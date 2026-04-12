Rafa Leao, ce coșmar! VIDEO. Starul lui AC Milan, huiduit de propriii fani » L-a ironizat pe arbitru, iar acesta i-a plătit cu aceeași monedă

- AC Milan - Udinese 0-3. Rafael Leao (26 de ani), starul gazdelor, a fost huiduit de fanii prezenți pe San Siro, din cauza prestației sale slabe din partida disputată în etapa #32 din Serie A.
AC Milan nu a avut nicio șansă în fața celor de la Udinese și a rămas la nouă puncte în spatele liderului Inter. Echipa lui Cristi Chivu se va duela în această rundă cu Como.
Rafael Leao a avut o prestație sub așteptări în partida de sâmbătă. În prima repriză, portughezul a fost fluierat de mai multe ori de fanii prezenți pe San Siro.
În minutul 16, Leao a fost lansat spre poarta apărată de Okoye. În încercarea sa de a prinde mingea, portughezul l-a lovit pe Christian Kabasele, fundașul lui Udinese, cu palma peste față.
Cei doi jucători s-au prăbușit la pământ, iar cel care a cerut fault a fost Leao. Cu toate acestea, arbitrul Matteo Marchetti a dictat fault în atac, decizie care l-a deranjat pe jucătorul lui AC Milan.
Leao a început să râdă și să-l aplaude ironic pe Marchetti pentru decizia luată. Arbitrul a observat gestul jucătorului, l-a reprodus și i-a arătat imediat cartonașul galben pentru proteste.
La autogolul lui Davide Bartesaghi din minutul 27, în urma căruia Udinese a trecut în avantaj, Saelemaekers i-a reproșat lui Rafael Leao că nu a alergat destul pentru a recupera mingea, conform gazzetta.it.
La jumătatea primei reprize, Pulisic a pornit într-un contraatac, dar nu a putut fructifica faza pentru că Leao nu era în careu. Acesta se afla în banda stângă și, după ce a primit balonul, a pasat înapoi și a oprit atacul, lucru care i-a înfuriat pe fani.
De precizat e că antrenorul Massimiliano Allegri a încercat sistemul 4-3-3, cu Rafael Leao pe postul de atacant central, o poziție neobișnuită pentru portughez, ținând cont că acesta joacă, de obicei, în banda stângă.
Rafael Leao a fost înlocuit în minutul 77 cu Ruben Loftus-Cheek. Lusitanul a fost fluierat de fani în momentul când a părăsit terenul.
Celelalte două goluri ale oaspeților au fost reușite de Jurgen Ekkelenkamp, în minutul 37, și Arthur Atta, în minutul 71.
În urma eșecului înregistrat sâmbătă, formația pregătită de Massimiliano Allegri ocupă locul 3 în Serie A, cu 63 de puncte acumulate după 32 de etape.