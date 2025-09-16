Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat partida cu Ajax din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.

Ajax - Inter Milano se joacă miercuri, de la 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Chivu e pregătit să debuteze în Liga Campionilor alături de Inter, formația sa venind după un eșec în derby-ul cu Juventus, scor 3-4.

Ajax - Inter. Chivu: „Știu care sunt planurile lor”

„Sunt recunoscător pentru ceea ce am trăit la Amsterdam. M-a ajutat să fac un pas important. I-am văzut deja pe băieți în meciuri.

Pe Koeman nu l-am mai auzit de ceva vreme, dar cunosc bine calitatea lui Ajax. Știu care este proiectul lor și ce încearcă să realizeze și le cunosc și planurile. Ajax nu este o «victimă» și au dovedit asta la nivel internațional.

Poate că nu au fost la înălțimea așteptărilor până acum, dar aproape au ajuns în finala Ligii Campionilor cu Ten Hag, iar înainte de asta au jucat în finala Europa League. Va fi un meci dificil mâine pe acest stadion.

Nu putem privi foarte departe, sunt concentrat pe următorul meci. Ajax combină experiența și tinerețea, sunt bine antrenați și au ritm. Cunosc elementele fundamentale, iar primul meci este important”, a spus Chivu la conferință, potrivit sportmediaset.mediaset.it.

Chivu, despre eșecul cu Juventus și situația lui Lautaro și Sommer

Tehnicianul român a vorbit și despre eșecul cu Juventus și situația lui Lautaro Martinez, accidentat, respectiv Yann Sommer, criticat pentru prestația sa.

„Cred că echipa este puternică și a demonstrat-o împotriva lui Juventus. Privind doar rezultatul, poți arăta cu degetul. Știm ce înseamnă să pierzi Derby d'Italia, dar trebuie să ne uităm și la lucrurile pe care le-am făcut bine în timpul meciului.

Cred că suntem la doar câțiva pași de drumul cel bun. Suntem foarte aproape și de creșterea moralului echipei, care face tot ce poate pentru a ieși din această situație. Totul se rezumă la rezultate.

Îl vom evalua mâine pe Lautaro și vom vedea dacă va fi disponibil. Nu am vorbit niciodată despre schimbarea portarului. Nu este corect să-l scoatem pe Sommer de pe teren și să aruncăm cu pietre în el. Nu cred că este bine din punct de vedere uman, iar Sommer și-a arătat valoarea și anul trecut.

Nu vreau să-l schimb pe Sommer acum pentru că oamenii cer asta. Am un mare respect pentru Martinez și va avea șansa lui. Și am și respect pentru Di Gennaro. Sommer trebuie acum să fie susținut”, a mai spus Chivu.

