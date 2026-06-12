Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări +9 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 12:26
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 12:26
  • Mexic - Africa de Sud 2-0. Mai multe incidente au izbucnit, joi, în apropiere de stadionul Azteca, unde a avut loc meciul de deschidere al Campionatului Mondial.
  • Mai multe persoane au fost rănite, altele au fost arestate, iar magazinele din zonă au fost jefuite. Detalii, mai jos în articol.
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Cu puțin timp înainte ca Mexic și Africa de Sud să se dueleze în primul meci al turneului final, în apropierea arenei de 82.000 de locuri s-au produs mai multe incidente violente.

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FOTO. Scene șocante lângă stadionul unde s-a jucat Mexic - Africa de Sud 2-0

Sindicatul profesorilor CNTE se află în grevă încă de săptămâna trecută, cerând majorări salariale și anularea unei legi privind pensiile, măsură pe care guvernul o consideră imposibil de aplicat, scrie france24.com.

Aceștia și-au instalat și o tabără în zona dedicată fanilor Campionatului Mondial, din Piața Zocalo, centrul istoric al capitalei Mexicului.

Incidente în afara stadionului Azteca, unde s-a jucat Mexic - Africa de Sud. Foto: captură X/@odilon_garcia
Incidente în afara stadionului Azteca, unde s-a jucat Mexic - Africa de Sud. Foto: captură X/@odilon_garcia

Galerie foto (9 imagini)

Incidente în afara stadionului Azteca, unde s-a jucat Mexic - Africa de Sud. Foto: captură X/@Its_ereko Incidente în afara stadionului Azteca, unde s-a jucat Mexic - Africa de Sud. Foto: captură X/@odilon_garcia Incidente în afara stadionului Azteca, unde s-a jucat Mexic - Africa de Sud. Foto: captură X/@odilon_garcia Incidente în afara stadionului Azteca, unde s-a jucat Mexic - Africa de Sud. Foto: captură X/@odilon_garcia Incidente în afara stadionului Azteca, unde s-a jucat Mexic - Africa de Sud. Foto: captură X/@odilon_garcia
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Profesorii au protestat și joi, lângă stadion. Un grup radical de protestatari a fost implicat în mai multe conflicte cu forțele de ordine. Aceștia au aruncat cu cărămizi, cocktailuri Molotov și alte proiectile spre polițiști, au fost răsturnate mașini, iar mai multe magazine din zonă au fost jefuite, anunță bild.de.

Incidentele au avut loc în apropierea porții 8 de la stadionul Azteca.

Aproape 200 de persoane cu cagule s-au desprins din două grupuri de aproximativ 800 de protestatari, dar situația „a fost adusă sub control” de Poliția Metropolitană, a anunțat un purtător de cuvânt al secretarului pentru securitatea cetățenilor din Mexic, potrivit The Guardian.

Din cauza acestor incidente, stațiile de metrou din apropiere au fost închise temporar.

Cel puțin trei persoane au fost rănite, iar presa locală a anunțat că au avut loc zeci de arestări.

Cel puțin cinci grupuri de protestatari s-au adunat la stadion, în ciuda închiderii drumurilor pe o rază de 3 km în jurul perimetrului. La protest au participat inclusiv rude ale persoanelor dispărute în contextul războiului împotriva cartelurilor de droguri din Mexic.

Mexic a început cu dreptul turneul final pe care îl găzduiește alături de SUA și Canada, reușind să câștige cu 2-0 meciul de joi.

Quinones a deschis scorul în minutul 9, după o eroare gravă comisă de fundașii Africii de Sud, iar Jimenez a majorat diferența în minutul 67, în urma unei lovituri de cap.

FOTO. Ceremonia de deschidere de la Campionatul Mondial, de la Mexico City

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (14).jpg
Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (14).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (3).jpeg
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