„De mult n-am mai văzut asta” Mircea Rednic, uluit de jocul prestat de Dinamo + Cine l-a impresionat cel mai mult +55 foto
Mircea Rednic FOTO: IMAGO
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„De mult n-am mai văzut asta” Mircea Rednic, uluit de jocul prestat de Dinamo + Cine l-a impresionat cel mai mult

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 13:48
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 13:48
  • Mircea Rednic (64 de ani), antrenorul care a adus ultimul titlu de campioană în Ștefan cel Mare, în 2007, a lăudat prestația celor de la Dinamo din victoria cu Universitatea Craiova, scor 5-1.
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Dinamo venea după înfrângerea cu Petrolul, scor 0-1, însă a jucătorii s-au revanșat față de fani în fața campioanei României.

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Mircea Rednic, impresionat de jocul lui Dinamo sub comanda noului tehnician: „Când e de lăudat, e de lăudat”

„Chestii pozitive ce trebuie spuse, mai ales că au fost. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor de la Dinamo, clar. Indiferent de conjunctură, indiferent de ceea ce ar spune adversara, că Universitatea Craiova s-a concentrat pe meciul de Europa...

Când ești profesionist și ți se oferă șansa de a juca într-un astfel de meci, un derby, o confruntare a orgoliilor, dai totul și ceva mai mult, chiar dacă ai alt meci peste trei zile.

O notă specială pentru antrenorul Nuno Campos. S-a văzut clar că a pregătit jocul foarte bine, având în vedere că linia defensivă a oltenilor joacă avansat. I-a surprins de multe ori”, a spus fostul tehnician, conform gsp.ro.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

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Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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Rednic l-a remarcat t pe Alaa Bellaarouch, portarul adus de Dinamo în această vară de la Braga.

„Un punct pozitiv - portarul (n.red. - Bellaarouch). De mult n-am mai văzut un goalkeeper care nu doar să aibă parade de efect într-un meci cu miză, dar și să aibă un joc de picior foarte bun”, a mai declarat Rednic.

Mircea Rednic: „S-a văzut că au fost lucrate și fazele fixe”

Rednic a remarcat și organizarea formației dinamoviste.

„Am văzut intervenții și organizare la Dinamo, bun! S-a văzut că au fost lucrate și fazele fixe, din plin. Se muncește bine din ce văd. Când e de lăudat, e de lăudat..

Apoi, atmosfera. Indiferent de problemele iscate între suporteri și conducere, spectatorii au împins de la spate echipa și băieții au simțit o motivație specială.

În astfel de derby-uri, forța dată de suporteri este un supliment în confruntarea cu adversarul. Fanii au creat ceva frumos care a dat încredere echipei. Este o victorie importantă pentru tot Dinamo", a mai declarat tehnicianul.

VIDEO. Golul de 5-1 înscris de Dinamo

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