Atac la șefii lui Dinamo Fostul patron al „câinilor”, furios după transferul lui Gnahore la FCSB: „Cea mai mare greșeală. Și anul trecut au făcut la fel”

Cristi Borcea (56 de ani), fost acționar al lui Dinamo, consideră că alb-roșiii au greșit când au decis să nu îi prelungească înțelegerea lui Eddy Gnahore (32 de ani).

Mijlocașul francez a plecat liber de contract de la Dinamo și a semnat cu rivala FCSB în această vară.

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Gnahore ar fi fost dispus să rămână în Ștefan cel Mare pentru același salariu, însă conducerea clubului a decis să nu îi prelungească înțelegerea.

Cristi Borcea, furios după transferul lui Gnahore la FCSB: „Avea același salariu. Asta a fost alegerea conducerii”

„Cea mai mare greșeală a fost cu Gnahore. Și anul trecut a fost la fel, au pierdut cei mai buni trei jucători: Selmani, Olsen și Homawoo.

(n.r. - Gnahore) Are același salariu (n.r. - la FCSB) pe care îl avea la Dinamo. Același salariu. Nu i-a dat nimic la semnătură, are același salariu.

Asta a fost alegerea conducerii. Nu s-a pronunțat Campos, a fost o decizie luată de a nu prelungi contractul din cauza faptului că avea un salariu foarte mare, de 20.000 (n.r. - de euro), înainte de a veni Campos.

Din moment ce el cere același contract, ce treabă are Campos?”, a declarat Cristi Borcea, conform digisport.ro.

FOTO. Dinamo - U Craiova 5-1

Declarația lui Borcea intră însă în contradicție cu o afirmație făcută anterior de Gigi Becali.

Patronul FCSB susținea că francezul va primi 25.000 de euro pe lună și că venitul său este mai mare decât cel pe care îl avea la Dinamo, conform digisport.ro.

A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El coordona tot Dinamo la mijloc. Gigi Becali, patron FCSB

Eddy Gnahore ajunsese la Dinamo în ianuarie 2024, liber de contract după despărțirea de Ascoli.

Francezul a devenit unul dintre oamenii importanți ai echipei și a purtat inclusiv banderola de căpitan.

În cele două sezoane și jumătate petrecute în Ștefan cel Mare, mijlocașul a adunat 97 de apariții, șase goluri și cinci pase decisive.

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