au furat...

Peste ani, am descoperit și anumite legături care existau între oameni de la putere și oameni din Justiție.

Deciziile la instanță erau date înainte ca judecătorul să citească dosarul”, a adăugat fostul arbitru.

Deși a trecut prin multe probleme în domeniu, Balaj a dezvăluit că a trecut peste, iar în acest moment este implicat într-o altă afacere:

„De doi ani m-am implicat într-un proiect de suplimente alimentare. Suntem cinci asociați, nu suntem încă pe profit, momentan investim.

Avem un proiect grandios, internațional. O să fim în toată lumea”.

Cristi Balaj a refuzat de trei ori să candideze la primărie

Balaj a dezvăluit și faptul că i s-a propus de trei ori să candideze pentru pentru primăria Baia Mare, însă de fiecare dată a refuzat.

Motivul? Era remunerat mai bine din punct de vedere financiar decât ar fi fost în cazul în care ar fi ajuns primar.

„Mi s-a propus de trei ori să candidez la primăria orașului Baia Mare.

Motivul principal pentru care am refuzat să fiu candidat la primăria orașului Baia Mare, mi-a fost frică că o să câștig și salariul pe care îl aveam ca primar era mult mai mic decât câștigam în acea perioadă.

E matematica simplă. Eu nu vreau să fiu nici mai cunoscut, nici mai obosit, nici mai ocupat, nici să scrie jurnaliști locali despre mine că nu le dau nu știu ce contracte și care au interese, reprezintă anumite interese a unor firme și nici nu vreau să câștig mai puțin bani”, a concluzionat Balaj.

Citește și

Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!”
Superliga
16:39
Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!”
Citește mai mult
Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!”
Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni  decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia
Stranieri
16:28
Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia
Citește mai mult
Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni  decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
CFR Cluj Cristi Balaj superliga afaceri primaria baia mare
Știrile zilei din sport
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
11:12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Stranieri
12:44
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Citește mai mult
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Diverse
11:00
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Citește mai mult
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
15:49
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
13:51
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
13:07
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Superliga
11:42
„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Citește mai mult
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Superliga
10:12
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Citește mai mult
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Campionate
26.12
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Citește mai mult
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Diverse
26.12
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Citește mai mult
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 24 rapid 35 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share