Inter confirmă ținta lui Chivu Suma impresionantă pe care o oferă italienii pentru vicecampionul mondial: „Se lucrează la contract și la salariu”

Inter a confirmat că negociază pentru transferul lui Cristian Romero (28 de ani), fundașul lui Tottenham și al naționalei Argentinei.

Transferul lui Romero ar reprezenta a treia mutare făcută de echipa lui Chivu pentru întărirea defensivei.

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Italienii l-au cumpărat pe mijlocașul defensiv Aleksandar Stankovic de la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro și l-au transferat definitiv pe fundașul central Manuel Akanji de la Manchester City, în schimbul a 15 milioane de euro.

Cristian Romero, dorit la Inter: „Se lucrează la contract și la salariul jucătorului”

„Există cu siguranță un interes pentru Cristian Romero, pe care ni-l manifestăm atât față de jucător, cât și față de club. Sunt lucruri care durează, dar interesul există.

Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Piero Ausilio, directorul sportiv al clubului din Milano, conform sport.sky.it.

Fabrizio Romano susține că agenții lui Romero s-au deplasat la Milano și ar fi avut două runde de discuții cu oficialii lui Inter.

Inter lucrează cu Tottenham, există contacte directe, și discută și cu «Cuti» Romero și cu agenții săi, care se află la Milano. Aceștia au avut două contacte cu Inter, nu unul. Așadar, se lucrează la contractul jucătorului și la salariul lui Romero. Evident, ulterior vor trebui puse la punct toate detaliile și cu Tottenham, dar Inter lucrează intens pentru transferul lui Romero. Fabrizio Romano, jurnalist italian

Negocierile sunt însă complicate de pretențiile financiare ale lui Tottenham. Inter încearcă să obțină semnătura sa pentru o sumă cuprinsă între 35 și 40 de milioane de euro.

Presa italiană scrie că gruparea londoneză ar solicita aproximativ 50 de milioane de euro pentru căpitanul său.

„De aici și până la finalizarea transferului mai este cale lungă. Trebuie să așteptăm și să vedem ce se va întâmpla, pentru că acestea sunt, evident, regulile pieței transferurilor”, a mai explicat Fabrizio Romano, conform fcinter1908.it.

Romero cunoaște deja campionatul Italiei. Fundașul a evoluat la Genoa și Atalanta înainte de transferul la Tottenham.

Argentinianul a disputat finala Campionatului Mondial din 2026, pierdută de naționala sa cu 0-1 în fața Spaniei.

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