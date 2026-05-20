„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
Superliga

„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 20:58
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 20:58
  • Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul golgheter al lui Dinamo, a vorbit despre șansele „câinilor” de a reveni în cupele europene după 9 ani de absență.
  • Dinamo va evolua în finala barajului pentru Conference League pe 29 mai, unde o va întâlni, pe „Arcul de Triumf”, pe învingătoarea semifinalei dintre FCSB și FC Botoșani.

Prezent la competiția Victory Cup, Dănciulescu a vorbit despre un eventual duel între Dinamo și FCSB pentru calificarea în Conference League.

Cum va rezista gazonul?  Cu o zi înainte de barajul Dinamo - FCSB/Botoșani, pe „Arc” va avea loc un alt meci
Citește și
Cum va rezista gazonul? Cu o zi înainte de barajul Dinamo - FCSB/Botoșani, pe „Arc” va avea loc un alt meci
Citește mai mult
Cum va rezista gazonul?  Cu o zi înainte de barajul Dinamo - FCSB/Botoșani, pe „Arc” va avea loc un alt meci

Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”

Fostul atacant pariază pe Dinamo și avertizează că FC Botoșani ar putea provoca marea surpriză în semifinală și să-i elimine pe „roș-albaștri”.

„Dinamo este într-un moment mai bun decât FCSB. FCSB abia acum și-a pus antrenor, au avut un interimar și au avut niște prestații nu așa cum eram obișnuiți. Dinamo are un tonus al competiției mult mai bun, pentru că play-off-ul e diferit de play-out, chiar dacă FCSB poate nici n-a fost motivată.

E clar însă că va fi un meci echilibrat. Nu știu dacă Dinamo va fi favorită, dar FCSB nu este o favorită certă dacă se joacă acum. Să nu uităm că FCSB are o partidă complicată cu Botoșani, încă nu i-a învins. Mare atenție la acel meci!”, a spus Ionel Dănciulescu.

Fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate în istoria Ligii 1 (515) speră că Dinamo se va bate pentru titlu în sezonul următor:

„Să sperăm că următorul titlu al lui Dinamo va veni cât de curând. Eu îmi doream din tot sufletul ca Dinamo să poată să se bată și în acest sezon la titlu. A fost un culoar destul de favorabil, multe echipe importante cu probleme.

Dacă reușeai să faci 2-3-4 transferuri foarte bune, cred că aveai șanse foarte bune să te bați pentru campionat. Lucrurile merg într-o direcție bună. Sper că sezonul următor chiar ne vom bate pentru câștigarea campionatului și, mai ales, ce îmi doresc eu, să nu pierdem jucători importanți”.

Reprezentantele României în sezonul viitor al cupelor europene:

  • U Craiova - turul I preliminar al Ligii Campionilor
  • U Cluj - turul I preliminar al Europa League
  • CFR Cluj - turul II preliminar al Conference League
  • Dinamo/FCSB/FC Botoșani - turul II preliminar al Conference

Citește și

Cum va rezista gazonul?  Cu o zi înainte de barajul Dinamo - FCSB/Botoșani, pe „Arc” va avea loc un alt meci
Superliga
20:19
Cum va rezista gazonul? Cu o zi înainte de barajul Dinamo - FCSB/Botoșani, pe „Arc” va avea loc un alt meci
Citește mai mult
Cum va rezista gazonul?  Cu o zi înainte de barajul Dinamo - FCSB/Botoșani, pe „Arc” va avea loc un alt meci
Românul va fi nr. 1 la Stuttgart Presa germană anunță că portarul va apăra în Bundesliga și Champions în sezonul viitor
Campionate
16:50
Românul va fi nr. 1 la Stuttgart Presa germană anunță că portarul va apăra în Bundesliga și Champions în sezonul viitor
Citește mai mult
Românul va fi nr. 1 la Stuttgart Presa germană anunță că portarul va apăra în Bundesliga și Champions în sezonul viitor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
dinamo bucuresti Ionel Danciulescu fcsb conference league baraj baraj conference league
Știrile zilei din sport
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Europa League
20.05
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Citește mai mult
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Superliga
20.05
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Citește mai mult
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Superliga
20.05
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Citește mai mult
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Campionate
20.05
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Citește mai mult
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:52
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
15:19
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii!  Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
15:35
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
14:20
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
20.05
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Superliga
20.05
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Citește mai mult
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
20.05
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
B365
20.05
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Citește mai mult
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share