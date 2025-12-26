Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre clipele grele prin care a trecut, din cauza afacerilor.

Fostul arbitru FIFA a dezvăluit și motivul pentru care a refuzat în mai multe rânduri să candideze la alegerile pentru primăria Baia Mare, orașul său natal.

Cristi Balaj a ales să părăsească funcția de președinte al celor de la CFR Cluj, după o pauză de 4 ani.

Fostul conducător din Gruia a ales să ia o pauză în ceea ce privește fotbalulul și să se ocupe mai mult de proiectele persoanale și de bussines.

Cristi Balaj: „Am luat o țeapă mare!”

Întrebat unde a reușit să câștige cei mai mulți bani, Balaj a spus că în funcția de președinte, însă a vorbit deschis și despre unul dintre cele mai dificile episoade din viața sa, o afacere care a ajuns în insolvență,

„Nu banii înseamnă totul. Când eram arbitru, făceam și alte business-uri.

Am și pătimit în acea perioadă pentru că reprezentam România pe plan internațional în timpul săptămânii și orașul Baia Mare în weekend, fiind asociat într-o firmă cu finul meu care era și administrator, m-am trezit că intrăm în insolvență din cauza incapacității de plată. Am luat o țeapă mare!

Am fost furat de români în perioada în care eu reprezentam România pe plan internațional.

A fost o decepție mare acea perioadă pentru că nu mai puteam să plătesc ratele la bancă, nu puteam să-mi înapoiez creditul”, a spus Cristi Balaj, conform gsp.ro.

Cristi Balaj: „ M-am trezit că mi se scoate la vânzare apartamentul în care locuiam cu familia”

Din nefericire pentru Balaj, asta nu a fost totul:

„M-am trezit că mi se scoate la vânzare apartamentul în care locuiam cu familia și am fost decepționat pentru că statul român nu a protejat un cetățean care reprezenta România pe plan internațional. S-a întâmplat într-o perioadă în care alți români m-au furat...

Peste ani, am descoperit și anumite legături care existau între oameni de la putere și oameni din Justiție.

Deciziile la instanță erau date înainte ca judecătorul să citească dosarul” , a adăugat fostul arbitru.

Deși a trecut prin multe probleme în domeniu, Balaj a dezvăluit că a trecut peste, iar în acest moment este implicat într-o altă afacere:

„De doi ani m-am implicat într-un proiect de suplimente alimentare. Suntem cinci asociați, nu suntem încă pe profit, momentan investim.

Avem un proiect grandios, internațional. O să fim în toată lumea”.

Cristi Balaj a refuzat de trei ori să candideze la primărie

Balaj a dezvăluit și faptul că i s-a propus de trei ori să candideze pentru pentru primăria Baia Mare, însă de fiecare dată a refuzat.

Motivul? Era remunerat mai bine din punct de vedere financiar decât ar fi fost în cazul în care ar fi ajuns primar.

„Mi s-a propus de trei ori să candidez la primăria orașului Baia Mare.

Motivul principal pentru care am refuzat să fiu candidat la primăria orașului Baia Mare, mi-a fost frică că o să câștig și salariul pe care îl aveam ca primar era mult mai mic decât câștigam în acea perioadă.

E matematica simplă. Eu nu vreau să fiu nici mai cunoscut, nici mai obosit, nici mai ocupat, nici să scrie jurnaliști locali despre mine că nu le dau nu știu ce contracte și care au interese, reprezintă anumite interese a unor firme și nici nu vreau să câștig mai puțin bani”, a concluzionat Balaj.

