„Asta ar fi trebuit să fac”   Cristi Chivu își asumă vina după eșecul din Liga Campionilor
Foto: Imago
Liga Campionilor

„Asta ar fi trebuit să fac” Cristi Chivu își asumă vina după eșecul din Liga Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 09:02
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 09:31
  • Inter - Club Brugge 3-4. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în etapa #2 din Liga Campionilor.
  • Tehnicianul a explicat și ce trebuie să îmbunătățească la echipa sa.
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Campioana Italiei a suferit o nouă înfrângere în cea mai puternică competiție continentală, după eșecul cu Real Madrid, 1-2, din prima etapă.

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Inter - Club Brugge 3-4. Cristi Chivu: „Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim”

Cristi a recunoscut că jocul echipei sale nu a funcționat așa cum se aștepta și a remarcat evoluția solidă a celor de la Club Brugge.

„Am avut o primă repriză bună, cu multă intensitate. Am făcut câteva lucruri corect, apoi am fost surprinși pe contraatac.

Am reintrat în joc, iar în repriza a doua am început bine. Ulterior, frustrarea și graba ne-au făcut să pierdem avantajul, însă trebuie să recunoaștem și meritul echipei Club Brugge, care ne-a pus în mare dificultate”, a declarat Cristi Chivu la Sky Sport, citat de tuttomercatoweb.com.

Tehnicianul lui Inter a fost întrebat dacă este preocupat din cauza numărului mare de goluri primite:

„Nu aș putea spune că nu sunt îngrijorat. Este evident că sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, mai ales în Liga Campionilor, unde este greu să revii în meciuri. Trebuie să ne concentrăm asupra echilibrului echipei. Avem de muncit, dar știam deja acest lucru”.

Suntem conștienți de ceea ce nu funcționează și încercăm să remediem problemele legate de pregătirea noastră mentală. Există anumite lucruri pe care le purtăm cu noi din trecut. Îmi asum responsabilitatea, dar trebuie să rămânem încrezători, pentru că mai sunt șase meciuri de disputat, chiar dacă aceste două înfrângeri dor. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „Uităm să revenim în apărare pentru a recupera mingile”

Cristi Chivu a recunoscut că putea pregăti mai bine meciul împotriva celor de la Club Brugge.

„De pe bancă, am avut senzația că am pierdut meciul în urma celor două ocazii din repriza a doua. Atacăm prea mult și uităm să revenim în apărare pentru a recupera mingile.

Nu am făcut presing cum trebuie, nu am reușit niciodată să ne sincronizăm cu adversarii și ajungeam de fiecare dată cu întârziere. În Liga Campionilor, plătești pentru astfel de greșeli.

Poate că puteam pregăti mai bine meciul. Ar fi trebuit să transmit mai mult calm, fără să pun prea multă presiune pe echipă. Trebuie să găsești și acea eficiență în fața porții, însă noi suntem prea preocupați de ceea ce ne-am propus să facem în acest sezon. Poate că va trebui să schimbăm anumite lucruri.

Fotbalul din Liga Campionilor este diferit, atât prin calitate, cât și prin intensitate. Trebuie să găsim echilibrul necesar pentru a putea juca așa cum ne dorim, știind că orice mică greșeală se plătește”, a adăugat tehnicianul român.

Trebuie să avem răbdare, fără să ne pierdem calitățile. Trebuie să interpretăm mai bine anumite momente ale jocului. Din acest punct de vedere, trebuie să găsim mentalitatea potrivită. Cristi Chivu, antrenor Inter

Pentru Inter urmează duelul cu Bologna de sâmbătă, de la ora 19:00, din etapa #7 din Serie A.

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