Inter confirmă ținta lui Chivu Suma impresionantă pe care o oferă italienii pentru vicecampionul mondial: „Se lucrează la contract și la salariu” +11 foto
Cristian Chivu FOTO Imago
Campionate

Inter confirmă ținta lui Chivu Suma impresionantă pe care o oferă italienii pentru vicecampionul mondial: „Se lucrează la contract și la salariu”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 13:25
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 13:25
  • Inter a confirmat că negociază pentru transferul lui Cristian Romero (28 de ani), fundașul lui Tottenham și al naționalei Argentinei.
  • Transferul lui Romero ar reprezenta a treia mutare făcută de echipa lui Chivu pentru întărirea defensivei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Italienii l-au cumpărat pe mijlocașul defensiv Aleksandar Stankovic de la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro și l-au transferat definitiv pe fundașul central Manuel Akanji de la Manchester City, în schimbul a 15 milioane de euro.

„A fost puțin dificil la început” Dennis Man dezvăluie prin ce a trecut în primul său sezon în Olanda: „E întotdeauna o perioadă grea” + Cum l-au ajutat colegii
Citește și
„A fost puțin dificil la început” Dennis Man dezvăluie prin ce a trecut în primul său sezon în Olanda: „E întotdeauna o perioadă grea” + Cum l-au ajutat colegii
Citește mai mult
„A fost puțin dificil la început” Dennis Man dezvăluie prin ce a trecut în primul său sezon în Olanda: „E întotdeauna o perioadă grea” + Cum l-au ajutat colegii

Cristian Romero, dorit la Inter: „Se lucrează la contract și la salariul jucătorului”

„Există cu siguranță un interes pentru Cristian Romero, pe care ni-l manifestăm atât față de jucător, cât și față de club. Sunt lucruri care durează, dar interesul există.

Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Piero Ausilio, directorul sportiv al clubului din Milano, conform sport.sky.it.

Fabrizio Romano susține că agenții lui Romero s-au deplasat la Milano și ar fi avut două runde de discuții cu oficialii lui Inter.

Inter lucrează cu Tottenham, există contacte directe, și discută și cu «Cuti» Romero și cu agenții săi, care se află la Milano. Aceștia au avut două contacte cu Inter, nu unul. Așadar, se lucrează la contractul jucătorului și la salariul lui Romero. Evident, ulterior vor trebui puse la punct toate detaliile și cu Tottenham, dar Inter lucrează intens pentru transferul lui Romero. Fabrizio Romano, jurnalist italian

Negocierile sunt însă complicate de pretențiile financiare ale lui Tottenham. Inter încearcă să obțină semnătura sa pentru o sumă cuprinsă între 35 și 40 de milioane de euro.

Presa italiană scrie că gruparea londoneză ar solicita aproximativ 50 de milioane de euro pentru căpitanul său.

„De aici și până la finalizarea transferului mai este cale lungă. Trebuie să așteptăm și să vedem ce se va întâmpla, pentru că acestea sunt, evident, regulile pieței transferurilor”, a mai explicat Fabrizio Romano, conform fcinter1908.it.

Romero cunoaște deja campionatul Italiei. Fundașul a evoluat la Genoa și Atalanta înainte de transferul la Tottenham.

Argentinianul a disputat finala Campionatului Mondial din 2026, pierdută de naționala sa cu 0-1 în fața Spaniei.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Superliga
11:20
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Citește mai mult
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Campionate
11:11
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Citește mai mult
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Inter Milano transfer Cristi Chivu tottenham cristian romero
Știrile zilei din sport
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO.  Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
Diverse
26.07
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO. Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
Citește mai mult
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO.  Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
„Sufăr alături de toată lumea”  Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
Superliga
26.07
„Sufăr alături de toată lumea” Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
Citește mai mult
„Sufăr alături de toată lumea”  Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
 Inter, victorie în primul amical  VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
Stranieri
26.07
Inter, victorie în primul amical VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
Citește mai mult
 Inter, victorie în primul amical  VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Superliga
26.07
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Citește mai mult
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:58
„Mihai Stoica nu m-a respectat” Anderson Ceara, „săgeți” lansate după transferul ratat la FCSB: „Am avut oferte mai bune”
„Mihai Stoica nu m-a respectat” Anderson Ceara, „săgeți” lansate după transferul ratat la FCSB: „Am avut oferte mai bune”
23:26
„O fac împotriva noastră” Gigi Becali acuză că gazonul de pe Stadionul Steaua e stricat intenționat: „N-a existat niciodată așa ceva!”
„O fac împotriva noastră” Gigi Becali  acuză că gazonul de pe Stadionul Steaua e stricat intenționat: „N-a existat niciodată așa ceva!”
22:57
„Ăsta e jocul care îmi place mie” Patronul FCSB, impresionat de puștii echipei în partida cu Csikszereda: „El trebuie luat în vedere neapărat”
„Ăsta e jocul care îmi place mie” Patronul FCSB, impresionat de puștii echipei în partida cu Csikszereda: „El trebuie luat în vedere neapărat”
23:03
„N-aveam cum să refuz” Luca Stancu a explicat cum a semnat cu FCSB, deși ajunsese la un acord cu alt club: „Nu mă gândeam niciodată”
„N-aveam cum să refuz”   Luca Stancu a explicat cum a semnat cu FCSB, deși ajunsese la un acord cu alt club: „Nu mă gândeam niciodată”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Top stiri
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Conference League
26.07
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Citește mai mult
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Superliga
26.07
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Citește mai mult
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Campionatul Mondial
26.07
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Citește mai mult
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic
B365
24.07
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic
Citește mai mult
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 25 rapid 26 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share