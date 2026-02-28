„Era străin de aceste lucruri”  Eugen Neagoe, după ce fratele lui Paul Papp a fost audiat în dosarul meciurilor trucate: „Cine a făcut asta trebuie să răspundă”

Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul echipei Petrolul Ploiești, a vorbit despre scandalul de la CS Păulești, după ce patru persoane au fost reținute pentru trucare de meciuri.

Raul Papp (24 de ani) a fost și el audiat. Portarul echipei CS Păulești este fratele lui Paul Papp (36 de ani), fundașul „găzarilor”.

După ce a izbucnit „scandalul Păulești”, mai mulți jucători au fost luați la audieri, iar alții au fost chiar reținuți de autorități, printre aceștia numărându-se și Gabi Matei, fostul campion cu FCSB.

Eugen Neagoe, despre «scandalul Păulești»: „Cei care au făcut asta trebuie să răspundă”

Tehnicianul Petrolului este convins că fratele lui Paul Papp nu a fost implicat în meciurile aranjate de la CS Păulești:

„Am vorbit puţin cu Paul Papp şi nu era afectat absolut deloc pentru că, din ce am înţeles, fratele lui nu a participat la aşa ceva.

Doar a fost şi este, cred, în continuare componentul echipei din Păuleşti. Băiatul a fost chemat să dea o declaraţie, cum era normal, pentru că el a fost jucătorul echipei respective.

În rest, eu ştiu că el nu are nicio implicare. Era străin de aceste lucruri. Îmi pare rău de situaţia creată, dar cei care au făcut aceste lucruri trebuie să răspundă”, a declarat Eugen Neagoe, conform orangesport.ro.

Mai multe articole pe subiectul CS Păulești:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport