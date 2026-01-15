„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi

Inter - Lecce 1-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a vorbit despre victoria obținută miercuri de echipa sa, dar și despre performanța reușită de Pio Esposito (20 de ani).

Tânărul atacant Pio Esposito, promovat de Cristi Chivu la formația de juniori a Interului, a marcat unicul gol al partidei.

Vârful italian a punctat în minutul 78, după ce a profitat de o respingere greșită a adversarilor în careu.

Inter - Lecce 1-0 . Cristi Chivu, despre Pio Esposito: „Îl cunosc de șapte ani, am crescut împreună”

Cristi Chivu a vorbit despre evoluția lui Pio Esposito, dar și despre jocul echipei sale din meciul cu Lecce.

„Îl cunosc de șapte ani, am crescut împreună. Îi cunosc și familia, ambiția și parcursul. A fost căpitanul lui Inter Primavera. Sunt foarte fericit pentru el, pentru că meciul de astă-seară (n.r. - de miercuri) a fost foarte complicat.

Știam că va fi dificil, pentru că atunci când consumi atât de multă energie într-un meci ca cel împotriva lui Napoli (n.r. - scor 2-2), rămâi fără energie.

Am experimentat asta eu însumi ca jucător și aplaud atitudinea acestei echipe, care, în ciuda dificultăților în a-și găsi ritmul și claritatea, a crezut în ea însăși până la final, lăsându-și inima și sufletul pe teren. Era mai probabil să pierdem decât să câștigăm, dar băieții au dat totul și merită asta”, a declarat Cristi Chivu, conform gazzetta.it.

Napoli a făcut un pas greșit în această etapă, după remiza cu Parma, scor 0-0, iar Inter este în continuare lider, dar pe Cristi Chivu nu-l interesează diferența de puncte din acest moment din clasament.

„Am mai câștigat titlul de campion de iarnă de-a lungul carierei mele, dar asta nu înseamnă nimic. Ceea ce contează este să terminăm pe primul loc în mai, pentru că va fi o luptă strânsă până la final”.

VIDEO. Inter - Lecce 1-0 , în Serie A

Pio Esposito: „Legătura noastră se bazează pe câteva cuvinte și multă afecțiune”

Pio Esposito a bifat prima reușită de pe „Giuseppe Meazza” din acest sezon, și a doua în total, în campionat. Italianul a comentat prestația sa și a adăugat câteva cuvinte și despre relația pe care o are cu Cristi Chivu.

„Sincer, așteptam asta de mult timp (n.r. - să marcheze). Munca grea dă întotdeauna roade. În seara asta sunt fericit.

Legătura noastră (n.r. - cu Cristi Chivu) se bazează pe câteva cuvinte și multă afecțiune. Este unul dintre acei oameni care nu vorbește mult, dar știi că este alături de tine.

Am crescut împreună ca antrenor și jucător, iar el este foarte important pentru mine ca persoană”, a declarat Pio Esposito, conform sempreinter.com.

Întrebat dacă primul loc îi sperie sau îi motivează pe cei de la Inter, atacantul în vârstă de 20 de ani a răspuns:

„Cu siguranță ne motivează. Toți ne dorim asta, iar obiectivul tău nu te poate speria. Acum fiecare meci este dificil, sezonul este foarte lung, dar vrem să fim acolo sus”.

În urma victoriei obținute împotriva lui Lecce, Inter continuă să fie lider lider în Serie A, cu 46 de puncte acumulate după 20 de etape.

AC Milan se află pe poziția secundă, cu 40 de puncte, dar are un meci mai puțin disputat. „Rossonerii” se vor duela cu Como astăzi, de la ora 21:45, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2.

