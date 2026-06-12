CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final

MEXIC - AFRICA DE SUD 2-0. Pentru prima dată în istoria Campionatului Mondial, meciul de deschidere s-a soldat cu trei cartonașe roșii.

La precedenta ediție, în 2022, au fost doar 4 eliminări pe tot parcursul turneului!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

A plouat cu cartonașe roșii pe Estadio Azteca, în partida care a deschis Campionatul Mondial. În fața a peste 80.000 de spectatori, trei jucători au plecat mai devreme la vestiare!

Trei jucători eliminați în meciul de deschidere al Campionatului Mondial

Yaya Sithole a fost primul fotbalist eliminat în Mexic - Africa de Sud. S-a întâmplat în minutul 50, când mijlocașul de 27 de ani l-a faultat la marginea careului, din poziție de ultim apărător, pe Brian Gutierrez.

Câteva minute mai târziu, a fost acompaniat de coechipierul său, Themba Zwane (36 de ani). Intrat în minutul 61, veteranul sud-africanilor a fost trimis la vestiare după ce l-a lovit peste față pe mexicanului Roberto Alvarado.

Centralul brazilian Wilton Sampaio a mers la VAR înainte de a scoate cartonașul roșu din buzunar.

N-avea să fie ultima eliminare a meciului. În al doilea minut al prelungirilor, fundașul gazdelor, Cesar Montes, pentru un fault asupra lui Khuliso Mudau la marginea careului.

A fost cartonașul care a stabilit recordul pentru cele mai multe eliminări la un meci de deschidere la Campionatul Mondial.

Precedentul record fusese stabilit la ediția din Italia 1990, când doi jucători ai Camerunului vedeau cartonașul roșu în primul meci al turneului. Africanii se impuneau, scor 1-0, în fața Argentinei, campioana en-titre și la acea vreme, informează espn.com.

La nivel statistic, meciul Mexic – Africa de Sud a făcut ca ediția Campionatului Mondial 2026 să depășească deja turnee întregi la capitolul cartonașe roșii.

De-a lungul istoriei competiției, Italia 1934 și Uruguay 1930 au consemnat câte o eliminare, în timp ce la Qatar 2022 au fost arătate patru cartonașe roșii în total. Cele mai multe eliminări într-o ediție au fost înregistrate la Germania 2006 (28), urmată de Franța 1998 (22) și Coreea–Japonia 2002 (17), informează marca.com.

Portugalia - Olanda, meciul cu cele mai multe eliminări din istoria Campionatelor Mondiale

În 2006, Portugalia și Olanda își dădeau întâlnire în optimile de finală ale Campionatului Mondial.

Lusitanii se impuneau, scor 1–0, după o partidă extrem de disputată și tensionată în același timp.

Nu mai puțin de 4 jucători au fost eliminați. Costinha și Deco pentru Portugalia și Khalid Boulahrouz și Giovanni van Bronckhorst pentru Olanda.

Duelul disputat la Nurnberg a rămas în continuare meciul cu cele mai multe cartonașe roșii din istoria CM.

Meciuri cu cele mai multe cartonașe roșii la Cupa Mondială

Campionatul Mondial 2006: Portugalia vs Olanda (4)

Campionatul Mondial 2026: Mexic vs Africa de Sud (3)

Campionatul Mondial din 1938: Republica Cehă vs Brazilia (3)

Campionatul Mondial din 1954: Ungaria vs Brazilia (3)

Campionatul Mondial 2006: Italia vs Statele Unite (3)

Campionatul Mondial din 1998: Africa de Sud vs. Danemarca (3)

Campionatul Mondial 2006: Croația vs Australia (3)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport