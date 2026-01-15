„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia +19 foto
Tobias Christensen, la interviul din Antalya, în hotelul Titanic Belek Foto: Iosif Popescu
Superliga

„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia

Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 15.01.2026, ora 09:00
Actualizat: 15.01.2026, ora 09:03
  • Tobias Christensen, pentru GOLAZO.ro. Care este marele lui vis, cum îl descrie pe Erling Haaland, unde se simte cel mai bine în joc și ce spune despre partea mentală în fotbal, dar și amintiri din copilărie, timpul liber, muzică, România. Și marea dorință din acest an. 

Tobias Christensen e calm, senin, și când vorbește, la interviu, exact ca pe teren. Are darul de a-i liniști pe cei din jur.

Mijlocașul norvegian al Rapidului a vorbit în interviul din Antalya pentru GOLAZO.ro și despre jocul său, marele lui vis în fotbal și importanța aspectului mental în sport și în viață, dar s-a referit și la omul Tobias Christensen, cu copilăria și prezentul lui în afara fotbalului.

Dar ceea ce își dorește cel mai mult în 2026 are legătură tot cu fotbalul. Și cu Rapid.

Christensen, coleg cu Haaland: „Nu mă așteptam să fie cel mai bun jucător al lumii”

Ai jucat pentru toate naționalele de juniori și tineret ale Norvegiei. Visezi să joci alături de Haaland și Odegaard la selecționata de seniori, la un Campionatul Mondial?

Oh! Sigur, visezi la asta. Este un lung drum să ajungi acolo. Jucătorii pe care-i avem acum sunt foarte, foarte buni, va fi foarte dificil să reușesc. E un vis pentru toți fotbaliștii să evolueze la echipa națională, unul dintre marile mele visuri. Va trebui să muncesc din greu, poate că într-o zi visul meu va deveni realitate.

Te-ai născut în anul 2000, cu două luni înaintea lui Erling Haaland. Ați jucat împreună?

Da, am jucat la juniorii Norvegiei.

Cum era atunci?

Era foarte bun, dar nu mă așteptam ca el să fie cel mai bun jucător al lumii, cum e acum. Ceea ce a reușit în ultimii patru, cinci, șase ani e incredibil.

Haaland, extraordinar de privit. E o foarte mare inspirație pentru toți puștii din Norvegia și din întreaga lume. Merită totul, se descurcă minunat Tobias Christensen, mijlocaș Rapid

„Îmi place să fiu implicat mult în joc. Mijlocaș central cu minte ofensivă”

Joci mijlocaș central, și în fața apărării, și ofensiv. Care post îți place cel mai mult, unde te simți mai bine?

Depinde. Pentru mine, totul este despre cum jucăm ca echipă. Mă simt cel mai bine când am mingea, atunci îmi pot folosi cel mai bine atuurile. Când echipa are posesia, iar eu am multe contacte cu mingea, să pasez și să descopăr opțiuni. Îmi place să fiu implicat mult în joc și să fiu implicat în atac. Mijlocaș central ofensiv, cu minte ofensivă. Îmi place să fiu angajat în toate părțile liniei mediane. La construcție, la atac. Nu-mi place să rămân pe o poziție și să aștept acolo.

Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya
Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya

Poate tu ești expresia tranziției lui Rapid? Să pleci din spate și să avansezi cu mingea.

Îmi place să-mi ajut echipa cu calitățile mele cu mingea, să încep atacul, să mă implic în atac. Cred că exprim cel mai bun fotbal al meu când pot fi angajat în joc, nu să stau pe un post și să aștept mingea.

Christensen și importanța aspectului mental în fotbal

Ce crezi despre partea mentală a fotbalului?

E foarte importantă.

Cât de importantă?

Mai importantă decât crede majoritatea oamenilor, mai ales cei din afara fotbalului. Foarte importantă și în viața de zi cu zi, dar și pentru performanța din timpul jocului. O simți singur, când ești în joc, când ai o perioadă bună, când ai încredere, ieși pe teren și îți iese totul automat. După ce, înainte, ai avut perioade când te-ai luptat mai mult pe teren. E diferit. E incredibil de importantă.

Dacă ești puternic mental, ai un mare avantaj în fotbal, în sport, în general, în viață Tobias Christensen, mijlocaș Rapid

Christensen, despre el, copilărie și timpul liber

Cum îl vezi pe Tobias Christensen ca persoană?

Încerc să fiu un băiat bun. Încerc să îi tratez bine pe toți cei din jurul meu, familie, prieteni, colegi, așa cum îmi place să fiu tratat.

Cum a fost copilăria ta în Kristiansand?

Bună. Liniștită, cu mult fotbal, înconjurat de familie și prieteni. O copilărie foarte frumoasă.

Care sunt hobbyurile tale?

Nu am prea multe. Îmi place să joc padel, în afara fotbalului. Mă odihnesc și mă bucur de viață. Padelul chiar îmi place în zilele fără antrenament.

Cum îți petreci timpul liber în Norvegia?

Alături de familie și prieteni, pe care nu-i întâlnesc în mod normal, pentru că trăiesc în altă țară. Încerc să fac toate lucrurile pe care nu le pot face în timpul sezonului, aproape tot anul. Ai doar una, două, trei săptămâni de care te poți bucura, asta încerc să fac în vacanță.

„Mă simt surprinzător de bine în România”

Și în România?

Merg la o cafea, mănânc uneori la restaurant, încerc să văd cât pot de mult din oraș, explorez cultura românească un pic. E interesant să explorezi alte culturi decât cea cu care erai obișnuit.

Cum te simți în România?

Foarte bine. Aș spune, surprinzător de bine. Când vii în altă țară, e dificil de spus dinainte cum va fi. Ești foarte curios să vezi cum va fi. De când am sosit, am fost plăcut surprins, oamenii m-au tratat foarte bine. A fost foarte frumos până acum.

Ți-ar plăcea să-ți prelungești contractul aici?

Da. Depinde de multe lucruri. Mai am un an și jumătate de contract, e încă mult timp în fotbal.

Dar nu foarte mult.

Corect, însă nu depinde doar de mine. Depinde și de club. Momentan, mă simt bine aici, România e un loc bun. Să vedem.

Christensen și muzica din vestiarul Rapidului: „Să-ți ofere un impuls, energie”

Îți place să citești?

Te referi la cărți?

Da.

Naaah. Nu, nu citesc prea multe cărți.

Ce muzică asculți?

Totul.

Și rock?

Poate nu rock, nu am o anumită categorie, îmi plac melodii diferite din toate categoriile. Nu sunt genul care zice ascult doar asta. Ascult totul.

Asculți muzică și înaintea meciurilor?

Muzica din vestiar.

Ce fel de muzică ascultați în vestiar?

Cu puțin mai multă putere.

Pentru adrenalină.

Da, să-ți ofere un impuls, energie. Muzică energică. Acest tip de muzică, dar poate fi orice stil.

„Îmi doresc să câștig campionatul”

Ce îți dorești în acest an?

Să câștig campionatul.

Și în viață?

Ca toată familia și prietenii mei să fie sănătoși.

norvegia liga 1 rapid erling haaland Tobias Christensen
