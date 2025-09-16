Conflict Papp - dinamoviști Președintele Petrolului a comentat situația: „Nu înțeleg de ce să faci asta”

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a reacționat după conflictul dintre Paul Papp (35 de ani) și suporterii lui Dinamo.

Fundașul „lupilor” le-a arătat semne obscene fanilor dinamoviști, pe care i-a acuzat că l-au înjurat agresiv tot meciul.

Papp a avut parte de o confruntare cu fanii adverși, la capătul unui meci care a stârnit nemulțumiri și pentru propriii fani, după eșecul 0-3 cu Dinamo.

Claudiu Tudor: „Nu înțeleg de ce să înjuri un jucător de maniera asta”

Deși consideră că Papp a greșit prin gestul său, președintele „lupilor” e de părere că fanii adverși au exagerat foarte mult prin injuriile aduse. fotbalistului.

„Dacă ați fi auzit ce au spus de săraca maică-sa și nevasta lui... Cântau toți la unison. Parcă te mai ia și capul. Nu înțeleg de ce să te apuci să înjuri un jucător din echipa adversă de maniera asta.

Chiar nu înțeleg. Nu ai nicio treabă cu el. Nu cred că le-a luat Paul Papp vreo 3 titluri sau a jucat pe la ei și au retrogradat cu Paul Papp.

A greșit, sigur a greșit. Și-a dat seama, și-a cerut și scuze. Dar după ce pierzi, te înjură și suporterii tăi și cei adverși și se întâmplă.

Suntem oameni și putem să facem un gest, să spunem o vorbă pentru că și pe Paul Papp e presiune”, a spus Claudiu Tudor, potrivit digisport.ro.

Declarațiile lui Paul Papp după Petrolul - Dinamo 0-3

„Galeria noastră ne-a certat pe bună dreptate. Ieri au venit și ne-au încurajat, chiar au fost alături de noi și cred că sunt alături de noi. La cald te mai enervezi.

În legătură cu semnele obscene pe care le-am arătat, vreau să-mi cer scuze în fața telespectatorilor și a copiilor.

Lor nu le cer scuze (n.r. fanilor adverși), pentru că m-au înjurat tot meciul. Dacă aș putea să reproduc, v-aș spune, dar nu are rost.

Eram și eu frustrat, mai ales că ne-au și bătut! Îmi pare rău, nu știu ce au cu mine, nu le-am făcut nimic”, a declarat Papp.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport