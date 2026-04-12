Rafa Leao, ce coșmar! VIDEO. Starul lui AC Milan, huiduit de propriii fani » L-a ironizat pe arbitru, iar acesta i-a plătit cu aceeași monedă

AC Milan - Udinese 0-3. Rafael Leao (26 de ani), starul gazdelor, a fost huiduit de fanii prezenți pe San Siro, din cauza prestației sale slabe din partida disputată în etapa #32 din Serie A.

AC Milan nu a avut nicio șansă în fața celor de la Udinese și a rămas la nouă puncte în spatele liderului Inter. Echipa lui Cristi Chivu se va duela în această rundă cu Como.

Rafael Leao a avut o prestație sub așteptări în partida de sâmbătă. În prima repriză, portughezul a fost fluierat de mai multe ori de fanii prezenți pe San Siro.

În minutul 16, Leao a fost lansat spre poarta apărată de Okoye. În încercarea sa de a prinde mingea, portughezul l-a lovit pe Christian Kabasele, fundașul lui Udinese, cu palma peste față.

Cei doi jucători s-au prăbușit la pământ, iar cel care a cerut fault a fost Leao. Cu toate acestea, arbitrul Matteo Marchetti a dictat fault în atac, decizie care l-a deranjat pe jucătorul lui AC Milan.

Leao a început să râdă și să-l aplaude ironic pe Marchetti pentru decizia luată. Arbitrul a observat gestul jucătorului, l-a reprodus și i-a arătat imediat cartonașul galben pentru proteste.

La autogolul lui Davide Bartesaghi din minutul 27, în urma căruia Udinese a trecut în avantaj, Saelemaekers i-a reproșat lui Rafael Leao că nu a alergat destul pentru a recupera mingea, conform gazzetta.it.

La jumătatea primei reprize, Pulisic a pornit într-un contraatac, dar nu a putut fructifica faza pentru că Leao nu era în careu. Acesta se afla în banda stângă și, după ce a primit balonul, a pasat înapoi și a oprit atacul, lucru care i-a înfuriat pe fani.

De precizat e că antrenorul Massimiliano Allegri a încercat sistemul 4-3-3, cu Rafael Leao pe postul de atacant central, o poziție neobișnuită pentru portughez, ținând cont că acesta joacă, de obicei, în banda stângă.

65 de milioane de euro este cota de piață a lui Rafael Leao, conform Transfermarkt

Rafael Leao a fost înlocuit în minutul 77 cu Ruben Loftus-Cheek. Lusitanul a fost fluierat de fani în momentul când a părăsit terenul.

April 11, 2026

Celelalte două goluri ale oaspeților au fost reușite de Jurgen Ekkelenkamp, în minutul 37, și Arthur Atta, în minutul 71.

12 goluri a influențat Rafael Leao în cele 26 de partide disputate în acest sezon în tricoul lui AC Milan. A marcat de 10 ori și a oferit două pase decisive

În urma eșecului înregistrat sâmbătă, formația pregătită de Massimiliano Allegri ocupă locul 3 în Serie A, cu 63 de puncte acumulate după 32 de etape.

INSANE!



Rafael Leão picks up a foul and proceeds to clap at the referee. 😂



April 11, 2026

