Răspuns pentru Kopic Andrei Nicolescu a venit cu explicații după ce antrenorul lui Dinamo a insistat pentru transferuri noi: „Suntem exclusiviști” +10 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

Răspuns pentru Kopic Andrei Nicolescu a venit cu explicații după ce antrenorul lui Dinamo a insistat pentru transferuri noi: „Suntem exclusiviști”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 21:40
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 21:40
  • Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lotului „alb-roșiilor”.
  • Luni, după succesul cu Petrolul, scor 3-0, antrenorul Zeljko Kopic a atras atenția asupra nevoii de jucători noi la echipă.

Dinamo are un start bun de sezon, ocupând locul 3 după 9 etape, la 5 puncte în spatele liderului Craiova.

Andrei Nicolescu: „Sunt jucători care nu au fost acceptați”

Președintele lui Dinamo a transmis că o problemă în cazul transferurilor este puterea financiară a clubului, care nu poate plăti salarii mari, dar și refuzurile lui Kopic în cazul anumitor jucători.

„Toți ne dorim jucători, dar trebuie să fim norocoși, să vedem și capacitatea clubului de a susține jucătorii. Dinamo nu va plăti salarii de 20.000, 25.000, 30.000 de euro.

Sunt jucători pe care i-am filtrat, care au fost acolo, iar la final nu au fost acceptați. Aveau capacitatea să aducă un plus.

Suntem exclusiviști. Dacă îndeplinesc toate condițiile, vom mai aduce jucători”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (5).jpg
Golul lui Cîrjan din meciul cu Petrolul (5).jpg

Declarațiile lui Kopic după Petrolul - Dinamo 0-3

„Vin meciurile din Cupă, meciurile echipei naționale și, când oboseala va crește, trebuie să înțelegem că mai avem nevoie de 2-3 jucători. Până acum, nu am reușit să îi aducem.

Cred că nu ajută să fiu supărat că nu au venit jucători. Știm de ce avem nevoie. Vom vedea ce putem face în continuare. Vreau să fac tot posibilul cu ce am la dispoziție”, a spus tehnicianul croat.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

