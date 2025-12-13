Genoa - Inter. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul oaspeților, a prefațat partida din etapa #15 din Serie A împotriva formației pregătite de Daniele De Rossi (42 de ani) .

împotriva formației pregătite de . Genoa - Inter se joacă duminică, de la ora 19:00, și va fi în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Cristi Chivu se va duela duminică cu fostul său coleg de la AS Roma, Daniele de Rossi, din perioada 2003 - 2007, timp în care au jucat 97 de meciuri împreună.

Genoa - Inter. Cristi Chivu: „Au spus că suntem ratați și terminați”

Tehnicianul le-a dat replica și celor care l-au contestat după eșecul cu Liverpool (0-1) din Liga Campionilor.

„Au spus că suntem faliți și terminați, dar suntem încă aici, dăm tot ce avem mai bun, nu am primit nimic

Am ajuns până în decembrie și încă e loc de îmbunătățiri. Identitatea noastră a rămas aceeași de la început.

Realitatea de pe teren este diferită de ceea ce se vehiculează. Așteptările aici sunt întotdeauna mai mari decât realitatea, dar este adevărat că trebuie să adăugăm ceva în plus în ceea ce privește concentrarea și responsabilitatea, precum și pasiunea și bucuria.

Avem un sezon excelent, trebuie doar să scăpăm de momentele slabe. Nu evaluez doar o victorie sau o înfrângere în procesul nostru de creștere: nu-mi plac etichetele, iar noi, la Inter, primim prea multe”, a mai spus Cristi Chivu, conform gazzetta.it.

Cristi Chivu și Daniele De Rossi, în perioada AS Roma/ Foto: IMAGO

În acest moment, Inter se află pe locul 3 în Serie A, cu 30 de puncte, în timp ce Genoa se poziționează pe locul 15, cu 14 puncte.

Îl respect foarte mult pe De Rossi. Am petrecut patru ani minunați împreună. Era căpitan chiar și fără banderola, și i-am apreciat întotdeauna inteligența emoțională și fotbalistică extraordinară. Am amintiri minunate. Cristi Chivu, antrenor Inter

