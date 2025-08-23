Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre situația în care se află Ianis Hagi (26 de ani) în acest moment.

Internaționalul român nu are încă o echipă de club la care să evolueze, iar acesta nu va fi convocat pentru următoarele meciuri la echipa națională.

Ianis Hagi s-a despărțit de Rangers la finalul sezonului trecut, iar vineri au apărut informații în presa din Turcia legate de un posibil transfer la Fatih Karagumruk.

Mircea Lucescu: „Nu am dreptul să convoc un jucător care nu are echipă”

Deși este un om de bază la echipa națională, selecționerul a transmis că nu-l poate convoca pe Ianis, având în vedere că nu are echipă de mai bine de aproape 3 luni.

„Este practic imposibil, pentru că nu are echipă. Nu am dreptul să convoc un jucător care nu are echipă. Vom vedea, în condițiile în care va avea o echipă și va juca… Am înțeles că se antrenează, eu vorbesc cu el tot timpul.

E și o posibilitate de a-l aduce doar ca să fie prezent la echipa națională. Vom vedea, doar că în momentul de față nu se pune problema, pentru că nu are echipă. Nici nu știm unde să facem convocarea.

Se pare că există șanse să se rezolve situația lui. Există șanse până la final, există o ultimă posibilitate ca el, dacă nu reușește să obțină ceea ce își dorește în această perioadă, în ultimul moment, pentru a nu își pierde pregătirea, să joace 3-4 luni în condiții diverse față de ceea ce își dorea el inițial”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport