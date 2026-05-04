Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 18:44
  • Dinamo a anunțat că își va schimba sigla de la 1 iulie, iar fanii au reacționat dur după ce au văzut prima imagine cu noul logo.

Marea schimbare anunțată astăzi de Andrei Nicolescu, președintele executiv al clubului din „Ștefan cel Mare”, continuă să primească reacții negative.

FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”

La câteva ore distanță, PCH, galeria lui Dinamo, și-a făcut publica opinia, lansând un atac la adresa oficialului. Ultrașii au postat pe paginile de socializare imaginea cu Nicolescu de la prezentarea noii embleme și l-au transformat în clovn.

Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt și dur în care îi cer demisia: „Astăzi, fostul președinte a spus ultima glumă”.

Postările de pe Instagram și Facebook au sărit deja de 1.500 de comentarii, iar majoritatea părerilor sunt negative.

Dincolo de nemulțumirile și ironiile legate de design, suporterii sunt revoltați că nu au fost consultați, deși Asociația „Peluza Cătălin Hîldan” deține în continuare 12,06% din acțiunile clubului.

O parte din ei îndeamnă și la boicot până când conducerea va renunța la schimbare. Nicolescu este și el pus la zid pentru decizie.

O parte din comentariile fanilor dinamoviști:

  • „Un RIBRENDING se poate face doar dacă toți acționarii sunt de acord cu noua emblemă 100%… dacă 0,5% se opun, schimbarea de logo este imposibila… deci…” - Fotografii din peluză
  • „Fac un apel către liderii de galerie și către toți susținătorii acestui club: câinilor, boicot total! Oricât de mult am iubi Dinamo, nu putem trece cu vederea asemenea amatorism și asemenea bătaie de joc. Pentru finalul acestui play-off cât și pentru sezonul viitor trebuie să lăsăm tribunele goale, fie că jucăm acasă sau în deplasare” - Florin fcdb
  • „Dinamo nu este un birou, nu este o funcție și nu este o semnătură pe un contract. Dinamo suntem noi, fanii. De aceea, în momentul în care se discută schimbarea siglei, vocea noastră trebuie să conteze. Avem dreptul și obligația să spunem ce reprezintă cu adevărat clubul. Fără suporteri, nu există identitate. Iar identitatea lui Dinamo se decide împreună cu noi” - Andrei Cristian
  • „Sper sa fie o glumă proastă” - Giovanni Giovanni
  • „Băieți, faceți ceva, nu putem să lăsăm ca așa ceva să apară pe tricoul lui Dinamo! Sincer, voi sunteți ultima redută de normalitate din clubul ăsta!” - Claudiu Ivan
  • „Un păcălici care ne minte de trei ani că aduce la fiecare întrerupere de campionat încă unul, încă doi, încă trei, încă patru și noi n am avut niciodată lotul complet. Ba din contră, au mai și plecat jucători. Este foarte habarnist, un băbălău care nu e în stare să fie bărbat, să dea cu pumnul în masă, să apere clubul! Sper să se schimbe președintele, sper să vină alt președinte, alt director tehnic, de preferat unul cu pedigree dinamovist! Nu merge în fotbal, la Dinamo, cu finețe, blândețe și nu știu ce artificii corporatiste! Iar sigla e o rușine” - Paiu Eduard
  • „Ce poate fi în spatele acestei schimbări? Doar un rebrand corporatist în paint sau ceva dedesubturi cu Badea și dreptul de folosire al siglei??” - Alex Axp
  • „Până si Chat GPT facea o siglă mai frumoasă decât asta. O bătaie de joc asupra unui club ca Dinamo. Ați încercat sa faceți si voi ca D.Kiev si nu ați reușit 😂” - Seby Seby
  • „Penibil, suntem de râs!” - Cristian Vasilescu
  • „Nici nu vreau să cred că există o asemenea idee. INCALIFICABIL! Sper să audă cine trebuie” - Nelu Geambasu
  • „Din cauza lui nu ne ia nimeni in serios” - Popa Adrian

