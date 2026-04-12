„În asta constă adevărata forță” Cristi Chivu, dezvăluiri înainte de meciul cu Como: „Nu vorbesc prea mult despre mine”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a prefațat partida cu Como din etapa #32 din Serie A.

Como - Inter se joacă astăzi, de la ora 21:45, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Înaintea meciurilor de duminică, diferența dintre Inter și Napoli, ocupanta locului secund, este de șapte puncte. Echipa lui Antonio Conte va juca de la ora 16, cu Parma.

Como - Inter. Cristi Chivu: „Trebuie să fim conștienți de cât de bine am jucat până acum”

„Mai sunt 7 meciuri, 21 de puncte puse în joc. Trebuie să fim conștienți de cât de bine am jucat până acum și să păstrăm aceeași dorință de a atinge obiectivul.

Meciul cu Como? Va fi la fel ca toate celelalte meciuri pe care le-am jucat în deplasare sau pe teren propriu.

Toate meciurile sunt dificile și trebuie să încercăm mereu să fim cea mai bună versiune posibilă a noastră”, a declarat antrenorul lui Inter, conform tuttomercatoweb.com.

Meciurile pe care Inter le mai are de disputat în Serie A:

Como (deplasare), pe 12 aprilie

Cagliari (acasă), pe 17 aprilie

Torino (d), pe 26 aprilie

Parma (a), pe 3 mai

Lazio (d), pe 10 mai

Verona (a), pe 17 mai

Bologna (d), pe 24 mai

Cristi Chivu: „Nu vorbesc prea mult despre mine”

Cristi Chivu a fost întrebat și despre evoluția sa ca antrenor.

„Nu vorbesc prea mult despre mine, sunt aceeași persoană care eram acum câteva luni. A fi tu însuți necesită mai multă forță și curaj decât a te preface: am reușit, slavă Domnului, să mențin un echilibru important între a fi eu însumi atât pe plan personal, cât și profesional”.

Lumea fotbalului oferă posibilitatea de a purta multe măști, dar cred că adevărata forță constă în a alege să nu le porți. Cristi Chivu, antrenor Inter

Chivu a vorbit și despre elevii săi italieni care au ratat calificarea la Campionatul Mondial, după înfrângerea cu Bosnia din finala barajului.

„Sunt profesioniști și oameni minunați. Evident, dezamăgirea poate lăsa urme adânci, te epuizează de energie, de încredere și de stimă de sine, dar cu ajutorul și afecțiunea coechipierilor lor am reușit să le oferim dragostea de care o persoană are nevoie în momentele dificile”.

