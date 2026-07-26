Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine

Adrian Șut (27 de ani), fostul căpitan al FCSB, a fost prezentat, duminică, la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous, tehnicianul care a câștigat două titluri în România.

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Șut a venit la clubul din prima ligă a Greciei sub formă de împrumut de la Al Ain, alături de care a câștigat titlul și Cupa Qatarului.

Adrian Șut a semnat cu Levadiakos

„Clubul de fotbal Levadiakos are plăcerea de a anunța transferul fotbalistului internațional român Adrian Sut.

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani (30/4/1999) se alătură echipei noastre sub formă de împrumut de la Al Ain, campioana Emiratelor Arabe Unite.

S-a transferat acolo în ianuarie 2026 și a câștigat titlul de campion la finalul sezonului, precum și Cupa, disputând 14 meciuri și marcând un gol.

Component al naționalei României (8 selecții), înainte de a părăsi țara natală a câștigat două campionate (2024, 2025) și două Supercupe (2024, 2025) cu FCSB, pentru care a fost esențial timp de 5 ani și jumătate, fiind ales de două ori în echipa ideală a campionatului din țara sa (2022/23, 2024/25).

A mai jucat la Academica Clinceni, Pandurii Târgu și Târgu Mureș, clubul care l-a promovat la seniori, înregistrând în total 194 de prezențe (19 goluri, 14 pase decisive) în prima ligă a României, precum și 39 de prezențe (3 goluri, 1 pasă decisivă) în competițiile UEFA (Liga Campionilor, Europa League, Conference League) alături de FCSB.

Adrian, îți urăm bun venit în familia Levadiakos!

Îți dorim sănătate și multe succese!”, se arată în comunicatul transmis de clubul grecesc pe Facebook.

Adrian Șut a ajuns la Al-Ain în ianuarie 2026, care a plătit 1,4 milioane de euro. Internaționalul român a jucat 14 meciuri și a marcat un singur gol. A adunat 541 de minute pe teren.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, potrivit Transfermarkt

Elias Charalambous, aproape trei ani pe banca celor de la FCSB

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

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