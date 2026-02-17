Ruse și Cristian, în sferturi la Dubai Calificare cu probleme pentru românce » Jaqueline și Sorana Cîrstea, în optimi la simplu

Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, #32 WTA) s-au calificat în sferturile turneului WTA Dubai, la proba de dublu.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) au obținut și calificarea la simplu, în optimile competiției.

Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian s-au calificat în sferturile turneului de la Dubai, la proba de dublu, după ce au trecut de perechea Alexandra Panova/Diana Shnaider cu scorul de 6-7, 6-3, 10-7.

Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, în sferturile turneului de la Dubai

În primul tur, Ruse și Cristian au trecut de favoritele numărul 6, Erin Routliffe și Asia Muhammad, cu scorul de 6-4, 7-6 (1).

Astăzi, româncele le-au înfruntat pe Alexandra Panova și Diana Shnaider. Primul set a fost unul strâns, jucătoarele rusoaice punând mai multe probleme.

După aproape o oră de joc, Panova și Shnaider s-au impus cu scorul de 7-6, câștigând două mingi de set.

În setul secund, jucătoarele române au avut un joc mai solid și s-au impus cu scorul de 6-3, după 41 de minute de joc.

În timpul celui de-al treilea game al setului secund, Gabriela Ruse a întâmpinat câteva probleme. Aceasta a alergat la marginea terenului și a vomitat de câteva ori.

Add another illness to the total 😔



Gabi Ruse just ran over to the sideline mid-game to throw up a few times. After a few minutes she's back on court but still not good to see, hope she's okay pic.twitter.com/hNFVoQB6Eo — Owen (@kostekcanu) February 17, 2026

În setul decisiv, Ruse și Cristian au început ca din tun și au câștigat primele trei game-uri. Rusoaicele au egalat, dar sportivele noastre au câștigat tie-break-ul cu 10-7 și au obținut calificare în sferturi.

În următorul act al competiției, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian vor da peste învingătoarele partidei dintre Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko și Hao-Ching Chan/Clara Tauson. Meciul va avea loc miercuri, de la ora 13:00.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în optimile de la Dubai, la simplu

Astăzi, Sorana Cîrstea a învins-o pe Linda Noskova cu scorul de 6-1, 6-4 și a obținut calificarea în optimile turneului de la Dubai.

În următoarea fază a competiției, românca va da peste filipineza Alexandra Eala. Meciul va avea loc miercuri, de la ora 18:30, live pe Digi Sport 2.

După victoria obținută în șaisprezecimi, Sorana Cîrstea a vorbit despre rutina ei zilnică.

„E o victorie importantă. Linda e o jucătoare foarte bună, vine după un sezon excepțional. Au fost puncte importante, momente importante, asta a fost cheia meciului.

Programul meu e foarte plictisitor. Iau micul dejun, fac un antrenament de dimineață de o oră, dorm și apoi iau prânzul. E foarte simplu.

E un turneu de 1000 de puncte, fiecare meci e dur. Oricare ar fi adversara din următorul tur va fi un meci dificil. Știu că va fi dificil. Și abia aștept provocarea.

Vreau să le mulțumesc tuturor pentru sprijin, a fost formidabilă atmosfera. Oriunde mă duc, există români care mă sprijină. Mulțumesc mult”, a declarat Sorana Cîrstea, conform digisport.ro.

Și Jaqueline Cristian a reușit să se califice în optimile turneului de la Dubai, după ce Ella Seidel a abandonat în setul secund.

Aceasta primise îngrijiri medicale înainte de ultimul game din primul set, câștigat de Jaqueline Cristian cu scorul de 6-0, și a decis să abandoneze.

În următorul act al competiției, sportiva română o va întâlni pe Mirra Andreeva (#8 WTA). Meciul va avea loc miercuri, de la ora 10:30, live pe Digi Sport 2.

