„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”

Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul golgheter al lui Dinamo, a vorbit despre șansele „câinilor” de a reveni în cupele europene după 9 ani de absență.

Dinamo va evolua în finala barajului pentru Conference League pe 29 mai, unde o va întâlni, pe „Arcul de Triumf”, pe învingătoarea semifinalei dintre FCSB și FC Botoșani.

Prezent la competiția Victory Cup, Dănciulescu a vorbit despre un eventual duel între Dinamo și FCSB pentru calificarea în Conference League.

Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”

Fostul atacant pariază pe Dinamo și avertizează că FC Botoșani ar putea provoca marea surpriză în semifinală și să-i elimine pe „roș-albaștri”.

„Dinamo este într-un moment mai bun decât FCSB. FCSB abia acum și-a pus antrenor, au avut un interimar și au avut niște prestații nu așa cum eram obișnuiți. Dinamo are un tonus al competiției mult mai bun, pentru că play-off-ul e diferit de play-out, chiar dacă FCSB poate nici n-a fost motivată.

E clar însă că va fi un meci echilibrat. Nu știu dacă Dinamo va fi favorită, dar FCSB nu este o favorită certă dacă se joacă acum. Să nu uităm că FCSB are o partidă complicată cu Botoșani, încă nu i-a învins. Mare atenție la acel meci!”, a spus Ionel Dănciulescu.

Fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate în istoria Ligii 1 (515) speră că Dinamo se va bate pentru titlu în sezonul următor:

„Să sperăm că următorul titlu al lui Dinamo va veni cât de curând. Eu îmi doream din tot sufletul ca Dinamo să poată să se bată și în acest sezon la titlu. A fost un culoar destul de favorabil, multe echipe importante cu probleme.

Dacă reușeai să faci 2-3-4 transferuri foarte bune, cred că aveai șanse foarte bune să te bați pentru campionat. Lucrurile merg într-o direcție bună. Sper că sezonul următor chiar ne vom bate pentru câștigarea campionatului și, mai ales, ce îmi doresc eu, să nu pierdem jucători importanți”.

Reprezentantele României în sezonul viitor al cupelor europene:

U Craiova - turul I preliminar al Ligii Campionilor

U Cluj - turul I preliminar al Europa League

CFR Cluj - turul II preliminar al Conference League

Dinamo/FCSB/FC Botoșani - turul II preliminar al Conference

