Probleme pentru CFR Cluj Daniel Pancu, îngrijorat înaintea partidei cu Dinamo: „Vor fi absenți. Mulți!”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat derby-ul cu Dinamo din etapa #4 a play-off-ului din Liga 1.

CFR Cluj - Dinamo se joacă astăzi, de la ora 21:00, live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deși Dinamo a obținut un singur punct în primele runde ale play-off-ului, Daniel Pancu are emoții înaintea partidei din Gruia. Tehnicianul are probleme de lot.

Daniel Pancu: „Au apărut niște probleme de lot”

Daniel Pancu nu a precizat pe ce jucători nu se va putea baza în meciul cu Dinamo.

„Au apărut niște probleme de lot. Nu vi le pot spune, dar sunt jucători care vor fi absenți. Sunt mulți pentru mine, da. Va fi un joc diferit pentru că vor avea altă componență, vor avea multe soluții bune de pe bancă (n.r. Dinamo).

La jocul din campionat, de dinainte, când le-am văzut lotul, componența și banca de rezerve, am știut că avem o șansă în plus. Mâine (n.r. duminică) lucrurile vor sta diferit.

Dacă nu câștigăm mâine, chiar că nu va mai avea după aia aproape niciun sens să mai vorbim despre titlu. Nu e obiectivul nimănui titlul, absolut al nimănui, doar că sunt convins în continuare că se poate câștiga.

La echilibrul care există în play-off-ul ăsta și la punctele pe care le câștigă o echipă sau le pierde, încă se poate câștiga campionatul”, a declarat Pancu la conferința de presă, citat de gsp.ro.

Daniel Pancu: „Venim după o înfrângere care pe mine personal m-a durut foarte mult”

După ce i s-a amintit că Dinamo nu a reușit să câștige niciun meci din play-off, Daniel Pancu a răspuns:

„Și vrei să o facă acum? Sperăm că nu! Ne așteaptă un joc diferit față de cel care a fost la ultimul dintre noi în campionat, în ultima etapă.

Sunt într-o formă mai bună decât atunci, le-au revenit jucători importanți în atac, sunt jucători care au revenit la o formă bună și mă aștept la un joc foarte, foarte complicat și diferit față de cel care a fost în ultima etapă.

În continuare e o echipă cu un antrenor foarte bun care e de aproape trei ani acolo (n.r. Zeljko Kopic). Se văd multe lucruri, au conceptul lor, nu se abat de la el, dar sperăm ca mâine seară să fim din nou noi cei care vom câștiga jocul pentru că avem mare nevoie.

Venim după o înfrângere care pe mine personal m-a durut foarte mult (n.r. 0-2 cu U Craiova), dar mergem înainte și ne gândim la victoria de mâine seară.

La Craiova nu am reușit mai nimic din ce ne-am propus. Am pierdut multe dueluri, am jucat pe calitățile adversarului… asta este. Am prins o zi mai slabă și am recunoscut după joc că a fost o victorie absolut meritată a lor.

Am jucat de la egal la egal doar o repriză, ori când joci în deplasare împotriva echipei care a câștigat campionatul regulat, ai nevoie să fii aproape perfect pentru a câștiga un punct sau puncte”, a mai declarat Pancu.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 3 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

