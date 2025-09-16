Le-a întors spatele  Erik ten Hag a refuzat să preia echipa care l-a lansat în fotbal » Motivul incredibil pentru care a luat această decizie

Erik ten Hag (55 de ani) a refuzat să o preia pe Twente, echipa la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător.

Motivul pentru care tehnicianul nu a dorit să revină la formația olandeză, mai jos, în articol.

Erik teh Hag a fost demis de Bayer Leverkusen la doar două luni de la prezentare. Olandezul a apucat să stea pe banca formației germane la doar 3 partide, reușind o singură victorie, împotriva celor de la Grossaspach, scor 4-0 în Cupa Germaniei.

Erik ten Hag a refuzat-o pe Twente pentru banii de la Leverkusen

Olandezul a preferat să primească banii pe care cei de la Leverkusen trebuie să îi achite după demitere, aproximativ 6 milioane de euro , conform dailymail.co.uk.

Această indemnizație îi va fi achitată antrenorului gradual, pe perioada contractului pe care acesta îl semnase cu formația germană. În cazul în care va prelua o nouă echipă, antrenorul nu va mai primi suma respectivă.

Twente are parte de un start dificil de sezon, cu doar 4 puncte acumulate în primele 5 etape din Eredivisie. În acest moment, echipa se află pe locul 13 din 18.

Erik ten Hag a petrecut nouă ani la Twente

Antrenorul olandez are o legătură aparte cu Twente, formația la care a debutat în fotbalul mare.

Acesta a evoluat timp de 9 ani în tricoul roșu, în 3 perioade diferite. A debutat în sezonul 1989-1990, pentru ca după doar un sezon să plece la De Graafschap. Peste 2 ani, în 1992, ten Hag revenea la Twente și avea să petreacă două sezoane.

La finalul sezonului 1993-1994, el pleca pentru a doua oară de la Twente. În următoarele două sezoane a evoluat la Waalwijk și Utrecht, urmând să revină „acasă” în 1996.

Din acest moment, ten Hag a petrecut 6 ani la Twente, reușind să câștige cupa Olandei, la finalul sezonului 2000-2001.

Ca antrenor, Erik ten Hag nu a avut ocazia să o pregătească pe Twente. În Olanda, acesta le-a antrenat pe Go Ahead Eagles, Utrecht și Ajax.

Trofeele câștigate de antrenorul Erik ten Hag

Bayern Munchen 2: Regionalliga Bavaria (2013/14)

Regionalliga Bavaria (2013/14) Ajax Amsterdam: Cupa Olandei (18/19, 20/21), Campionatul Olandei (18/19, 20/21, 21/22), Supercupa Olandei (19/20)

Cupa Olandei (18/19, 20/21), Campionatul Olandei (18/19, 20/21, 21/22), Supercupa Olandei (19/20) Manchester United: Cupa Ligii Angliei (22/23), Cupa Angliei (23/24).

